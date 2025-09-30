Auto

"Bacha, jede Putin." Rusové se zase začínají bát velkých černých limuzín

Jakub Stehlík Jakub Stehlík
před 1 hodinou
V Rusku se od září zpřísnily tresty za nedání přednosti houkajícím autům se zapnutým majáčkem. Kromě toho byl rozšířen seznam aut, které mají právo přednostní jízdy. Ruští dopravní experti v této souvislosti mluví o vyvolání strachu a zbrklých reakcích.
Foto: Reuters

Na šest měsíců až jeden rok teď ruským řidičům hrozí ztráta řidičského průkazu, pokud dopravní policista usoudí, že neumožnili průjezd vozům s přednostním právem jízdy. Kromě toho musí zaplatit vysokou pokutu. Podle novely silničního zákona má šofér při setkání s vozidlem s blikajícími světly a houkačkou změnit jízdní pruh, nebo dokonce zastavit. Předjíždění takových vozidel, jízda stejnou rychlostí nebo pohyb v jejich těsné blízkosti jsou nově zakázány.

Související

Renault se chce vrátit, píší v Rusku. Všechno nám zaplatíte, vzkazuje mu AvtoVAZ

Renault Duster Rusko

Především poslední ustanovení vzbuzuje v Rusku obavy, jak bude v praxi zákon vykládán. Policista totiž může usoudit, že řidič houkajícímu autu neumožnil volný průjezd dostatečným způsobem. "Výši trestu pro pachatele určuje osoba, která případ řeší. Klíčovou roli zde hrají přitěžující okolnosti," píše ruský deník Gazeta.

Mezi takové okolnosti patří další zaznamenané přestupky v průběhu kalendářního roku. "Takže i když řidič nedá přednost blikajícímu autu poprvé, soud mu může řidičský průkaz odebrat okamžitě," vysvětluje v Gazetě motoristický právník Lev Voropajev. Podle něj je prokázání viny řidiče velmi jednoduché: Pokud dopravní policista zjistí přestupek, jeho protokol je dostatečný a viník nemusí být ani předvolán k soudu.

Novela zákona se týká nejen průjezdu záchranných složek, ale i "vládních kolon a všech dalších nižších úředníků, kteří mají osobní vozidla s blikajícími světly", píše Gazeta. Změnu si prý vyžádaly "probíhající speciální operace a zvýšená teroristická rizika".

Noviny však zároveň citují viceprezidenta Národní automobilové unie Antona Šarapina, který míní, že nová pravidla budou mít negativní dopad na bezpečnost silničního provozu. "Většina ruských občanů má strach. Věří, že teď musí zmizet ze silnice, kdykoliv se vedle nich zjeví velký černý sedan, který si ani pořádně nezapne sirénu. V důsledku toho začnou panikařit."

Majáky si na svá auta mohou v Rusku kromě záchranných složek instalovat zaměstnanci ministerstva vnitra, federální bezpečnostní služby, federální ochranné služby a vojenské automobilové inspekce.

"Pokud má vozidlo současně zapnutou sirénu i blikající světla, pak má přednost v jízdě. Pokud ne, pak přednost nemá," dává řidičům drobnou radu Šarapin. Zároveň se domnívá, že legislativa by také měla zavést odpovědnost pro úředníky, kteří zvláštní výstražné signály používají "nesprávným způsobem".

 
Mohlo by vás zajímat

Úsekové radary a dohled policie? Nejoblíbenější kopce v Česku budou pod kamerami

Úsekové radary a dohled policie? Nejoblíbenější kopce v Česku budou pod kamerami
10 fotografií

Výrobce vysavačů si troufá na automobilový Olymp. Číňan slibuje neskutečné parametry

Výrobce vysavačů si troufá na automobilový Olymp. Číňan slibuje neskutečné parametry
5 fotografií

Světlo je geniální způsob, jak mluvit s řidičem. Audi Q3 umí teď víc než kdy dřív

Světlo je geniální způsob, jak mluvit s řidičem. Audi Q3 umí teď víc než kdy dřív
17 fotografií

Obhájili byste svůj řidičský průkaz? Zkuste si novou sadu otázek v autoškole

Obhájili byste svůj řidičský průkaz? Zkuste si novou sadu otázek v autoškole
Infografika
auto Aktuálně.cz Obsah Rusko Doprava Vladimir Putin limuzína maják

Právě se děje

před 1 minutou
V první větvi havířovské bytové kauzy obžalováno sedm lidí a tři firmy

V první větvi havířovské bytové kauzy obžalováno sedm lidí a tři firmy

Podle žalobce se měli dopustit mimo jiné machinací se zadáváním veřejných zakázek za 72 milionů korun a také úplatkářství.
před 6 minutami
Doživotí. Surově zavraždil svého syna a otce, soud smetl jeho námitku

Doživotí. Surově zavraždil svého syna a otce, soud smetl jeho námitku

Muž podle soudu úmyslně surově zavraždil nožem svého otce a nezletilého syna, matku vážně zranil.
před 18 minutami
"Zákaz tepláků ve škole je problematický." Český helsinský výbor má jasný vzkaz

"Zákaz tepláků ve škole je problematický." Český helsinský výbor má jasný vzkaz

Český helsinský výbor kritizuje zákaz nošení tepláků ve školách. Podle něj mohou taková nařízení diskriminovat děti z chudších rodin.
před 34 minutami
Mocný Fialův finiš míchá kartami. O tom hlavním se ale rozhodne jinde

Mocný Fialův finiš míchá kartami. O tom hlavním se ale rozhodne jinde

Petr Fiala se dostává v rámci své kampaně do formy v pravý čas. A to jsou ty hlavní televizní debaty teprve před námi.
před 36 minutami
"Na to budeme vzpomínat dlouho." Český talent vyrazil dech snovým debutem

"Na to budeme vzpomínat dlouho." Český talent vyrazil dech snovým debutem

Český hokejový útočník Adam Benák okouzlil při debutu v prestižní juniorské lize OHL.
Aktualizováno před 39 minutami
Švejk založený a nalezený. Výstava ukáže část objeveného rukopisu Haškova bestselleru

Švejk založený a nalezený. Výstava ukáže část objeveného rukopisu Haškova bestselleru

Texty, které spisovatel psal nebo diktoval až do své smrti v roce 1923, se našli při zpracovávání pozůstalosti Haškova nakladatele Karla Synka.
před 43 minutami
"Schvaloval evidentní zločin proti míru." S dezinformátorem se soud nemazal

"Schvaloval evidentní zločin proti míru." S dezinformátorem se soud nemazal

Jakub Netík na Facebooku opakovaně obhajoval ruskou invazi na Ukrajinu.
Další zprávy