Rakety místo míru. V troskách Kyjeva po nočním útoku umíraly i děti

Rakety místo míru. V troskách Kyjeva po nočním útoku umíraly i děti
Hasiči odnášejí tělo oběti z domova zničeného ruským útokem.
Hasiči zasahují u budovy v plamenech po ruském raketovém útoku.
Obyvatelé sledují trosky panelového domu zasaženého ruskými údery.
Děti sedí u panelového domu zasaženého ruskými raketovými a dronovými údery při útoku na Ukrajinu, Kyjev, čtvrtek 28. srpna 2025. Zobrazit 20 fotografií
Foto: Reuters
Martin Sluka Jan Bezucha
před 1 hodinou
Rusko během noci na čtvrtek provedlo rozsáhlý letecký útok na ukrajinská města, včetně Kyjeva a dalších oblastí vzdálených daleko od frontové linie. Útok si vyžádal nejméně 14 obětí na životech, mezi nimi i tři děti. Dalších zhruba 40 zraněných lidí bylo hospitalizováno, včetně několika dětí ve věku od sedmi do 17 let.

Podle ukrajinského letectva Rusko vypálilo téměř 600 dronů a přes 30 raket, včetně dvou hypersonických raket Kinžal, devíti balistických raket Iskander-M či severokorejských KN-23 a 20 řízených střel Ch-101. Protivzdušná obrana dokázala sestřelit 563 dronů a 26 raket.

Kyjev byl napaden z několika směrů současně. Údery zasáhly obytné domy, školy, kanceláře i další civilní objekty.

Ukrajinské letectvo také detekovalo desítky dronových rojů nad centrálními a jižními regiony země, včetně Žytomyrské, Oděské a Mykolajivské oblasti.

Letecké varování bylo vydáno i pro Ternopilskou, Lvovskou a Ivanofrankivskou oblast na západě Ukrajiny. Do vzduchu vzlétla i letadla Polska a NATO, aby zajistila bezpečnost polského vzdušného prostoru.

"Rusko si vybírá balistické rakety místo jednacího stolu. Vybírá si pokračovat v zabíjení místo ukončení války. A to znamená, že Rusko stále nemá obavu z následků. Stále zneužívá skutečnosti, že alespoň část světa přehlíží zavražděné děti a hledá pro Putina omluvy,"napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X. Podle něj je čas na nové a tvrdší sankce vůči Rusku.

Vyzval také k jasné reakci země, jako je Čína, která "opakovaně vyzvala k nerozšiřování války a k příměří," nebo Maďarsko.

Od začátku letošního roku Rusko výrazně zvýšilo intenzitu útoků na ukrajinská města. Nejničivější nálet na Kyjev od začátku války proběhl 29. července, kdy přišlo o život 31 civilistů.

Zatímco Bílý dům nadále prosazuje mírovou dohodu, Moskva pokračuje v útocích a odmítá výzvy k příměří. Rusko trvá na tom, že musí mít roli při zajištění budoucí bezpečnosti Ukrajiny.

Prohlédnout si 20 fotografií
 
