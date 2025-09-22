Zahraničí

"Naši vojáci vždy dodržují mezinárodní pravidla." Kreml ostře hájí let svých MiG-31

před 30 minutami
Kreml obvinil Estonsko, že falešně nařklo piloty tří ruských stíhaček MiG-31 z pátečního narušení estonského vzdušného prostoru. Tallinn se jen snaží vyhrotit napětí, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Estonsko je členem Evropské unie a Severoatlantické aliance a jeho tvrzení o narušení vzdušného prostoru už dříve odmítlo i ruské ministerstvo obrany.
"Považujeme tato (estonská) prohlášení za nepodložená, neopodstatněná a za součást zcela bezuzdné politiky přiživování napětí a vyvolávání atmosféry konfrontace," řekl podle tiskových agentur mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina. "Naši vojáci vždy dodržují mezinárodní pravidla," prohlásil.

Incidentem se na žádost Estonska bude zabývat Rada bezpečnosti OSN a v úterý také NATO, které Tallinn požádal o konzultace podle článku 4 příslušné smlouvy. Rusko je stálým členem RB OSN, a má tedy právo veta.

Tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek narušily estonský vzdušný prostor a setrvaly v něm 12 minut, tvrdí Estonsko a NATO. Proti narušitelům vzlétly italské, švédské a finské stíhačky.

Článek 4 Severoatlantické smlouvy předpokládá společné konzultace, pokud je ohrožena územní celistvost, politická nezávislost či bezpečnost kterékoli členské země.

O aktivaci tohoto článku už tento měsíc požádalo Polsko, a to kvůli vpádu dvou desítek ruských dronů do polského vzdušného prostoru. V Polsku se nachází strategické překladiště západní pomoci pro Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské vojenské agresi. Polské a spojenecké stíhačky proti ruským dronům zasáhly.

Polská televize TVN24 jako příklad rozhodné reakce na ruské provokace a testování Západu dnes připomněla případ, kdy stíhačky členské země NATO sestřelily ruský letoun, který narušil vzdušný prostor dané země. Šlo o Turecko, jehož stíhačky v roce 2015 zasáhly proti ruskému bombardéru, který při náletu na syrské rebely na 17 vteřin pronikl nad Turecko. Podle turecké strany se tak stalo navzdory deseti varováním.

 
