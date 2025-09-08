"Jsou to seznamy smrti." Kreml chce useknout Ukrajině hlavu, varuje expremiér

Posledním případem je vražda bývalého předsedy parlamentu a současného poslance Andrije Parubého, k níž došlo 30. srpna. I on mohl být zavražděn na pokyny Kremlu.
Rusko v minulosti už několikrát oznámilo, že jedním z jeho válečných cílů je "denacifikace" Ukrajiny - což je kremelský termín pro eliminaci osob a stran, které podporují suverenitu Ukrajiny a její proevropskou orientaci.
Kremelská propaganda neustále démonizuje ukrajinské nacionalisty a proevropské politiky. "Ukrajinská národní elita byla pro Moskvu vždy hlavním cílem," řekl bývalý premiér země Arsenij Jaceňuk deníku Kyiv Independent. "Dnes, kdy Rusko vede válku za zničení našeho státu, je tato kampaň více nemilosrdná než kdy dřív," dodal.
O tom, že za útokem na poslance stojí Rusko, je přesvědčeno několik ukrajinských politiků. "Můj přítel Andrij Parubij byl zavražděn nájemným vrahem vyslaným Kremlem," řekl Jaceňuk novinářům.
"Že v tom má prsty Rusko - o tom nepochybuji," řekl poslanec opoziční strany Evropská solidarita Volodymyr Aryjev. "Jedinou otázkou je, jakou formu to mělo," popsal a upozornil na to, že muž, který se přiznal k vraždě, uvedl, že kontaktoval Rusy, protože se pokoušel najít svého syna, ukrajinského vojáka, který se pohřešoval. "To je jasným důkazem, že tu je ruská stopa," dodal Aryjev.
Jaceňuk také připomněl, že "v předvečer plnohodnotné invaze Kreml zveřejnil takzvané ‚sankční seznamy‘ ukrajinských veřejných činitelů".
"V té době je mnozí z nás brali sarkasticky," pokračoval bývalý premiér. "Ale jasně už chápeme, že nešlo o sankční seznamy, ale o seznamy osob určených k likvidaci. Jejich účelem bylo eliminovat ty, kteří byli schopni vést národ v boji za nezávislost a svobodu," doplnil.
Bývalý šéf Bezpečnostní služby Ukrajiny (SBU) Valentyn Nalyvajčenko v rozhovoru pro ukrajinský zpravodajský server NV potvrdil, že na ruských seznamech osob určených k likvidaci byl právě i Parubij.
"Opravdu pozoruji systematický trend zaměřený na ničení těch, kteří propagují ukrajinskou identitu: máme tu Hanula z Oděsy, Irynu Farionovou, pokusy o vraždu Serhije Sternenka a vraždu Andrije Parubého," popsal poslanec opoziční strany Holos Jaroslav Jurčyšyn.
S tím souhlasí i Jaceňuk. "Je to součást širší války Ruska proti Ukrajině - chtějí zdecimovat naše vedení, oslabit odhodlání a donutit nás přijmout ponižující mírové podmínky," uzavřel.