Zahraničí

V jednom je Putin jiný. Historici varují před šéfem Kremlu, Ukrajinou je posedlý

Michaela Lišková Michaela Lišková
před 2 hodinami
Ruský prezident Vladimir Putin už delší dobu překrucuje historická fakta a využívá “historické křivdy” k tomu, aby útočil na protivníky a ospravedlnil své politické cíle. Podle historiků Putinovo zaměření na Ukrajinu hraničí s posedlostí.
Vladimir Putin v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem v roce 2024 mluvil o vzniku Kyjevské Rusi | Video: X/TuckerCarslon

V červenci 2021 Putin sepsal "brožuru", o které tvrdil, že je historicky podložená. Popisoval v ní, že Ukrajinci a Rusové jsou spřízněné národy, uměle rozdělené vnějšími silami. Pečlivě vybrané části historických příběhů a jejich zjevné zkreslení daly Putinovi ani ne o rok později důvod k tomu rozpoutat válku. 

Související

Rusko mění rytmus povolávání branců. Odměna dobrovolníků v armádě se tenčí

Rusko, branci

Putinovo Rusko začalo bombardovat Ukrajinu, nelegálně anektovalo velké části území a zabilo tisíce lidí - a přitom se odkazovalo na historii, kterou revidovalo. Od té doby se ruský prezident pořád odvolává na události z minulosti, aby ospravedlnil pokračující agresi Moskvy, píše Kyiv Independent.

O této Putinově taktice získalo povědomí více lidí po jeho rozhovoru s Tuckerem Carlsonem v únoru 2024. Šéf Kremlu v něm podrobně vysvětlil svou verzi ukrajinské a východoevropské historie, počínaje založením Kyjevské Rusi v 9. století, o které mluvil jako o prototypu moderní Ukrajiny a Ruska. Podobně se vyjádřil i při srpnovém summitu na Aljašce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

"Putin používá historii jako arzenál, ze kterého si vybírá konkrétní zbraně k porážce svých protivníků," řekla pro Kyiv Independent francouzská historička specializující se na sovětskou historii Françoise Thom.

Historici obecně tuto strategii označují jako "využívání historie jako zbraně". A nyní ruský prezident namířil svou zbraň především proti Ukrajině. Odborníci dodávají, že jeho zaměření se na okupovanou zemi dosahuje posedlosti, a říkají, že třiasedmdesátiletý politik "se utopil ve světě, který neexistuje".

"Pro Putina je historie bezednou studnicí křivd, které nepřátelský Západ od dob Byzantské říše způsobil ruskému národu," vysvětlila Thom. 

Společnou rusko-ukrajinskou historii poznamenaly staletí podrobení a útlaku. Ruští a sovětští vůdci, od carů po Josefa Stalina, vnímali ukrajinský národ jako podezřelý. Posedlost Ukrajinou je ale podle historika specializujícího se na sovětskou a ruskou zahraniční politiku Jaroslava Hrytsaka "typická pouze pro Putina".

"Pokud se podíváte desítky let zpět a uvidíte, jak sovětští a ruští vůdci čerpali z historie, zjistíte, že ačkoli to všichni dělali, nebyli tím posedlí," míní Hrytsak, který působí jako profesor na Ukrajinské katolické univerzitě ve Lvově. Putinovu posedlost spojil přímo s rozsáhlou invazí.

Související

Realita je složitější. Analytici boří mýtus o Rusech ve válce, uvěřil mu i Trump

Putin se vyhýbá mobilizaci co to jen jde. Svým vojákům nabízí vysoké platy a další výhody
1:01

Historik uznává, že by rusko-ukrajinské vztahy byly složité bez ohledu na to, kdo sedí v Kremlu, ale věří, že Putinova posedlost Ukrajinou hraje klíčovou roli. "Pro něj je to osobní záležitost," dodává Hrytsak.

Ohýbání historie

Studovat historii v Rusku niky nebylo jednoduché. Jakmile se moci ujal nový vládce nebo režim, ať už car, vůdce komunistické strany nebo postsovětský autokrat, začaly se ruské učebnice přepisovat.

Putin přepisování historie využil k tomu, aby ospravedlnil svou válku proti Ukrajině. Ruský prezident "potřebuje legitimizovat válku proti Ukrajině, a proto zvolil strategii, kdy prezentuje ruský a ukrajinský národ jako jeden", říká historik a publicista sloužící v ukrajinských ozbrojených silách Serhij Hromenko.

Kyjevskou Rus, středověký subjekt založený v 9. století, z něhož Ukrajina, Rusko a Bělorusko odvozují svůj původ, Putin používá jako argument, že Ukrajinci a Rusové jsou v podstatě jeden národ. Hrytsak tuto interpretaci odmítl, protože jde podle něj o "nesmysl" a upozornil na to, že ignoruje změny, kterými každý národ prochází v průběhu staletí.

Po pádu Kyjevské Rusi se totiž nástupnické státy a území dnešní Ukrajiny začlenily do Polska a Litvy a staly se nedílnou součástí Polsko-litevské unie. Velkovévodství a později Moskevské carství se mezitím až do konce 17. století vyvíjelo převážně odděleně od ukrajinské historie.

Putin zároveň opomíjí důležitá fakta, která se "nehodí do jeho narativu". Jde třeba o ukrajinskou revoluci v roce 1917, která popírá jeho oblíbené tvrzení, že Ukrajinu "vytvořil" o několik let později bolševický vůdce Vladimir Lenin. Stejně tak ruský prezident nezmiňuje, že velké části Ukrajiny, kde po staletí vzkvétala ukrajinská kultura a jazyk, se připojily k Sovětskému svazu až v roce 1940 a Moskva je tak ovládala méně než půl století.

"Putin chce zničit Ukrajinu jako národ, který má vlastní historii. Když je národ zbavený své historie a kolektivní paměti, stává se zranitelným vůči absorpci jiným národem," upozorňuje Hrytsak.

Elitní vyjednavač Dolník: Putin ví, o co Trumpovi jde. A maximálně toho využívá (celý článek s videem zde)

Spotlight Aktuálně.cz - Adam Dolník. | Video: Tým Spotlight
 
Mohlo by vás zajímat

"Ruských dronů bylo víc než ptáků na nebi." 70letá žena prchala tři dny před Rusy

"Ruských dronů bylo víc než ptáků na nebi." 70letá žena prchala tři dny před Rusy
1:17

Jak se proměnili Češi. Nevěří politikům, bojí se drahoty. Ale chválí si lékaře

Jak se proměnili Češi. Nevěří politikům, bojí se drahoty. Ale chválí si lékaře

Hamás posiluje kontrolu v Gaze, regulace cen a poplatky rostou

Hamás posiluje kontrolu v Gaze, regulace cen a poplatky rostou

"Vykrmujeme čínské monstrum." Green Deal má další cíl, kdo z Čechů pro něj hlasoval?

"Vykrmujeme čínské monstrum." Green Deal má další cíl, kdo z Čechů pro něj hlasoval?
zahraničí Aktuálně.cz Obsah video Video Aktuálně.cz Rusko Vladimir Putin Ukrajina Ruský útok na Ukrajinu 2022

Právě se děje

před 1 minutou
Strýcovou duel emočně vyčerpal, Pálovi děkovala. Zase můžeme vyhrát, prohlásila

Strýcovou duel emočně vyčerpal, Pálovi děkovala. Zase můžeme vyhrát, prohlásila

Budoucí kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová byla šťastná, že se národní tým udržel v elitní skupině Poháru Billie Jean Kingové.
před 53 minutami
Atlanta v NBA popáté v řadě vyhrála, Krejčí byl znovu důležitý

Atlanta v NBA popáté v řadě vyhrála, Krejčí byl znovu důležitý

Basketbalisté Atlanty s Vítem Krejčím zvítězili na palubovce Phoenixu 124:122 a připsali si v NBA páté vítězství za sebou.
před 1 hodinou

Říkají mu Nový Zéland Evropy. Tajemstvími opředený ostrov Skye je jako z jiného světa

Říkají mu Nový Zéland Evropy. Tajemstvími opředený ostrov Skye je jako z jiného světa
Prohlédnout si 38 fotografií
Na Isle of Skye se dá dostat dvěma způsoby: pohodlně přes most, který spojuje ostrov s pevninou, nebo tradičnějším způsobem – trajektem. Ten je ale potřeba rezervovat s předstihem; v sezóně bývá často vyprodaný.
Pobřeží ostrova je téměř divokým muzeem geologie – strmé útesy, kamenné špice a klikaté zátoky, které se občas ztrácejí v mlze, dávají pocit, že člověk kráčí po okraji světa.
před 1 hodinou
Nečas je druhým nejlepším střelcem NHL. Bek Hronek zazářil v šílené třetině

Nečas je druhým nejlepším střelcem NHL. Bek Hronek zazářil v šílené třetině

Hokejový útočník Martin Nečas gólem do prázdné branky pomohl Coloradu k výhře 4:1 nad NY Islanders.
před 2 hodinami
V jednom je Putin jiný. Historici varují před šéfem Kremlu, Ukrajinou je posedlý
2:08

V jednom je Putin jiný. Historici varují před šéfem Kremlu, Ukrajinou je posedlý

"Putin používá historii jako arzenál, ze kterého si vybírá konkrétní zbraně k porážce svých protivníků," popsala historička.
před 2 hodinami
"Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí…ach jo,“ napsal Havel na péefko
Přehled

"Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí…ach jo,“ napsal Havel na péefko

Jaký byl Václav Havel člověk, muž, přítel či kolega? Pro Aktuálně.cz na něj u příležitosti výročí 17. listopadu vzpomínají ti, kteří ho znali osobně.
před 2 hodinami
"Ruských dronů bylo víc než ptáků na nebi." 70letá žena prchala tři dny před Rusy
1:17

"Ruských dronů bylo víc než ptáků na nebi." 70letá žena prchala tři dny před Rusy

Ukrajinská armáda se snaží přemluvit civilisty, aby se z měst blízko fronty evakuovali. Místní ale často odmítají opustit své domovy. 
Další zprávy