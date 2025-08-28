Zahraničí

Pět na jednoho. V nejzuřivější bitvě války nastal obrat, Rusové zaplatí ohromnou cenu

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 1 hodinou
Pád Pokrovska se odkládá. Po likvidaci ruských jednotek, které zde pronikly frontou, se jeví pěchota invazní armády jako vyčerpaná a příliš roztažená. Jedna z ukrajinských dronových jednotek dokonce hlásí, že jejich bezpilotní letouny výrazně živou sílu agresora převyšují.
Rusové vyrážejí dobýt pozice u Pokrovska samostatně jeden po druhém. Ve vzduchu už na ně čeká přemíra ukrajinských dronů. | Video: Aktuálně.cz/X/GrandpaRoy2

Bitva o tuto městkou pevnost nyní ztrácí na zuřivosti, píše server Trench Art. Rusové před létem shromáždili v oblasti 110 tisíc vojáků a výrazně tím přečíslili Ukrajince. Nicméně ruští velitelé 51. kombinované armády své muže příliš roztáhli. Toho využívají Ukrajinci a svými drony působí agresorům ještě krvavější ztráty.

"Situace je nyní velmi odlišná od té, co byla na jaře," uvedli operátoři týmu Peaky Blinders. Dříve se podle nich Rusové pohybovali ve skupinách po dvou až čtyřech lidech a snažili se zapojit i větší síly. Nyní se jejich pohyb výrazně zpomalil a vyrážejí jeden po jednom.

Související

"Vítězná nálada se změnila v zoufalství." Ruská euforie z postupu na frontě mizí

Ukrajinští vojáci se natáčejí v dobytých ruských městech a mění vlajky.
1:27

"Nepřátelská pěchota se znatelně zmenšila, ale našich operátorů dronů výrazně přibylo a při ničení nepřítele si navzájem konkurujeme. Když se jeden okupant pohne, pět posádek pošle své stroje, aby ho zničily," popsali členové Peaky Blinders.

Ukrajinci většinu útočníků zlikvidují, nevýhodou ale je, že příliš velký počet letících dronů přetěžuje dostupné rádiové kanály. "Drony se ztrácejí, protože komunikační kanály jsou ucpané," tvrdí ukrajinský dronový tým.

Poté, co sbor Azov s dalšími jednotkami v polovině srpna zničil téměř celou ruskou 132. motostřeleckou brigádu, nastal v bitvě o Pokrovsk dočasný bod obratu. Jižně a východně od města ukrajinské protiútoky rozšířily obrannou nárazníkovou zónu kolem klíčového města.

Ukrajinské centrum pro obranné strategie (CDS) nicméně stále očekává, že Rusové nakonec zvítězí. "Za předpokladu, že se udrží současná dynamika bojových operací, nepřítel bude schopen dobýt Pokrovsk do podzimu," předpověděla analytická skupina. Rusko však za toto vítězství může zaplatit mnohem vyšší cenu, než kdokoli očekával, dodává server Trench Art.

Dva jednou ranou. Ukrajinský "přízrak" odstřelil Rusy z nepředstavitelné vzdálenosti. (Celý článek s videem zde)

Ukrajinský odstřelovač zasáhl ze vzdálenosti čtyř kilometrů dva ruské vojáky | Video: Telegram/ButosovPlus
 
Mohlo by vás zajímat

"Velectěný prezident" chce předat politické vězně. Lukašenko se sbližuje s Trumpem

"Velectěný prezident" chce předat politické vězně. Lukašenko se sbližuje s Trumpem

Ruské noční nálety zabíjely v Kyjevě, Ukrajinci zaútočili na další ruské rafinerie

Ruské noční nálety zabíjely v Kyjevě, Ukrajinci zaútočili na další ruské rafinerie

Italské političky kritizují erotický portál, který zveřejňuje jejich fotografie

Italské političky kritizují erotický portál, který zveřejňuje jejich fotografie

Peskov šokoval cynismem. Úspěšný útok, řekl po náletu, který v Kyjevě zabíjel děti

Peskov šokoval cynismem. Úspěšný útok, řekl po náletu, který v Kyjevě zabíjel děti
0:59
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Ukrajina Rusko dron

Právě se děje

před 3 minutami
Dominantní Nosková. Češka v New Yorku dál vylepšuje maximum, čeká na krajanku

Dominantní Nosková. Češka v New Yorku dál vylepšuje maximum, čeká na krajanku

Linda Nosková je ve třetím kole US Open. České tenistce za stavu 6:4, 3:0 vzdala pro zranění německá soupeřka Eva Lysová.
Vratislav Dostál
Vratislav Dostál

Komentář: Něco tu nehraje. Rakušan chce být premiér, možná ale bude řešit opačný problém

před 7 minutami

V nových koupalištích na Seině si v létě zaplavalo téměř 100 tisíc lidí

V nových koupalištích na Seině si v létě zaplavalo téměř 100 tisíc lidí
Prohlédnout si 6 fotografií
Veřejné koupání v Seině patřilo k letním rituálům, tradice vznikla už v 19. století.
V roce 1923 se tady ale Pařížané koupali naposled. Francouzská metropole pak kvůli znečištění Seiny vydala zákaz koupání.
před 12 minutami

V Benátkách se představí desítky filmů, ocenění dostane i herečka s českými kořeny

V Benátkách se představí desítky filmů, ocenění dostane i herečka s českými kořeny
Prohlédnout si 50 fotografií
Poslední přípravy a úpravy červeného koberce.
Prezident benátského festivalu Alberto Barbera.
před 17 minutami
Život v ulicích za covidu. V Telči začala výstava fotografií z doby pandemie

Život v ulicích za covidu. V Telči začala výstava fotografií z doby pandemie

V Telči ve čtvrtek začala výstava fotografií Petra Ciznera zachycující život v českých městech krátce po zrušení zákazu volného pohybu v dubnu 2020.
před 32 minutami
"Velectěný prezident" chce předat politické vězně. Lukašenko se sbližuje s Trumpem

"Velectěný prezident" chce předat politické vězně. Lukašenko se sbližuje s Trumpem

V podcastu Kaviárové tousty novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská probírají třeskuté události posledního týdne.
Aktualizováno před 43 minutami

ŽIVĚ
Ruské noční nálety zabíjely v Kyjevě, Ukrajinci zaútočili na další ruské rafinerie

Ruské noční nálety zabíjely v Kyjevě, Ukrajinci zaútočili na další ruské rafinerie
Prohlédnout si 20 fotografií
Hasiči odnášejí tělo oběti z domova zničeného ruským útokem.
Hasiči zasahují u budovy v plamenech po ruském raketovém útoku.
Další zprávy