Zahraničí

Ruské drony honí ukrajinské civilisty, tvrdí vyšetřovatelé OSN

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Vyšetřovatelé OSN ve zprávě, kterou chtějí předložit Valnému shromáždění OSN, uvedli, že ruské drony nahání ukrajinské civilisty v blízkosti fronty. Drony vyhánějí Ukrajince z domovů a tisícovky z nich takto byly přinuceny opustit celé oblasti, stojí ve zprávě, o níž v pondělí informovala agentura Reuters. Podle dokumentu byly naplněny znaky spáchání zločinu proti lidskosti.
Ruský dron. Ilustrační foto.
Ruský dron. Ilustrační foto. | Foto: Reuters

Zpráva Nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Ukrajinu popisuje případy civilistů, kteří byli pronásledováni na dlouhé vzdálenosti drony s nainstalovanými kamerami. V některých případech podle vyšetřovatelů OSN byly na lidi hledající úkryt shozeny zápalné bomby nebo výbušniny.

Související

"Je to jejich hlavní cíl." Zelenskyj připustil ruské jednotky v Pokrovsku

Ukrajina, vojáci, Pokrovsk

"Tyto útoky byly spáchány jako součást koordinované taktiky vyhánění civilistů a představují zločin proti lidskosti v podobě násilného přesunu obyvatelstva," uvádí se v 17stránkové zprávě, která má být tento týden předložena Valnému shromáždění.

Zjištění jsou založena na rozhovorech s 226 lidmi, včetně obětí, svědků, humanitárních pracovníků a místních úřadů, a také na stovkách ověřených videí z internetu.

Útoky popsané ve zprávě se odehrály během více než dvanácti měsíců ve třech regionech na jihu Ukrajiny, poblíž frontové linie a řeky Dněpr.

Rusko popírá, že by úmyslně útočilo na civilisty na Ukrajině, ačkoli jeho síly od zahájení plnohodnotné invaze před třemi a půl lety zabily tisíce z nich. Také Ukrajina útočí i na civilní infrastrukturu v Rusku a v Ruskem ovládaných částech Ukrajiny, i když v mnohem menším měřítku, poznamenal Reuters.

 
Mohlo by vás zajímat

"Zaplatí ještě víc!" Zelenskyj nařídil armádě, aby rozšířila útoky v hloubi Ruska

"Zaplatí ještě víc!" Zelenskyj nařídil armádě, aby rozšířila útoky v hloubi Ruska

První pomník věnovaný britským LGBT+ vojákům. Slavnostně ho odhalil Karel III.

První pomník věnovaný britským LGBT+ vojákům. Slavnostně ho odhalil Karel III.

Za pět minut dvanáct. Policisté zadrželi pachatele z Louvru jen krátce před útěkem

Za pět minut dvanáct. Policisté zadrželi pachatele z Louvru jen krátce před útěkem

"Je to jejich hlavní cíl." Zelenskyj připustil ruské jednotky v Pokrovsku

"Je to jejich hlavní cíl." Zelenskyj připustil ruské jednotky v Pokrovsku
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Rusko Ukrajina OSN dron zločin útok civilisté

Právě se děje

Aktualizováno před 1 hodinou
Všichni vyznamenaní od Havla po Pavla. Proklikejte si oceněné osobnosti

Všichni vyznamenaní od Havla po Pavla. Proklikejte si oceněné osobnosti

Už více než tisíc osobností dostalo státní vyznamenání od prezidentů samostatné České republiky. Podívejte se, kdo se může pyšnit metálem.
Aktualizováno před 2 hodinami
"Zaplatí ještě víc!" Zelenskyj nařídil armádě, aby rozšířila útoky v hloubi Ruska

ŽIVĚ
"Zaplatí ještě víc!" Zelenskyj nařídil armádě, aby rozšířila útoky v hloubi Ruska

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
Ruské drony honí ukrajinské civilisty, tvrdí vyšetřovatelé OSN

Ruské drony honí ukrajinské civilisty, tvrdí vyšetřovatelé OSN

Ruské drony honí ukrajinské civilisty v blízkosti fronty. Uvedli to vyšetřovatelé OSN ve zprávě, kterou chtějí předložit Valnému shromáždění OSN.
před 3 hodinami
První pomník věnovaný britským LGBT+ vojákům. Slavnostně ho odhalil Karel III.

První pomník věnovaný britským LGBT+ vojákům. Slavnostně ho odhalil Karel III.

Král Karel III. v pondělí slavnostně odhalil historicky první pomník věnovaný britským LGBT+ vojákům. Monarcha položil u monumentu květiny.
Aktualizováno před 3 hodinami
Za pět minut dvanáct. Policisté zadrželi pachatele z Louvru jen krátce před útěkem

Za pět minut dvanáct. Policisté zadrželi pachatele z Louvru jen krátce před útěkem

Zatčené muže chtěli vyšetřovatelé sledovat ještě několik dní. Doufali, že je dovedou ke zmizelým šperkům.
před 3 hodinami
"Je to jejich hlavní cíl." Zelenskyj připustil ruské jednotky v Pokrovsku

"Je to jejich hlavní cíl." Zelenskyj připustil ruské jednotky v Pokrovsku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí připustil, že se bojuje přímo ve městě Pokrovsk na východě Ukrajiny.
před 4 hodinami
Bilion dolarů? Bez vysoké odměny by Musk mohl odejít z čela Tesly, varuje šéfka

Bilion dolarů? Bez vysoké odměny by Musk mohl odejít z čela Tesly, varuje šéfka

Elon Musk by mohl odejít z pozice generálního ředitele společnosti Tesla, pokud akcionáři neschválí balíček jeho odměn ve výši až bilionu dolarů.
Další zprávy