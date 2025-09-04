Fiala přijal v Praze šéfa NATO, společně se připojili na jednání koalice ochotných

Rutte do Česka dorazil na zasedání Pražského obranného summitu, kde měl ráno hlavní projev. Ve vystoupení varoval, že Rusko je a v dohledné budoucnosti zůstane destabilizační a konfrontační silou v Evropě a ve světě. Prioritou NATO jsou tak podle něj větší investice do obrany a zrychlení obranné výroby.
Ještě před vzájemným jednáním se Rutte s Fialou připojili na dálku k jednání koalice ochotných, která sdružuje země podporující Ukrajinu. S lídry koalice se ve Francii setkal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Hlavním tématem schůzky měly být bezpečnostní záruky pro Ukrajinu pro případ, že by se podařilo uzavřít příměří s Ruskem, které na sousední zemi už přes tři a půl roku útočí.
Ukrajina patří i mezi důležitá témata jednání Fialy s Ruttem. Na schůzce, která začala zhruba s hodinovým zpožděním, by se mělo mluvit také o evropské bezpečnosti či obranné spolupráci. Vedle Fialy dorazili také ministryně obrany Jana Černochová (ODS), ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) a poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar.