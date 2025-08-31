Zahraničí

Kreml dělá tytyty na Evropu. "Bráníte Trumpovi v míru na Ukrajině"

Zahraničí ČTK Zahraničí, ČTK
před 59 minutami
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov obvinil evropské mocnosti, že brání snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa dosáhnout míru na Ukrajině. Řekl také, že Rusko bude ve válce proti Ukrajině pokračovat, dokud Kyjev neukáže reálné známky toho, že je připraven na mír.
Ruský prezident Vladimir Putin mluví se svým mluvčím Dmitrijem Peskovem po setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na základně Anchorage na Aljašce, 15. 8. 2025
Ruský prezident Vladimir Putin mluví se svým mluvčím Dmitrijem Peskovem po setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na základně Anchorage na Aljašce, 15. 8. 2025 | Foto: Reuters

Zástupci evropských zemí podle Peskova "házejí klacky pod nohy" Trumpovým snahám o mírové urovnání na Ukrajině.

Související

"Trump už vyloučil leccos, ale..." Klíčový Fialův poradce líčí scénáře pro Ukrajinu

Ukrajina, Rusko, dron, raketa, útok, civilisté, děti, válka, smrt

"Evropané všemožně podporují a pravděpodobně povzbuzují kyjevský režim v naprosto absurdním pokračování v nekompromisním boji," řekl mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina.

Peskov uvedl, že Rusko je Trumpovi za jeho úsilí vděčné a že takzvaná speciální vojenská operace, jak Moskva invazi na Ukrajinu nazývá, bude pokračovat, protože na straně Ukrajiny nejsou viditelné reciproční kroky vedoucí k míru.

Trump naléhá na ukončení tři a půl roku trvajícího konfliktu, jeho snahy však významnější výsledky nepřinesly. Rusko zatím nedalo souhlas se schůzkou mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, kterou prosazuje šéf Bílého domu a Kyjev s ní souhlasí.

Související

"Působí objektivně jako ruský agent." Portugalský prezident se ostře pustil do Trumpa

„Funguje jako přínos,“ řekl Rebelo de Sousa o Trumpovi
0:15

Putin opakuje, že je připravený mluvit o míru, ale dává najevo, že se Rusko nevzdá území, které Ukrajině od roku 2014 zabralo. Jeho armáda mezitím pokračuje v útocích proti sousední zemi. Ve čtvrtek rozsáhlý úder na Kyjev nepřežilo 25 lidí.

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v pátek v reakci na útok na Kyjev řekla, že Putin se jakémukoliv mírovému úsilí vysmívá a že je třeba tlak na Rusko zvýšit.

Ruská armáda sousední zemi vojensky napadla v únoru 2022 na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina.

Související

Peskov šokoval cynismem. Úspěšný útok, řekl po náletu, který v Kyjevě zabíjel děti

Kreml prohlašuje, že má i nadále zájem o pokračování mírových rozhovorů o Ukrajině i přes noční útok na Kyjev
0:59
 
Mohlo by vás zajímat

Popletl to ruský náčelník? "Krabí klepeta" odříznuta, hlásí Ukrajina

Popletl to ruský náčelník? "Krabí klepeta" odříznuta, hlásí Ukrajina

Alžběta II. byla zastánkyní "ďábla, kterého známe", odhaluje nová kniha

Alžběta II. byla zastánkyní "ďábla, kterého známe", odhaluje nová kniha

Izrael bombardoval předměstí města Gaza, v celém pásmu nejméně 18 mrtvých

Izrael bombardoval předměstí města Gaza, v celém pásmu nejméně 18 mrtvých

Prohloubíme spolupráci a vyřešíme pohraniční spory, shodili se hlavy Číny a Indie

Prohloubíme spolupráci a vyřešíme pohraniční spory, shodili se hlavy Číny a Indie
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Vladimir Putin Rusko Donald Trump válka

Právě se děje

Aktualizováno před 9 minutami
Popletl to ruský náčelník? "Krabí klepeta" odříznuta, hlásí Ukrajina

ŽIVĚ
Popletl to ruský náčelník? "Krabí klepeta" odříznuta, hlásí Ukrajina

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 14 minutami
Zaměstnavatelé: Dnešní absolventi mají ambice, bojují ale s Excelem i AI

Zaměstnavatelé: Dnešní absolventi mají ambice, bojují ale s Excelem i AI

Vysoké sebevědomí a solidní teoretický základ, tak hodnotí čerstvé absolventy zaměstnavatelé v Česku.
Aktualizováno před 52 minutami
K hlasování ve volbách v zahraničí se zapsalo výrazně míň lidí, než se čekalo

K hlasování ve volbách v zahraničí se zapsalo výrazně míň lidí, než se čekalo

Počet zaregistrovaných je výrazně menší než odhad, se kterým pracovalo ministerstvo zahraničí.
před 54 minutami
Češi u blamáže velkoklubů. Nováčci se starali o senzace
1:28

Češi u blamáže velkoklubů. Nováčci se starali o senzace

Ajax Amsterdam s Vítězslavem Jarošem remizoval 1:1 s Volendamem, obhájce titulu Eindhoven s Matějem Kovářem podlehl dokonce doma 0:2 Telstaru.
před 59 minutami
Kreml dělá tytyty na Evropu. "Bráníte Trumpovi v míru na Ukrajině"

Kreml dělá tytyty na Evropu. "Bráníte Trumpovi v míru na Ukrajině"

Peskov uvedl, že Rusko je Trumpovi za jeho úsilí vděčné a že takzvaná speciální vojenská operace, jak Moskva invazi nazývá, bude pokračovat.
před 1 hodinou
Neuvěřitelná scéna, kterou viděl celý svět. Krádež přímo před zraky diváků

Neuvěřitelná scéna, kterou viděl celý svět. Krádež přímo před zraky diváků

Z vítězství ke katastrofě na tribuně. Malý fanoušek chtěl dárek, muž mu však kšiltovku vytrhl. Majchrzak nezklamal a získal srdce fanoušků.
před 1 hodinou
Alžběta II. byla zastánkyní "ďábla, kterého známe", odhaluje nová kniha

Alžběta II. byla zastánkyní "ďábla, kterého známe", odhaluje nová kniha

Co všechno odhaluje kniha Moc a Palác bývalého zpravodaje britského listu The Times pro záležitosti královské rodiny Valentina Lowa?
Další zprávy