V jednom je Putin jiný. Historici varují před šéfem Kremlu, Ukrajinou je posedlý

V červenci 2021 Putin sepsal "brožuru", o které tvrdil, že je historicky podložená. Popisoval v ní, že Ukrajinci a Rusové jsou spřízněné národy, uměle rozdělené vnějšími silami. Pečlivě vybrané části historických příběhů a jejich zjevné zkreslení daly Putinovi ani ne o rok později důvod k tomu rozpoutat válku.
Putinovo Rusko začalo bombardovat Ukrajinu, nelegálně anektovalo velké části území a zabilo tisíce lidí - a přitom se odkazovalo na historii, kterou revidovalo. Od té doby se ruský prezident pořád odvolává na události z minulosti, aby ospravedlnil pokračující agresi Moskvy, píše Kyiv Independent.
O této Putinově taktice získalo povědomí více lidí po jeho rozhovoru s Tuckerem Carlsonem v únoru 2024. Šéf Kremlu v něm podrobně vysvětlil svou verzi ukrajinské a východoevropské historie, počínaje založením Kyjevské Rusi v 9. století, o které mluvil jako o prototypu moderní Ukrajiny a Ruska. Podobně se vyjádřil i při srpnovém summitu na Aljašce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
"Putin používá historii jako arzenál, ze kterého si vybírá konkrétní zbraně k porážce svých protivníků," řekla pro Kyiv Independent francouzská historička specializující se na sovětskou historii Françoise Thom.
Historici obecně tuto strategii označují jako "využívání historie jako zbraně". A nyní ruský prezident namířil svou zbraň především proti Ukrajině. Odborníci dodávají, že jeho zaměření se na okupovanou zemi dosahuje posedlosti, a říkají, že třiasedmdesátiletý politik "se utopil ve světě, který neexistuje".
"Pro Putina je historie bezednou studnicí křivd, které nepřátelský Západ od dob Byzantské říše způsobil ruskému národu," vysvětlila Thom.
Společnou rusko-ukrajinskou historii poznamenaly staletí podrobení a útlaku. Ruští a sovětští vůdci, od carů po Josefa Stalina, vnímali ukrajinský národ jako podezřelý. Posedlost Ukrajinou je ale podle historika specializujícího se na sovětskou a ruskou zahraniční politiku Jaroslava Hrytsaka "typická pouze pro Putina".
"Pokud se podíváte desítky let zpět a uvidíte, jak sovětští a ruští vůdci čerpali z historie, zjistíte, že ačkoli to všichni dělali, nebyli tím posedlí," míní Hrytsak, který působí jako profesor na Ukrajinské katolické univerzitě ve Lvově. Putinovu posedlost spojil přímo s rozsáhlou invazí.
Historik uznává, že by rusko-ukrajinské vztahy byly složité bez ohledu na to, kdo sedí v Kremlu, ale věří, že Putinova posedlost Ukrajinou hraje klíčovou roli. "Pro něj je to osobní záležitost," dodává Hrytsak.
Ohýbání historie
Studovat historii v Rusku niky nebylo jednoduché. Jakmile se moci ujal nový vládce nebo režim, ať už car, vůdce komunistické strany nebo postsovětský autokrat, začaly se ruské učebnice přepisovat.
Putin přepisování historie využil k tomu, aby ospravedlnil svou válku proti Ukrajině. Ruský prezident "potřebuje legitimizovat válku proti Ukrajině, a proto zvolil strategii, kdy prezentuje ruský a ukrajinský národ jako jeden", říká historik a publicista sloužící v ukrajinských ozbrojených silách Serhij Hromenko.
Kyjevskou Rus, středověký subjekt založený v 9. století, z něhož Ukrajina, Rusko a Bělorusko odvozují svůj původ, Putin používá jako argument, že Ukrajinci a Rusové jsou v podstatě jeden národ. Hrytsak tuto interpretaci odmítl, protože jde podle něj o "nesmysl" a upozornil na to, že ignoruje změny, kterými každý národ prochází v průběhu staletí.
Po pádu Kyjevské Rusi se totiž nástupnické státy a území dnešní Ukrajiny začlenily do Polska a Litvy a staly se nedílnou součástí Polsko-litevské unie. Velkovévodství a později Moskevské carství se mezitím až do konce 17. století vyvíjelo převážně odděleně od ukrajinské historie.
Putin zároveň opomíjí důležitá fakta, která se "nehodí do jeho narativu". Jde třeba o ukrajinskou revoluci v roce 1917, která popírá jeho oblíbené tvrzení, že Ukrajinu "vytvořil" o několik let později bolševický vůdce Vladimir Lenin. Stejně tak ruský prezident nezmiňuje, že velké části Ukrajiny, kde po staletí vzkvétala ukrajinská kultura a jazyk, se připojily k Sovětskému svazu až v roce 1940 a Moskva je tak ovládala méně než půl století.
"Putin chce zničit Ukrajinu jako národ, který má vlastní historii. Když je národ zbavený své historie a kolektivní paměti, stává se zranitelným vůči absorpci jiným národem," upozorňuje Hrytsak.