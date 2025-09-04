Fiala přijal v Praze šéfa NATO, společně se připojili na jednání koalice ochotných

Domácí

Premiér Petr Fiala (ODS) přijal na úřadu vlády generálního tajemníka Severoatlantické aliance (NATO) Marka Rutteho. Zhruba hodinové jednání se bude týkat evropské bezpečnosti, obranné spolupráce, mírových jednání a pomoci Ukrajině. Před schůzkou se Fiala a Rutte společně zúčastnili prostřednictvím videokonference jednání takzvané koalice ochotných v Paříži.
Rutte do Česka dorazil na zasedání Pražského obranného summitu, kde měl ráno hlavní projev. Ve vystoupení varoval, že Rusko je a v dohledné budoucnosti zůstane destabilizační a konfrontační silou v Evropě a ve světě. Prioritou NATO jsou tak podle něj větší investice do obrany a zrychlení obranné výroby.

Ještě před vzájemným jednáním se Rutte s Fialou připojili na dálku k jednání koalice ochotných, která sdružuje země podporující Ukrajinu. S lídry koalice se ve Francii setkal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Hlavním tématem schůzky měly být bezpečnostní záruky pro Ukrajinu pro případ, že by se podařilo uzavřít příměří s Ruskem, které na sousední zemi už přes tři a půl roku útočí.

Ukrajina patří i mezi důležitá témata jednání Fialy s Ruttem. Na schůzce, která začala zhruba s hodinovým zpožděním, by se mělo mluvit také o evropské bezpečnosti či obranné spolupráci. Vedle Fialy dorazili také ministryně obrany Jana Černochová (ODS), ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) a poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar.

 
