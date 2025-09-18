Zahraničí

Rusové přišli o klíčový trumf. Tajnou "zbraň" se podařilo najít, děsila nejen vojáky

Michaela Nováčková Michaela Nováčková
před 1 hodinou
Ruský televizní moderátor Vladimir Solovjov nevědomky poskytl veřejnosti stopy k odhalení jedné z nejutajenějších jednotek ruské armády. Během svého vysílání zveřejnil záběry, které investigativcům umožnily lokalizovat jednu ze základen ruské elitní dronové jednotky "Rubicon". Na odhalení upozornilo Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL).
Solovjov nevědomky poskytl veřejnosti stopy k odhalení jedné z nejutajenějších jednotek ruské armády | Video: Vkontakte/Smotri

Analytici si všimli, že ve vysílání pořadu Vladimira Solovjova se objevily detaily interiéru, které neodpovídaly běžnému televiznímu studiu. Šlo o technické podlahové panely, orientační značky i specifické architektonické prvky.

Když byly porovnány s jinými dostupnými nahrávkami, ukázalo se, že záběry pocházely z areálu Patriot Park nedaleko Moskvy. A právě tam má sídlit jedna z hlavních základen či výcvikových středisek Rubiconu. 

Důležitou roli hrály tři klíčové záznamy: video ministerstva obrany z října 2024, Solovjovův pořad z února 2025 a výroční film samotné jednotky Rubicon ze srpna 2025. Teprve jejich kombinace umožnila vyšetřovatelům přesně určit místo.

Co je Rubicon?

Dronová formace Rubicon patří mezi nejefektivnější síly na frontě. V oficiálních strukturách ruského ministerstva obrany se však neobjevuje a její formální status zůstává nejasný. Přesto jde o jednotku, do níž proudí značné množství peněz i lidí, což naznačuje její vysokou prioritu.

Související

"Jsou bod zlomu. Musíme po nich jít." Tito Rusové se vymykají normálu a děsí Ukrajinu

Insignie ruské ellitní jednotky Rubikon
1:34

Podle expertů Rubicon zajišťuje vývoj nových dronových technologií, koordinuje zakázky a připravuje operátory. Jde tedy o komplexní instituci, která propojuje výzkum, trénink i bojové nasazení.

V čele Rubiconu stojí plukovník Sergej Budnikov. Jako důstojník začínal u dělostřelectva a námořní pěchoty, nyní se ale stal tváří dronové revoluce v ruské armádě. Záběry z různých oficiálních akcí jej zachycují po boku vysokých představitelů ministerstva obrany.

Jednotka se odlišuje i náborovou politikou. Nově příchozí dostávají vysoké podpisové bonusy - až tři miliony rublů, tedy zhruba 739 000 korun. Díky tomu se Rubiconu daří přitahovat zkušený personál a rychle rozšiřovat kapacity.

Rozsah činnosti

Na jaře 2025 měl Rubicon sedm oddílů po 130 až 150 členech. Nasazuje širokou škálu prostředků: od malých FPV dronů přes tzv. kamikadze bezpilotníky až po námořní robotické systémy. Součástí činnosti je i elektronický boj a vyhledávání nepřátelských operátorů.

Související

Tohle Putin dlouho tajil. Navalného manželka popsala, jak její muž zemřel

Navalnyj hrob
0:43

Ukrajinské velení připouští, že právě tato jednotka komplikuje zásobování i manévrování na některých úsecích fronty. Rubicon podle nich zvýšil efektivitu ruských útoků a přinutil ukrajinské síly hledat nové způsoby obrany. Někteří ukrajinští velitelé tak požadují vytvoření tzv. "anti-Rubiconu".

Tajná základna v Patriot Parku

To, že se jedna z hlavních základen Rubiconu nachází přímo v Patriot Parku, má širší význam.

Obrovský komplex slouží nejen jako výstavní centrum ruské armády, ale také jako místo experimentů a výcviku. V květnu 2025 jej zasáhl ukrajinský dron. Přestože útok poškodil část areálu, aktivity Rubiconu podle pozorování pokračovaly.

Rubicon se stal symbolem toho, jak rychle se proměňuje současné bojiště. Bezpilotní systémy dnes určují tempo války a mění pravidla logistiky i taktiky. Podle analytiků z RFE/RL byla právě Solovjovova nepozornost tím momentem, který poodhalil fungování jedné z nejvlivnějších struktur ruské dronové strategie.

Příklady úspěšných útoků Rubikonu na ukrajinskou pozemní techniku, komunikační zařízení, drony či úkryty vojáků. | Video: Aktuálně.cz/ruské ministertsvo obrany
 
Mohlo by vás zajímat

Útočník na přechodu mezi Západním břehem a Jordánskem zabil dva lidi

Útočník na přechodu mezi Západním břehem a Jordánskem zabil dva lidi

"Je to průlom." Trump a Starmer uzavřeli dohodu o technologické spolupráci

"Je to průlom." Trump a Starmer uzavřeli dohodu o technologické spolupráci
10 fotografií

Při protiofenzívě jsme osvobodili sedm obcí, hlásí Zelenskyj. Ruská bomba zabíjela

Při protiofenzívě jsme osvobodili sedm obcí, hlásí Zelenskyj. Ruská bomba zabíjela

Trump vyjednával s králem a premiérem, Melanie a královna potkaly skauty

Trump vyjednával s králem a premiérem, Melanie a královna potkaly skauty
10 fotografií
zahraničí Aktuálně.cz Obsah dron Rusko Moskva Ukrajina Přehled zpráv

Právě se děje

před 4 minutami
Graubner varuje před dvojím vedením katolické fakulty, žádá odklad voleb děkana

Graubner varuje před dvojím vedením katolické fakulty, žádá odklad voleb děkana

Současně vyzval ke zklidnění situace a nabídl svou pomoc při jednáních mezi jednotlivými stranami.
před 11 minutami
Útočník na přechodu mezi Západním břehem a Jordánskem zabil dva lidi

Útočník na přechodu mezi Západním břehem a Jordánskem zabil dva lidi

Podle něj jsou oběťmi dva Izraelci. Izraelská armáda podle agentury Reuters uvedla, že útočník přijel kamionem převážejícím humanitární pomoc.
před 18 minutami

"Je to průlom." Trump a Starmer uzavřeli dohodu o technologické spolupráci

"Je to průlom." Trump a Starmer uzavřeli dohodu o technologické spolupráci
Prohlédnout si 10 fotografií
Americký prezident Donald Trump přilétá vrtulníkem do sídla britského premiéra Chequers v Aylesbury v Anglii dne 18. září 2025.
Americký prezident Donald Trump a britský premiér Keir Starmer pořádají tiskovou konferenci v sídle Chequers na závěr státní návštěvy dne 18. září 2025.
před 23 minutami

Světový unikát v Česku. Svatováclavská koruna z lego kostiček zdobí pražské Hradčany

Světový unikát v Česku. Svatováclavská koruna z lego kostiček zdobí pražské Hradčany
Prohlédnout si 16 fotografií
Sedm malých "klíčníků" symbolicky odemklo cestu ke svatováclavské koruně.
Děti byly z nedaleké MŠ Parléřova.
Aktualizováno před 34 minutami
Při protiofenzívě jsme osvobodili sedm obcí, hlásí Zelenskyj. Ruská bomba zabíjela

ŽIVĚ
Při protiofenzívě jsme osvobodili sedm obcí, hlásí Zelenskyj. Ruská bomba zabíjela

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 41 minutami

Kia ze Žiliny končí, jak je na tom Hyundai z Nošovic? Nová akční verze i30 láká cenou

Kia ze Žiliny končí, jak je na tom Hyundai z Nošovic? Nová akční verze i30 láká cenou
Prohlédnout si 12 fotografií
Hyundai i30 ve verzi Fastback bude brzy minulostí, v Nošovicích se chystá konec jeho výroby.
Tato verze by měla uvolnit místo dalším novinkám v nabídce korejské automobilky.
před 52 minutami

Trump vyjednával s králem a premiérem, Melanie a královna potkaly skauty

Trump vyjednával s králem a premiérem, Melanie a královna potkaly skauty
Prohlédnout si 10 fotografií
Americký prezident Donald Trump a britský premiér Keir Starmer pořádají tiskovou konferenci v sídle Chequers na závěr státní návštěvy dne 18. září 2025.
Vrtulník Marine One přistává, když americký prezident Donald Trump přijíždí do sídla britského premiéra Chequers v Aylesbury v Anglii.
Další zprávy