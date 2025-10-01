Maximálně 20 litrů benzinu na osobu. Anektovaný Krym se potýká s nedostatkem paliva

Už v srpnu ruská média informovala o nedostatku benzinu a o frontách aut před čerpacími stanicemi v některých ruských regionech včetně Krymu. Od té doby útoky ukrajinských dronů na ruské rafinérie a další zařízení ještě zesílily.
"Opatření přijatá vládou (Krymské) republiky ve spolupráci s federálními orgány dosud plně nevyřešila situaci s požadovaným množstvím motorového paliva na krymských čerpacích stanicích. Bylo rozhodnuto omezit prodej paliva na maximálně 20 litrů na nákup," napsal Aksjonov na sociální síti Telegram.
Ujistil, že veřejná doprava, sociální zařízení, inženýrské sítě a záchranné složky zůstávají zásobovány v plném rozsahu.
Rusko se s letním nedostatkem a zdražováním benzinu kvůli zvýšené poptávce potýká pravidelně, ale letos se problémy zhoršily i v důsledku ukrajinských náletů na rafinérie a další objekty infrastruktury pohonných hmot. Těchto útoků bylo v srpnu přinejmenším 17, třikrát více než o rok dříve, poznamenala BBC.
Kyjev tvrdí, že tyto útoky na podniky, které zásobují ruské ozbrojené síly, mají oslabit ruské válečné úsilí. Ukrajina se s pomocí Západu brání ruské agresi čtvrtým rokem.