Některé země jednaly nečestně. "Nebýt jedné věci, Rusko by už prohrálo," řekl Budanov

"Kdyby Kreml nezískal podporu od svých spojenců, hlavně od Severní Koreje, Ukrajina by pomocí svých partnerů už dávno získala zpět všechna okupovaná území," tvrdil Budanov ve svém projevu.
Podle něj státy, které podpořily Moskvu, porušily mezinárodní sankce, když umožnily Rusku získat zbraně, střelivo a další klíčové součástky. Severní Korea podle něj navíc povolila svým občanům bojovat po boku ruských jednotek ve válce proti Ukrajině.
"Je také důležité si uvědomit, že Rusko nikdy neplánovalo tak dlouhotrvající konflikt. Moskva rozhodně nečekala tak silnou mezinárodní podporu Ukrajiny. Proto nyní zoufale potřebuje pauzu, aby mohla obnovit své vojenské kapacity," upozornil Budanov.
Severní Korea začala Rusko podporovat už v prvních měsících války - nejprve diplomaticky a propagandisticky, později i vojensky. Od roku 2023 podle západních zpravodajských služeb posílá totalitní země do Ruska velké objemy munice, střeliva a raket. Zprávy z bojiště také naznačují, že některé ruské zbraně obsahují komponenty severokorejského původu.
Na podzim 2024 se pak objevily informace, že KLDR vyslala své jednotky bojovat po boku ruských sil v Kurské oblasti, což dokazovalo i několik zveřejněných videí. Moskva i Pchjongjang tyto informace letos na jaře oficiálně potvrdily.