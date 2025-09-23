Zahraničí

Ostrý vzkaz do Kremlu: "Nenaříkejte, až sestřelíme vaše letadla," varují Poláci

před 1 hodinou
Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski v ostrém projevu na zasedání Rady bezpečnosti OSN varoval v pondělí Rusko, aby si nestěžovalo, pokud by bylo sestřeleno letadlo či dron narušující polský vzdušný prostor. "Byli jste varováni," zdůraznil Sikorski v jasném vzkazu Kremlu. Ministrovu rétoriku podpořil i premiér Donald Tusk varováním, že Polsko bude v podobných případech jednat bez diskuse.
Vzkaz Radosława Sikorského Rusku | Video: x / @visegrad24

Sikorski v pondělí promluvil na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku svolaném poté, co minulý týden tři ruské stíhačky na 12 minut narušily vzdušný prostor Estonska. Už na začátku září Rusko vyslalo drony nad území Polska a Rumunska, což uvedlo NATO do vysoké pohotovosti po celé Evropě.

Polský ministr na to ve svém projevu zareagoval jasným vzkazem pro Moskvu. Podle něj si Rusko nemá stěžovat na případnou ostrou reakci NATO, pokud by se podobný incident opakoval.

"Je třeba zachovat chladnou hlavu." Britský analytik o sestřelování ruských letadel

Poland says UN Security Council will meet on drone incursions
2:08

"Mám na ruskou vládu jen jednu žádost: pokud další raketa nebo letadlo vstoupí do našeho vzdušného prostoru bez povolení, úmyslně nebo omylem, a bude sestřeleno, prosím, nechoďte si sem (do OSN) stěžovat. Byli jste varováni," cituje Sikorského server Politico.

"Zde není prostor pro nějaké debaty"

Sestřelováním nepřátelských letadel v polském vzdušném prostoru varoval v pondělí rovněž polský premiér Donald Tusk.

"Chci, aby to bylo naprosto jasné: rozhodneme se sestřelit létající objekty bez diskuse, pokud naruší náš vzdušný prostor a proletí nad Polskem. Zde není prostor pro nějaké debaty," řekl Tusk na tiskové konferenci.

Sikorski v OSN navázal na ostrou rétoriku svého vládního šéfa a zkritizoval Kreml za jeho mocenské ambice.

"Víme, že vám nezáleží na mezinárodním právu a nejste schopni žít v míru se svými sousedy. Váš šílený nacionalismus je poháněn touhou po nadvládě, která nepřestane, dokud si neuvědomíte, že věk impérií skončil a vaše impérium nebude obnoveno," prohlásil polský ministr.

Evropa posiluje východní hranice

Zeď proti dronům. EU kuje plán, Slováky a Maďary ale "nechala přede dveřmi"

Ukrajinci se snaží nalézt způsoby, jak likvidovat ruské útočné drony vycházející z typu Šahíd.
0:57

NATO v reakci na narušení polského vzdušného prostoru v polovině září spustilo operaci Eastern Sentry (Východní stráž), která má posílit ochranu východního křídla aliance. Evropská unie zároveň plánuje na její východní hranici vybudovat tzv. zeď proti dronům.

Jednání o této "protidronové zdi" se mají v pátek zúčastnit zástupci sedmi zemí v první linii - Estonska, Lotyšska, Litvy, Finska, Polska, Rumunska a Bulharska - a pozvána byla rovněž Ukrajina. Naopak Slovensko a Maďarsko, které rovněž leží na hranici EU, na páteční jednání pozvány nebyly.

 
