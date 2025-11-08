Zahraničí

Rusové mění tanky k nepoznání. „Postapokalyptické ježky“ nezdolají ani desítky dronů

Martin Sluka Martin Sluka
před 22 minutami
Ruské síly začaly na Ukrajině nasazovat upravené tanky vybavené mohutnými protidronovými konstrukcemi z tlustých kovových drátů. Stroje, které svým výstředním vzhledem na první pohled spíš připomínají vozidla z postapokalyptického Šíleného Maxe, však svůj účel plní a jsou extrémně odolné.
Ruský "Mad Max" tank | Video: X.com/Warmonitor

Rusové se v posledních letech snaží najít způsoby, jak se efektivně bránit ukrajinským dronům, které se v minulosti ukázaly jako velmi účinné i proti těžké technice. Spousta improvizovaných ruských nápadů se s velkým úspěchem nesetkala. "Carské" tanky či "ježci" jsou však nasazovány čím dál častěji a zdá se, že svůj účel, navzdory bizarnímu vzhledu, plní.

Zatímco v některých případech stačil Ukrajincům při dobré trefě jeden dron ke zničení tanku, v případě "carského" tanku bylo k jeho zničení potřeba až šedesát dronů.

Související

Dohodnuto s Němci. Starší leopardy opraví české armádě státní podnik VOP CZ

tank leopard 2A4

Snímky, které zveřejnil telegramový kanál Vodohrai, ukazují modely T-80BVM a T-72B3 vybavené protiminovými pluhy TMT-K a KMT-7. Stroje jsou zároveň pokryty robustní mřížovou konstrukcí obalenou ocelovými dráty. Na jednom z tanků je vidět i buben, který podle serveru United24 slouží jako rušička dronů.

Podle kanálu Vodohrai mají tyto konstrukce za cíl zastavit FPV drony, které Ukrajinci pro své útoky hojně využívají. Tato úprava však výrazně zvyšuje hmotnost i objem tanků, což může ovlivnit rychlost a manévrovatelnost.

Konstrukce také brání osádce otáčet kanonem do stran, což tank vyřazuje z možného bojového nasazení. Vzhledem jejich výbavě však lze soudit, že nejsou určeny přímo k boji, ale spíše k prorážení cesty ostatním.

Na rozdíl od dřívějších konstrukcí, kdy Rusové na tanky montovali "boudy" či mříže, mají tito drátoví "ježci" schopnost poškozovat vrtule dronů, které se do nich zamotají, čímž se zabrání detonaci jejich nákladu při nárazu.

Rusové se dlouhodobě snaží chránit svá vozidla před dronovými útoky a tvoří improvizovanou ochranu ze všeho, co mají po ruce - dráty, plechy či pletiva. Asi největší rozpaky vyvolalo, když si v lese obrnili samohybné houfnice 2S19 Msta-S provizorním dřevěným pancířem vyrobeným z pokácených klád.

 
Mohlo by vás zajímat

Ukrajina přes noc čelila masivní vlně ruských útoků na města a na energetiku

Ukrajina přes noc čelila masivní vlně ruských útoků na města a na energetiku

Tornádo částečně vymazalo jihobrazilské město z povrchu Země

Tornádo částečně vymazalo jihobrazilské město z povrchu Země

Oslavoval Hitlera, teď se za to omlouvá. Kanye West prosil rabína o odpuštění

Oslavoval Hitlera, teď se za to omlouvá. Kanye West prosil rabína o odpuštění

Americký letecký úřad začal kvůli vládnímu shutdownu rušit tisíce letů po celých USA

Americký letecký úřad začal kvůli vládnímu shutdownu rušit tisíce letů po celých USA
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 válka Ukrajina Rusko tank dron

Právě se děje

Aktualizováno před 14 minutami
Ukrajina přes noc čelila masivní vlně ruských útoků na města a na energetiku

ŽIVĚ
Ukrajina přes noc čelila masivní vlně ruských útoků na města a na energetiku

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 15 minutami
Řvoucí Djokovič si v euforii serval triko z těla. Srbská ikona slaví 101. titul

Řvoucí Djokovič si v euforii serval triko z těla. Srbská ikona slaví 101. titul

Srbský tenista Novak Djokovič získal na turnaji v Aténách 101. titul v kariéře. Ve finále porazil 4:6, 6:3 a 7:5 Itala Lorenza Musettiho.
před 22 minutami
Rusové mění tanky k nepoznání. „Postapokalyptické ježky“ nezdolají ani desítky dronů
0:29

Rusové mění tanky k nepoznání. „Postapokalyptické ježky“ nezdolají ani desítky dronů

Stroje, které svým výstředním vzhledem na první pohled spíš připomínají vozidla z Šíleného Maxe, však svůj účel plní a jsou extrémně odolné.
Aktualizováno před 32 minutami
Hororový tie-break srazil královnu. Sabalenková padla, titul slaví Rybakinová

Hororový tie-break srazil královnu. Sabalenková padla, titul slaví Rybakinová

Tenistky Elise Mertensová z Belgie a Veronika Kuděrmětovová z Ruska po třech letech opět vyhrály čtyřhru na Turnaji mistryň.
před 50 minutami
Lékaři si do čela své komory zvolili opět Milana Kubka. Letos prý kandidoval naposled

Lékaři si do čela své komory zvolili opět Milana Kubka. Letos prý kandidoval naposled

Kubek před volbou uvedl, že letos chce kandidovat naposledy. V sobotu získal ve druhém kole 177 hlasů, delegátů bylo 343.
před 1 hodinou
Mám chuť skončit a odejít z Česka, běsnil ředitel Slovácka. O půli seřval hráče

Mám chuť skončit a odejít z Česka, běsnil ředitel Slovácka. O půli seřval hráče

Sportovní ředitel fotbalistů Slovácka Veliče Šumulikoski po debaklu v Hradci Králové prohlásil, že má chuť odejít z Česka.
před 1 hodinou
Čeští hokejisté prohráli na Finských hrách i druhý zápas

Čeští hokejisté prohráli na Finských hrách i druhý zápas

Čeští hokejisté prohráli i druhé utkání na Finských hrách.
Další zprávy