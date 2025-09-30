"Bacha, jede Putin." Rusové se zase začínají bát velkých černých limuzín

Na šest měsíců až jeden rok teď ruským řidičům hrozí ztráta řidičského průkazu, pokud dopravní policista usoudí, že neumožnili průjezd vozům s přednostním právem jízdy. Kromě toho musí zaplatit vysokou pokutu. Podle novely silničního zákona má šofér při setkání s vozidlem s blikajícími světly a houkačkou změnit jízdní pruh, nebo dokonce zastavit. Předjíždění takových vozidel, jízda stejnou rychlostí nebo pohyb v jejich těsné blízkosti jsou nově zakázány.
Především poslední ustanovení vzbuzuje v Rusku obavy, jak bude v praxi zákon vykládán. Policista totiž může usoudit, že řidič houkajícímu autu neumožnil volný průjezd dostatečným způsobem. "Výši trestu pro pachatele určuje osoba, která případ řeší. Klíčovou roli zde hrají přitěžující okolnosti," píše ruský deník Gazeta.
Mezi takové okolnosti patří další zaznamenané přestupky v průběhu kalendářního roku. "Takže i když řidič nedá přednost blikajícímu autu poprvé, soud mu může řidičský průkaz odebrat okamžitě," vysvětluje v Gazetě motoristický právník Lev Voropajev. Podle něj je prokázání viny řidiče velmi jednoduché: Pokud dopravní policista zjistí přestupek, jeho protokol je dostatečný a viník nemusí být ani předvolán k soudu.
Novela zákona se týká nejen průjezdu záchranných složek, ale i "vládních kolon a všech dalších nižších úředníků, kteří mají osobní vozidla s blikajícími světly", píše Gazeta. Změnu si prý vyžádaly "probíhající speciální operace a zvýšená teroristická rizika".
Noviny však zároveň citují viceprezidenta Národní automobilové unie Antona Šarapina, který míní, že nová pravidla budou mít negativní dopad na bezpečnost silničního provozu. "Většina ruských občanů má strach. Věří, že teď musí zmizet ze silnice, kdykoliv se vedle nich zjeví velký černý sedan, který si ani pořádně nezapne sirénu. V důsledku toho začnou panikařit."
Majáky si na svá auta mohou v Rusku kromě záchranných složek instalovat zaměstnanci ministerstva vnitra, federální bezpečnostní služby, federální ochranné služby a vojenské automobilové inspekce.
"Pokud má vozidlo současně zapnutou sirénu i blikající světla, pak má přednost v jízdě. Pokud ne, pak přednost nemá," dává řidičům drobnou radu Šarapin. Zároveň se domnívá, že legislativa by také měla zavést odpovědnost pro úředníky, kteří zvláštní výstražné signály používají "nesprávným způsobem".