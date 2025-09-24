Zahraničí

Rusko dostalo od Pavla tvrdě „naloženo“. Muž Kremlu během prezidentova projevu odešel

Rusko o žádný mír neusiluje a pohrdá mezinárodním právem, řekl tvrdě český prezident Petr Pavel na Radě bezpečnosti OSN. Dle něj je potřeba čelit Rusku i silou. K projevu se dostal hned po řeči ruského náměstka, který mluvil o „neonastických režimech“ a „lidských štítech“ na Ukrajině. Projev prezidenta Pavla si neposlechl do konce - odešel z místnosti, popisuje náš zvláštní zpravodaj v USA.
Rada bezpečnosti OSN se sešla mimo jiné kvůli ruskému dronovému incidentu v Polsku a narušení estonského vzdušného prostoru ruskými letouny. Dmitrij Poljanskij, první náměstek velvyslance při Stálé misi Ruska při OSN, ve svém projevu na obhajobu Kremlu sdělil, ukrajinští občané údajně "umírají v nesmyslné řeži za prosazování geopolitických zájmů Západu".

Režim ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského - kterého ve středu čeká projev na Valném shromáždění OSN - označil Poljanskij za "neonacistický", jak ostatně opakují také ruské propagandistické kanály.

"Ukrajina používá lidské štíty a protivzdušné obranné systémy v bezprostřední blízkosti obytných oblastí, což vede k tragédiím spojeným s troskami padajícími na domy z chybně navedených protivzdušných raket," snažil se ruský delegát hájit Moskvu. Pak ale přišla řada na řeč prezidenta Petra Pavla.

"Česká republika je hrdá na to, že patří mezi zakládající členy této vážené organizace, a nadále se plně zavazuje dodržovat Chartu a mezinárodní řád založený na pravidlech. Již více než 11 let jsou tyto zásady přímo ohrožovány agresí Ruska proti Ukrajině, která dennodenně čelí útokům na civilisty, infrastrukturu, a dokonce i na zahraniční diplomatické mise," řekl prezident na úvod svého projevu na Radě bezpečnosti.

Podívejte se na část Pavlova projevu v Radě bezpečnosti:

"Rusko, jak všichni vidí, neusiluje o mír," řekl Pavel na Radě bezpečnosti OSN | Video: OSN

Podle české hlavy státu je zřejmé, že Rusko neusiluje o mír, a tím jasně porušuje základní zásady Charty OSN, územní celistvost i národní suverenitu. Nedávné návrhy na "výměnu území" a pokračující vojenská eskalace pak mají svědčit o ruském pohrdání mezinárodním právem.

Ruský delegát zmizel z jednacího sálu

"Zatímco Rusko předstírá připravenost k dialogu a vyjednávání, systematicky porušuje základní zásady mírového soužití mezi národy a nadále hraje o čas. A bude v tom pokračovat, dokud mu to mezinárodní společenství bude umožňovat. Co nejdůrazněji odsuzujeme nedávný vpád velkého počtu ruských dronů do polského vzdušného prostoru," prohlásil Pavel.

Zhruba v tu chvíli ruský delegát opustil místnost, jím uvolněnou židli následně obsadila jeho kolegyně. Ta se v průběhu projevu prezidenta Pavla párkrát rozpačitě zašklebila, kdykoliv přišla řeč na ruský dronový incident v Polsku.

"Byla to součást záměrné strategie Ruska zastrašovat své sousedy a testovat meze mezinárodního práva. Česko plně solidarizuje s Polskem a oceňuje jeho rychlou a rozhodnou obrannou reakci na tento zjevný akt agrese," sdělil přítomnému publiku. Zdůraznil, že Ukrajina musí být klíčovým aktérem mírových jednání.

"Agresor nemůže být odměněn za nezákonné použití síly; pro spravedlivý a trvalý mír je nezbytná odpovědnost a plná náhrada způsobených škod. Není pochyb o tom, že na agresivní chování Ruska není odpovědí appeasement. Je třeba mu čelit silou a rozhodnou globální reakcí," řekl na závěr prezident Pavel.

V závěru svého projevu Pavel apeloval na všechny členy mezinárodního společenství - a zejména pak Čínu -, aby převzali svou odpovědnost a přestali umožňovat válku, která hrozí dalším eskalováním a ohrožuje globální mír.

 
