Rusové mění tanky k nepoznání. „Postapokalyptické ježky“ nezdolají ani desítky dronů

Rusové se v posledních letech snaží najít způsoby, jak se efektivně bránit ukrajinským dronům, které se v minulosti ukázaly jako velmi účinné i proti těžké technice. Spousta improvizovaných ruských nápadů se s velkým úspěchem nesetkala. "Carské" tanky či "ježci" jsou však nasazovány čím dál častěji a zdá se, že svůj účel, navzdory bizarnímu vzhledu, plní.
Zatímco v některých případech stačil Ukrajincům při dobré trefě jeden dron ke zničení tanku, v případě "carského" tanku bylo k jeho zničení potřeba až šedesát dronů.
Snímky, které zveřejnil telegramový kanál Vodohrai, ukazují modely T-80BVM a T-72B3 vybavené protiminovými pluhy TMT-K a KMT-7. Stroje jsou zároveň pokryty robustní mřížovou konstrukcí obalenou ocelovými dráty. Na jednom z tanků je vidět i buben, který podle serveru United24 slouží jako rušička dronů.
Podle kanálu Vodohrai mají tyto konstrukce za cíl zastavit FPV drony, které Ukrajinci pro své útoky hojně využívají. Tato úprava však výrazně zvyšuje hmotnost i objem tanků, což může ovlivnit rychlost a manévrovatelnost.
Konstrukce také brání osádce otáčet kanonem do stran, což tank vyřazuje z možného bojového nasazení. Vzhledem jejich výbavě však lze soudit, že nejsou určeny přímo k boji, ale spíše k prorážení cesty ostatním.
Heavily up-armored Rusian MT-LB pic.twitter.com/l3DhUBqJTC— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 29, 2024
Na rozdíl od dřívějších konstrukcí, kdy Rusové na tanky montovali "boudy" či mříže, mají tito drátoví "ježci" schopnost poškozovat vrtule dronů, které se do nich zamotají, čímž se zabrání detonaci jejich nákladu při nárazu.
Rusové se dlouhodobě snaží chránit svá vozidla před dronovými útoky a tvoří improvizovanou ochranu ze všeho, co mají po ruce - dráty, plechy či pletiva. Asi největší rozpaky vyvolalo, když si v lese obrnili samohybné houfnice 2S19 Msta-S provizorním dřevěným pancířem vyrobeným z pokácených klád.