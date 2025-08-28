Pět na jednoho. V nejzuřivější bitvě války nastal obrat, Rusové zaplatí ohromnou cenu

Bitva o tuto městkou pevnost nyní ztrácí na zuřivosti, píše server Trench Art. Rusové před létem shromáždili v oblasti 110 tisíc vojáků a výrazně tím přečíslili Ukrajince. Nicméně ruští velitelé 51. kombinované armády své muže příliš roztáhli. Toho využívají Ukrajinci a svými drony působí agresorům ještě krvavější ztráty.
"Situace je nyní velmi odlišná od té, co byla na jaře," uvedli operátoři týmu Peaky Blinders. Dříve se podle nich Rusové pohybovali ve skupinách po dvou až čtyřech lidech a snažili se zapojit i větší síly. Nyní se jejich pohyb výrazně zpomalil a vyrážejí jeden po jednom.
"Nepřátelská pěchota se znatelně zmenšila, ale našich operátorů dronů výrazně přibylo a při ničení nepřítele si navzájem konkurujeme. Když se jeden okupant pohne, pět posádek pošle své stroje, aby ho zničily," popsali členové Peaky Blinders.
Ukrajinci většinu útočníků zlikvidují, nevýhodou ale je, že příliš velký počet letících dronů přetěžuje dostupné rádiové kanály. "Drony se ztrácejí, protože komunikační kanály jsou ucpané," tvrdí ukrajinský dronový tým.
Poté, co sbor Azov s dalšími jednotkami v polovině srpna zničil téměř celou ruskou 132. motostřeleckou brigádu, nastal v bitvě o Pokrovsk dočasný bod obratu. Jižně a východně od města ukrajinské protiútoky rozšířily obrannou nárazníkovou zónu kolem klíčového města.
Ukrajinské centrum pro obranné strategie (CDS) nicméně stále očekává, že Rusové nakonec zvítězí. "Za předpokladu, že se udrží současná dynamika bojových operací, nepřítel bude schopen dobýt Pokrovsk do podzimu," předpověděla analytická skupina. Rusko však za toto vítězství může zaplatit mnohem vyšší cenu, než kdokoli očekával, dodává server Trench Art.