Pan Nikdo proti Putinovi. Film vypráví o ruské škole z "nejšpinavějšího města"

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 1 hodinou
Tento týden jde do českých kin dokumentární film ruského učitele Pavla "Paši" Talankina, který od začátku války natáčel, jak se jeho škola postupně militarizuje. Talankin teď žije v Česku, film už získal několik festivalových ocenění a půjde i do souboje o Oscara. Přitom zachycuje bizarně smutné scény z malého města a "vymývaní mozků" studentů, před kterým je jejich učitel nedokáže ochránit.
Když do vyhledávače napíšete slovo "Karabaš", jako jeden z prvních odkazů se vám objeví odkaz na stránku s názvem "nejšpinavější město na světě". Název města v Čeljabinské oblasti s 15 tisíc obyvateli, které v tatarštině znamená "Černý vrchol", se ukázal jako prorocký: všechno tam skutečně zčernalo a pohltilo život.

Centrem města je závod Karabašmed, ve městě jsou dokonce podle webu Ruské geografické společnosti kyselé deště, které ničí vegetaci. A v tomto prostředí se nachází základní škola, na které ještě do června loňského roku působil učitel Pavel "Paša" Talankin.

Ten je hlavním hrdinou dokumentárního filmu Pan Nikdo proti Putinovi, který půjde už tento týden do českých kin a má za sebou premiéry na filmových festivalech, odkud si veze různá ocenění. Talankin ve škole po začátku ruské invaze na Ukrajinu natáčel, jak státní propaganda proniká do školních osnov. Vloni z Ruska uprchl, záběry se mu ale podařilo propašovat a vznikl z nich tento dokument.

Hodiny začal natáčet ve chvíli, kdy ruské ministerstvo školství začalo měnit osnovy a chtělo pravidelně posílat důkazy o "vlastenecké výuce". Přitom si uvědomil, že už to není jenom věc ministerstva a splnění povinnosti vůči němu.

"Bylo to svědectví o tom, jak Putinův režim zatlouká piloty pro svou budoucí existenci, jak vymývá dětem mozky, aby podporovaly válku a byly loajální k jeho režimu," řekl autor filmu, který teď žije v Česku, v dubnovém rozhovoru pro pořad Spotlight webu Aktuálně.cz.

Film zachycuje, jak se postupně ruská společnost radikalizuje a školy militarizují. Do školy postupně kromě "vlastenecké výuky", kdy musí žáci recitovat básničky o úspěších Velké vlastenecké války (tak Rusové nazývají druhou světovou válku poté, co je nacistické Německo, se kterým předtím spolupracovali, napadlo - pozn. red.), psát dopisy vojákům na frontě speciální vojenské operace (tak zase hovoří o válce, kterou v roce 2022 začali proti sousední Ukrajině - pozn. red.), válka pronikne v podobě cvičení v hodu granátem nebo v přednáškách wagnerovců.

"(Wagnerovec) mluvil o tom, jak velký mají v Rusku význam rodinné hodnoty. Nezávislí novináři z Evropy pak pátrali po tom, kdo byl ten člověk, a zjistili, že si odpykal vězeňský trest za zavraždění rodiny včetně dětí. A pak přišel do školy a mluvil o tom, že rodina je důležitá," říká Talankin ve zmíněném Spotlightu o bizarní situaci, kterých je v dnešním Rusku plné.

Když o zavádění nových "šílených" pravidel Talankin mluví s kolegy, čeká ho buď odpověď ve stylu "to je nařízení shora", nebo dokonce vidí, že se někteří učitelé do propagandy aktivně zapojují. Třeba jako učitel dějepisu Pavel Abdulmanov, který se podle filmu zhostil úkolu mluvit o Evropě na scestí a fašistech v Kyjevě.

Válka se s postupujícím dějem filmu, který je natočený chronologicky, přibližuje i do Karabaše, který je ale od ukrajinské hranice vzdálený téměř 1500 kilometrů. A to přesto, že se mladý, vtipný a kreativní pedagog snaží ve svém kabinetu nabídnout svým studentům bezpečné útočiště.

Jenže někteří Talankinovi bývalí studenti jsou na podzim roku 2022 mobilizování do ruské armády, studentka Máša u toho řeší problémy s bratrem, kterého poslali na frontu. V závěru filmu pak mladík umírá a zařazuje se mezi zhruba 200 tisíc mrtvých Rusů (odhad projektu BBC a Mediazony), a Máša výmluvně stojí u jeho hrobu.

"Byl mobilizován a měl dovolenou. Už se tam nechtěl vracet, a tak ho pronásledovali, chytili ho a poslali do střediska, odkud se vojáci rozdělují dál, a pak ještě na nějaké další místo," vzpomínal "Paša" na příběh Máši bratra. Od ní se pak dozvěděl, že už není mezi živými.

Snímek jde do kin ve čtvrtek, už teď ale získal ocenění z festivalů Sundance, Jeden svět či Ji.hlava. Do soutěže o Oscara ho vyslalo Dánsko (právě dánský režisér David Borenstein film s Talankinem nakonec seskládal), Česko se ujalo role koproducenta.

"Goebbels by dal Putinovi jedničku." Učitel natáčel, jak v Rusku dětem vymývají mozky. Celý rozhovor s Pavlem Talankinem si můžete pustit ve videu pod článkem, zde nebo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích

