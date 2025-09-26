Napjatá schůzka v Moskvě. "Slova Západu jsou velmi nebezpečná," ohrazuje se Kreml

Agentura Reuters v souvislosti s jeho vyjádřením upozornila na dřívější zprávu agentury Bloomberg, která ve čtvrtek napsala, že evropští diplomaté varovali Moskvu, že NATO je připraveno reagovat na další narušení vzdušného prostoru členských zemí aliance plnou silou, včetně sestřelením ruských letadel.
"Prohlášení o tom, že je třeba sestřelovat ruské letouny, jsou přinejmenším neuvážená, nezodpovědná a samozřejmě nebezpečná svými důsledky," řekl mluvčí Kremlu reportérovi státní televize Pavlu Zarubinovi.
Peskov podle státní ruské agentury TASS připomněl obvinění Ruska z nedávného vniknutí do vzdušného prostoru Estonska, které Moskva popírá a označuje za neopodstatněná. "Je to další velmi významný stupeň eskalace napětí v blízkosti našich hranic," prohlásil mluvčí ruského prezidenta. Moskva už dříve narušení vzdušného prostoru Estonska popřela.
Agentura Bloomberg s odvoláním na své nejmenované zdroje napsala, že se v Moskvě tento týden odehrála napjatá schůzka, na které vyslanci Británie, Francie a Německa vyjádřili ruským činitelům znepokojení nad nedávným hlášeným vniknutím tří ruských stíhaček MiG-31 do estonského vzdušného prostoru a varovali před připraveností sestřelit letouny, které naruší vzdušný prostor zemí NATO. Po jednání západní diplomaté dospěli k závěru, že narušení vzdušného prostoru bylo úmyslnou taktikou nařízenou ruskými veliteli, napsal Bloomberg.
Země východního křídla NATO čelily tento měsíc sérii narušení vzdušného prostoru, která představují bezprecedentní zkoušku odhodlání aliance v době, kdy ruský prezident Vladimir Putin stupňuje útoky na ukrajinskou civilní infrastrukturu a americká podpora Kyjeva je váhavá, napsal Bloomberg.
Americký prezident Donald Trump před několika dny prohlásil, že země NATO by měly sestřelit ruské letouny, pokud vniknou do vzdušného prostoru členských států aliance. Vyjádřil se tak před setkáním se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Podle Trumpa bude podpora Spojených států členským zemím NATO při takovém kroku záviset na konkrétních okolnostech.
V posledních týdnech několik zemí NATO hlásilo, že ruské drony nebo stíhačky narušily jejich vzdušný prostor. Polsko 10. září zaznamenalo dvě desítky případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, z nichž některé společně se spojenci sestřelilo, Rumunsko následně informovalo, že do jeho vzdušného prostoru pronikl ruský dron, a před několika dny Estonsko oznámilo, že jeho vzdušný prostor narušily tři ruské stíhačky.