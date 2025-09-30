Zahraničí

Poprvé od studené války. Kodaň sáhla k výjimečnému kroku, mohou za něj ruské drony?

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 1 hodinou
Dánsko povolalo do služby stovky záložníků. Jde o výjimečné a mimořádné opatření, vládní administrativa však doposud nesdělila jeho důvod. Dánská média to označují za výjimečný a neobvyklý krok. Vláda zároveň dočasně zakázala provoz civilních dronů od 29. září do 3. října na celém území země.
Dánští vojáci před odletem do Lotyšska. Dánský bojový prapor je nasazen v rámci kolektivní obrany NATO v Pobaltí a východní Evropě. 14. srpna 2025
Dánští vojáci před odletem do Lotyšska. Dánský bojový prapor je nasazen v rámci kolektivní obrany NATO v Pobaltí a východní Evropě. 14. srpna 2025 | Foto: Profimedia.cz

Média spekulují o důvodech. Dánsko během září zažilo sérii neobvyklých situací, kdy se nad více vojenskými základnami a letišti objevily neznámé drony. Týkalo se to letiště v Kodani, největší vojenské základny Karup nebo letiště Aalborg. Ministr obrany Troels Lund Poulsen tyto incidenty označil za cílené "hybridní útoky" profesionálně organizovaného aktéra. Premiérka Mette Frederiksenová uvedla, že hlavním podezřelým je Rusko.

Související

Z lovce se stala kořist. Ukrajinci a Rusové si jdou po krku v novém typu bojů

Rusové tvrdí, že pomocí rakety Iskander zasáhli v srpnu raketový systém Neptun
0:22

Podle zdrojů v ozbrojených silách došlo k povolání záložníků nejen kvůli podezřelým dronům, ale i kvůli plánovanému neformálnímu summitu prezidentů a premiérů evropských zemí v Kodani, který začne ve středu 1. října. Jedním z jeho hlavních témat má být využití zmrazených ruských aktiv ve výši cca 145 miliard eur ve prospěch Ukrajiny na období let 2026 až 2030. Na summitu se má také jednat o způsobu, jak obejít maďarské veto při procesu rozšíření unie o Ukrajinu.

Související

Kolosální ztráty a nepěkné vyhlídky. Putinův muž v Záporoží si pustil pusu na špacír

dmitry rogozin
0:29

Dánsko je premiantem v podpoře Ukrajiny. Kyjevu doposud poskytlo přibližně 9 miliard eur na vojenskou podporu a další téměř miliardu eur na civilní pomoc. Dánská vláda zřídila Ukrajinský fond, který investuje 8 miliard eur na nákupy zbraní přímo od ukrajinských výrobců. Je to tzv. dánský model podpory, který má za cíl posílit ukrajinský obranný průmysl a zrychlit dodávky výzbroje na frontu. V poměru k hrubému domácímu produktu (HDP) je Dánsko v podpoře Ukrajiny druhým největším dárcem v Evropě po Estonsku.

Dánsko po zahájení ruské agrese na Ukrajině také výrazně posiluje své ozbrojené síly. Plánuje masivní nákupy moderního vybavení včetně protiletadlových systémů - například francouzsko-italský SAMP/T, norský NASAMS či německý IRIS-T -, rozšiřuje flotilu stíhaček F-35 z 27 na 40 a plánuje nakoupit zatím blíže neupřesněné "přesné zbraně s dlouhým doletem".

Od příštího roku zavedou Dánové povinnou základní vojenskou službu i pro ženy a trvání vojny bude nově prodlouženo ze čtyř na jedenáct měsíců. Kodaň také zavádí nový systém záloh, který povinně zahrnuje všechny bývalé vojáky.

Související

Záhada tajemných dronů nad Dánskem pokračuje. Kolem země krouží ruská válečná loď

Alexander Shabalin
 
Mohlo by vás zajímat

Trest za Trumpův zablokovaný účet. YouTube zaplatí tučnou pokutu

Trest za Trumpův zablokovaný účet. YouTube zaplatí tučnou pokutu

Putin vyslal do světa nový válečný vzkaz. "Odvádíme tvrdou práci"

Putin vyslal do světa nový válečný vzkaz. "Odvádíme tvrdou práci"

Šéfka Evropské komise vítá Trumpův mírový plán pro Gazu, podpořila dvoustátní řešení

Šéfka Evropské komise vítá Trumpův mírový plán pro Gazu, podpořila dvoustátní řešení

Superkrádež odhalena. Žena podvedla lidi o 1399 miliard, jak postupovala?

Superkrádež odhalena. Žena podvedla lidi o 1399 miliard, jak postupovala?
zahraničí Aktuálně.cz Obsah NATO Dánsko Ruský útok na Ukrajinu 2022 Rusko Evropská unie (EU) summit Přehled zpráv Rozcestník IG

Právě se děje

před 2 minutami
V první větvi havířovské bytové kauzy obžalováno sedm lidí a tři firmy

V první větvi havířovské bytové kauzy obžalováno sedm lidí a tři firmy

Podle žalobce se měli dopustit mimo jiné machinací se zadáváním veřejných zakázek za 72 milionů korun a také úplatkářství.
před 6 minutami
Doživotí. Surově zavraždil svého syna a otce, soud smetl jeho námitku

Doživotí. Surově zavraždil svého syna a otce, soud smetl jeho námitku

Muž podle soudu úmyslně surově zavraždil nožem svého otce a nezletilého syna, matku vážně zranil.
před 19 minutami
"Zákaz tepláků ve škole je problematický." Český helsinský výbor má jasný vzkaz

"Zákaz tepláků ve škole je problematický." Český helsinský výbor má jasný vzkaz

Český helsinský výbor kritizuje zákaz nošení tepláků ve školách. Podle něj mohou taková nařízení diskriminovat děti z chudších rodin.
před 34 minutami
Mocný Fialův finiš míchá kartami. O tom hlavním se ale rozhodne jinde

Mocný Fialův finiš míchá kartami. O tom hlavním se ale rozhodne jinde

Petr Fiala se dostává v rámci své kampaně do formy v pravý čas. A to jsou ty hlavní televizní debaty teprve před námi.
před 36 minutami
"Na to budeme vzpomínat dlouho." Český talent vyrazil dech snovým debutem

"Na to budeme vzpomínat dlouho." Český talent vyrazil dech snovým debutem

Český hokejový útočník Adam Benák okouzlil při debutu v prestižní juniorské lize OHL.
Aktualizováno před 39 minutami
Švejk založený a nalezený. Výstava ukáže část objeveného rukopisu Haškova bestselleru

Švejk založený a nalezený. Výstava ukáže část objeveného rukopisu Haškova bestselleru

Texty, které spisovatel psal nebo diktoval až do své smrti v roce 1923, se našli při zpracovávání pozůstalosti Haškova nakladatele Karla Synka.
před 44 minutami
"Schvaloval evidentní zločin proti míru." S dezinformátorem se soud nemazal

"Schvaloval evidentní zločin proti míru." S dezinformátorem se soud nemazal

Jakub Netík na Facebooku opakovaně obhajoval ruskou invazi na Ukrajinu.
Další zprávy