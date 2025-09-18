Rusové přišli o klíčový trumf. Tajnou "zbraň" se podařilo najít, děsila nejen vojáky

Analytici si všimli, že ve vysílání pořadu Vladimira Solovjova se objevily detaily interiéru, které neodpovídaly běžnému televiznímu studiu. Šlo o technické podlahové panely, orientační značky i specifické architektonické prvky.
Když byly porovnány s jinými dostupnými nahrávkami, ukázalo se, že záběry pocházely z areálu Patriot Park nedaleko Moskvy. A právě tam má sídlit jedna z hlavních základen či výcvikových středisek Rubiconu.
Důležitou roli hrály tři klíčové záznamy: video ministerstva obrany z října 2024, Solovjovův pořad z února 2025 a výroční film samotné jednotky Rubicon ze srpna 2025. Teprve jejich kombinace umožnila vyšetřovatelům přesně určit místo.
Co je Rubicon?
Dronová formace Rubicon patří mezi nejefektivnější síly na frontě. V oficiálních strukturách ruského ministerstva obrany se však neobjevuje a její formální status zůstává nejasný. Přesto jde o jednotku, do níž proudí značné množství peněz i lidí, což naznačuje její vysokou prioritu.
Podle expertů Rubicon zajišťuje vývoj nových dronových technologií, koordinuje zakázky a připravuje operátory. Jde tedy o komplexní instituci, která propojuje výzkum, trénink i bojové nasazení.
V čele Rubiconu stojí plukovník Sergej Budnikov. Jako důstojník začínal u dělostřelectva a námořní pěchoty, nyní se ale stal tváří dronové revoluce v ruské armádě. Záběry z různých oficiálních akcí jej zachycují po boku vysokých představitelů ministerstva obrany.
Jednotka se odlišuje i náborovou politikou. Nově příchozí dostávají vysoké podpisové bonusy - až tři miliony rublů, tedy zhruba 739 000 korun. Díky tomu se Rubiconu daří přitahovat zkušený personál a rychle rozšiřovat kapacity.
Rozsah činnosti
Na jaře 2025 měl Rubicon sedm oddílů po 130 až 150 členech. Nasazuje širokou škálu prostředků: od malých FPV dronů přes tzv. kamikadze bezpilotníky až po námořní robotické systémy. Součástí činnosti je i elektronický boj a vyhledávání nepřátelských operátorů.
Ukrajinské velení připouští, že právě tato jednotka komplikuje zásobování i manévrování na některých úsecích fronty. Rubicon podle nich zvýšil efektivitu ruských útoků a přinutil ukrajinské síly hledat nové způsoby obrany. Někteří ukrajinští velitelé tak požadují vytvoření tzv. "anti-Rubiconu".
Tajná základna v Patriot Parku
To, že se jedna z hlavních základen Rubiconu nachází přímo v Patriot Parku, má širší význam.
Obrovský komplex slouží nejen jako výstavní centrum ruské armády, ale také jako místo experimentů a výcviku. V květnu 2025 jej zasáhl ukrajinský dron. Přestože útok poškodil část areálu, aktivity Rubiconu podle pozorování pokračovaly.
Rubicon se stal symbolem toho, jak rychle se proměňuje současné bojiště. Bezpilotní systémy dnes určují tempo války a mění pravidla logistiky i taktiky. Podle analytiků z RFE/RL byla právě Solovjovova nepozornost tím momentem, který poodhalil fungování jedné z nejvlivnějších struktur ruské dronové strategie.