Ruské drony honí ukrajinské civilisty, tvrdí vyšetřovatelé OSN

Zpráva Nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Ukrajinu popisuje případy civilistů, kteří byli pronásledováni na dlouhé vzdálenosti drony s nainstalovanými kamerami. V některých případech podle vyšetřovatelů OSN byly na lidi hledající úkryt shozeny zápalné bomby nebo výbušniny.
"Tyto útoky byly spáchány jako součást koordinované taktiky vyhánění civilistů a představují zločin proti lidskosti v podobě násilného přesunu obyvatelstva," uvádí se v 17stránkové zprávě, která má být tento týden předložena Valnému shromáždění.
Zjištění jsou založena na rozhovorech s 226 lidmi, včetně obětí, svědků, humanitárních pracovníků a místních úřadů, a také na stovkách ověřených videí z internetu.
Útoky popsané ve zprávě se odehrály během více než dvanácti měsíců ve třech regionech na jihu Ukrajiny, poblíž frontové linie a řeky Dněpr.
Rusko popírá, že by úmyslně útočilo na civilisty na Ukrajině, ačkoli jeho síly od zahájení plnohodnotné invaze před třemi a půl lety zabily tisíce z nich. Také Ukrajina útočí i na civilní infrastrukturu v Rusku a v Ruskem ovládaných částech Ukrajiny, i když v mnohem menším měřítku, poznamenal Reuters.