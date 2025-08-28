Rakety místo míru. V troskách Kyjeva po nočním útoku umíraly i děti

Podle ukrajinského letectva Rusko vypálilo téměř 600 dronů a přes 30 raket, včetně dvou hypersonických raket Kinžal, devíti balistických raket Iskander-M či severokorejských KN-23 a 20 řízených střel Ch-101. Protivzdušná obrana dokázala sestřelit 563 dronů a 26 raket.
Kyjev byl napaden z několika směrů současně. Údery zasáhly obytné domy, školy, kanceláře i další civilní objekty.
Ukrajinské letectvo také detekovalo desítky dronových rojů nad centrálními a jižními regiony země, včetně Žytomyrské, Oděské a Mykolajivské oblasti.
Letecké varování bylo vydáno i pro Ternopilskou, Lvovskou a Ivanofrankivskou oblast na západě Ukrajiny. Do vzduchu vzlétla i letadla Polska a NATO, aby zajistila bezpečnost polského vzdušného prostoru.
Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025
"Rusko si vybírá balistické rakety místo jednacího stolu. Vybírá si pokračovat v zabíjení místo ukončení války. A to znamená, že Rusko stále nemá obavu z následků. Stále zneužívá skutečnosti, že alespoň část světa přehlíží zavražděné děti a hledá pro Putina omluvy,"napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X. Podle něj je čas na nové a tvrdší sankce vůči Rusku.
Vyzval také k jasné reakci země, jako je Čína, která "opakovaně vyzvala k nerozšiřování války a k příměří," nebo Maďarsko.
Od začátku letošního roku Rusko výrazně zvýšilo intenzitu útoků na ukrajinská města. Nejničivější nálet na Kyjev od začátku války proběhl 29. července, kdy přišlo o život 31 civilistů.
Zatímco Bílý dům nadále prosazuje mírovou dohodu, Moskva pokračuje v útocích a odmítá výzvy k příměří. Rusko trvá na tom, že musí mít roli při zajištění budoucí bezpečnosti Ukrajiny.