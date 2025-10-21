Zahraničí

Kreml zaplavuje Evropu ilegálními přistěhovalci. Teď je posílá i přes Bulharsko

Martin Sluka Martin Sluka
před 56 minutami
Bulharský ministr vnitra Daniel Mitov varuje, že se Rusko snaží zaplavit Evropu nelegálními migranty s cílem destabilizovat Evropskou unii a Velkou Británii. Kreml podle něj spolupracuje s "neomarxistickými" pašeráckými skupinami, které si často ani neuvědomují, že se podílejí na hybridní válce Putinova režimu.
Příliv běženců z východu pociťuje v posledních letech celá Evropa. Nové hraniční oplocení už postavili například Lotyši i Slovinci (na snímku).
Příliv běženců z východu pociťuje v posledních letech celá Evropa. Nové hraniční oplocení už postavili například Lotyši i Slovinci (na snímku). | Foto: Reuters

Mitov tento týden uvedl, že ruští agenti instruují běžence, jak se vyhnout odhalení při překračování turecko-bulharské hranice. Bulharsko, které sdílí s Tureckem 259 kilometrů dlouhou hranici, se letos v lednu připojilo k schengenskému prostoru EU. Země se tak stala jihovýchodní vnější hranicí unie a pro řadu nelegálních migrantů představuje vstupní bránu na evropský kontinent.

Mitov také obvinil některé charitativní a nevládní organizace, které se svými činy "možná nevědomky" podílejí na ruských záměrech. "Jsou to neomarxistické skupiny, které se snaží ospravedlnit své činy filozofickými a ideologickými konstrukty," řekl britskému deníku The Times.

Neřízený příliv nelegálních migrantů je podle něj nástrojem nepřátelských mocností k destabilizaci EU a Velké Británie. "Snaží se destabilizovat systémy sociálního zabezpečení. Pašováním radikalizovaných osob nám také samozřejmě vytvářejí bezpečnostní problémy," dodal Mitov.

Starmer hledá řešení

Varování bulharského ministra potvrdila i britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová, která slíbila Bulharsku i dalším spojencům podporu v ochraně vnějších hranic EU před hrozbami ze strany Putinova režimu. "Je zřejmé, že nelegální migrace do Evropy není řízena jen organizovanými zločineckými sítěmi, které sledují zisk, ale i nepřátelskými státními aktéry, kteří se snaží destabilizovat Evropu," uvedla Cooperová.

Bulharsko se spolu s dalšími evropskými zeměmi ve středu účastní londýnského summitu, který svolal britský premiér Keir Starmer. Hlavním tématem by měla být spolupráce v boji proti nelegální migraci přes západní Balkán.

Očekává se, že Starmer bude s balkánskými lídry jednat o vzniku návratových center. Britský premiér zároveň doufá, že země jako Kosovo, Severní Makedonie, Bosna a Hercegovina, stejně jako některé mimoevropské státy, přijmou odmítnuté žadatele o azyl výměnou za finanční podporu a zpravodajské informace.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Bulharsko Rusko Evropská unie (EU) Velká Británie migrace hybridní válka Keir Starmer

