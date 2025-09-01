Zahraničí

"Ukrajina v NATO? Katastrofa." Z ruského exilu se ozval exprezident

Někdejší proruský ukrajinský prezident Viktor Janukovyč, který žije od roku 2014 v ruském exilu, kritizoval úsilí Kyjeva o vstup do NATO. Ve vzácném vystoupení, které zveřejnila agentura RIA Novosti, zároveň tvrdil, že jeho cílem bylo přistoupení země k Evropské unii.
Ukrajinský exprezident Viktor Janukovyč.
Ukrajinský exprezident Viktor Janukovyč.

Záznam s Janukovyčovým vystoupením byl zveřejněn v době, kdy Ukrajina u svých západních spojenců hledá bezpečnostní záruky pro období po ukončení ruské války proti Ukrajině, která trvá od února 2022. Od té doby nyní Janukovyč promluvil před kamerou poprvé, uvedla agentura AFP.

Nyní 75letý muž, který stál v čele Ukrajiny v letech 2010 až 2014, prohlásil, že byl vždy proti členství své země v NATO. "Vždycky jsem jasně chápal, že by to pro Ukrajinu byla katastrofa. Je to cesta nikam. Je to přímá cesta do občanské války," prohlásil.

Vladimir Putin třese rukou Valeriji Gerasimovi.
Ve videu exprezident rovněž tvrdí, že si vytyčil za cíl vstup Ukrajiny do EU. Jeho nuceným odchodem od moci a útěkem do Ruska přitom vyvrcholily události známé pod označením Euromajdan. Od listopadu 2013 do února 2014 Ukrajinci masově demonstrovali proti jeho rozhodnutí nepodepsat asociační dohodu mezi Ukrajinou a Evropskou unií. Snahy potlačit protestní hnutí si vyžádaly životy zhruba stovky lidí.

"Řídil jsem a poháněl vpřed tento proces přistoupení Ukrajiny k EU," tvrdí Janukovyč. Zároveň obvinil evropské představitele z toho, že během těchto jednání projevovali aroganci a nepochopili "složitost ekonomické situace na Ukrajině". S ukrajinskými představiteli tehdy často jednal i tehdejší eurokomisař pro rozšíření z České republiky Štefan Füle.

Ukrajinský start up Fire Point vyrábí přelomovou střelu Flamingo s doletem až 3 000 kilometrů
Janukovyč tvrdil, že se stal obětí státního převratu. Brzy po těchto událostech Rusko v roce 2014 anektovalo ukrajinský Krym a podpořilo ozbrojené povstání proruských separatistů na východě Ukrajiny.

Od svého odchodu se Janukovyč vyjadřoval k aktuálnímu dění jen zřídka. Nynější ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ho v únoru 2023 zbavil ukrajinského občanství.

 
