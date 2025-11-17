Ruský "sociální výtah" stojí miliardy. Válka je drahá jako záchranka a dávky pro děti

"Nejlepší způsob, jak může rodina vyřešit své finanční problémy, je poslat otce a manžela zemřít do války," řekl v květnovém rozhovoru pro Aktuálně.cz ruský ekonom Igor Lipsic. Vojáci si podle něj přijdou na peníze, které by si normálně nevydělali za celý život.
"Je to tak obrovská částka, že jsou ochotni riskovat své životy. Na mnoha místech dnes výše kontraktu převyšuje celý výdělek člověka od jeho 35 let až do smrti. I když muž zemře, jeho rodina stejně dostane víc peněz, než by jim 'vynesl' jako ekonomicky aktivní za všechna zbývající léta," vypočítal Lipsic.
"Dobrovolník", který se rozhodne do války jít, většinou dostane peníze hned několikrát. Získá náborový příspěvek a bonus v případě zranění nebo smrti (ten dostane jeho rodina). K tomu má vyšší než běžný plat.
Náborový příspěvek se pohybuje okolo 200 tisíc rublů, což je v přepočtu asi 50 tisíc korun. Některé regiony ale přihazují peníze navíc. Je potřeba plnit kvóty, takže přispívají i náborářům, kteří mají za úkol do armády přitáhnout co nejvíc lidí.
Nezávislý web Važnyje istorii teď přišel s tím, že na platy náborářů přispívá každý třetí ruský region. Dohromady už jim vyplatily nejméně dvě miliardy rublů.
Jedná se přitom o čísla pouze za 11 z 89 regionů, zbývající regiony tyto údaje nezveřejňují. Víc než polovina těch, které je zveřejnily, musely k dofinancování verbířů využít rezervní fondy. V některých regionech pak vlády dávají náborářům stejně, kolik vyplácejí dohromady na záchranku a dávky pro děti.
Kdo má na peníze nárok?
Pokud přesvědčí dalšího člověka, který je pak zmíní v žádosti o vstup do armády, dostanou peníze navíc zástupci vojenských komisařských úřadů a náborových center, zaměstnanci vězeňské služby (FSIN), policisté, soudní vykonavatelé, vyšetřovatelé a dokonce i příslušníci FSB.
V některých oblastech to pak jsou i "běžní občané". Když například doporučíte svého kamaráda ve Smolenské oblasti, můžete si přijít až na 115 tisíc rublů (zhruba 28 tisíc korun).
Až 200 tisíc mrtvých
Autoři investigativního projektu 200.media, který je výsledkem společného pátrání nezávislého webu Mediazona a ruské mutace BBC, k začátku listopadu napočítali, že v ruských řadách už od začátku války padlo 145 tisíc vojáků, potvrzených obětí.
Odhady ale hovoří o více než 200 tisících mrtvých. Některé zdroje dokonce tvrdí, že ztráty v ruské armádě dosahují až kolem milionu mužů.
Podle webu Važnyje istorii stojí Rusko spoustu peněz i starání se o veterány. Až 83 procent regionálních rozpočtů na sociální věci jde právě na ně.
Spousta dat je ale podle ruských médií nedostupná, a lze tak sledovat jenom malý zlomek skutečných výdajů. Mnoho regionů navíc má programy na podporu neoficiální.