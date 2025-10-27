Ukrajina poškodila přehradu na západě Ruska. Hladina vody klesla už o metr

Ukrajinské údery poškodily spodní výpust nádrže. Na přehradě byl vyhlášen stav nouze a hráz se nyní opravuje. Její plná kapacita dosahuje 76 milionů metrů krychlových, poznamenal list Kommersant.
🇺🇦 Ukrainian drones struck Russia’s Belgorod dam, dropping water levels by 1 meter and cutting off Russian troops near Vovchansk. Kyiv says trenches are flooded and supply lines severed. pic.twitter.com/2ug4Y0nrVr— Ivan Khomenko (@KhomenkoIv60065) October 27, 2025
Belgorodská nádrž je kapacitou srovnatelná s osmou největší přehradou v Česku - vodním dílem Rozkoš ve východních Čechách.
Krátce po poškození přehrady gubernátor Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov varoval před rizikem zaplavení obcí, ve kterých žije asi tisícovka obyvatel, a úřady následně evakuovaly obyvatele tří ohrožených vsí. V pondělí Gladkov ujistil, že je situace stabilní, nicméně vyzval obyvatele k ostražitosti, protože riziko záplav přetrvává.
Předloni v červnu se protrhla ukrajinská Kachovská přehrada, která leží na řece Dněpr na jižní Ukrajině a která byla druhým největším umělým jezerem na Ukrajině. Ze zničení přehrady se vzájemně obvinily Ukrajina i Rusko, přehradu ale od prvních dní invaze okupovaly ruské síly. Protržení přehrady způsobilo rozsáhlé záplavy na obou březích řeky Dněpr, které si vyžádaly desítky obětí na životech, další lidi připravily o domovy a zničily zemědělskou půdu.
Zatímco Kyjev tvrdí, že ruské síly vyhodily přehradu do povětří, podle ruské verze se přehrada protrhla v důsledku ukrajinského ostřelování. Podle ukrajinské společnosti Ukrhidroenerho i západních vědců výbuch nastal přímo ve strojovně elektrárny, která byla zničena.