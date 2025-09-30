Domácí

"K nám ani krok!" Držitelům ruských diplomatických pasů Česko zatrhlo vstup

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Držitelé ruských diplomatických a služebních pasů budou mít zakázaný vstup do Česka. Návrh ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr., kandiduje za Spolu) schválila vláda. Netýká se to diplomatů akreditovaných v Česku či těch, kteří přes ČR pouze projíždějí do státu svého působení nebo na jednání mezinárodních organizací.
Miistr zahaničí Jan Lipavský.
Miistr zahaničí Jan Lipavský. | Foto: Viet Tran

Opatření se bude podle Lipavského uplatňovat na vnější schengenské hranici, tedy na šesti mezinárodních letištích v České republice.

Diplomatická služba Evropské unie minulý týden v rámci nových sankcí proti Rusku navrhla, aby ruští diplomaté působící v EU měli povinnost oznamovat veškeré své cesty v rámci bloku. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na unijní zdroje. Návrh na omezení pohybu ruských diplomatů po schengenském prostoru již téměř dva roky prosazuje Lipavský, zatím ale pro něj nezískal dostatečnou podporu.

"Ko*oti!" Českou ambasádu v Moskvě "vyzdobili" vulgárními nápisy

Hanlivé nápisy budova české ambasády v Moskvě

Národní opatření by podle mluvčího ministerstva zahraničí Daniela Drakea platilo i v případě přijetí zmíněného návrhu na evropské úrovni.

K prosazování návrhu na omezení pohybu ruských diplomatů po Schengenu Lipavský v pondělí řekl, že se snaží na úrovni EU vysvětlovat, že je potřeba nastavit reciprocitu v diplomatických vztazích.

"Zatímco já musím poctivě žádat o každé vízum pro českého diplomata nebo technického pracovníka, který cestuje do Moskvy, tak v případě, že já neudělím vízum diplomatickému pracovníkovi Ruské federace, který jede sem něco dělat na ambasádu, tak oni to mohou velmi lehce obejít tím, že přijede člověk zcela legálně z Vídně, z Varšavy, z Berlína, 14 dní tady třeba s něčím vypomůže a pak zase odjede," uvedl ministr.

Zároveň podle něj ruské špionážní sítě pravidelně využívají zakrývání v diplomatických sítích. "Proto si myslím, že není jakýkoliv důvod, abychom jim ulehčovali cestování po Evropě. Schengen má sloužit Evropanům, ne proti Evropanům," dodal Lipavský.

Vláda také před dvěma týdny schválila to, že držitelé diplomatických a služebních pasů Gruzie budou muset mít víza pro krátkodobé cesty do České republiky kvůli represím gruzínských úřadů vůči občanské společnosti. Vízová povinnost má platit pro pobyty na českém území, jejichž celková délka nepřekročí 90 dnů za půl roku.

 
