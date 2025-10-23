Ukrajinci udeřili obávanou zbraní. Britský "stín" operuje s chirurgickou přesností

Podle ukrajinského generálního štábu šlo o úspěšný úder, který dokázal proniknout ruskou protivzdušnou obranou. Armáda ale zatím zkoumá, jaké škody masivní zásah skutečně způsobil.
Chemický závod v Brjansku je podle ukrajinské armády klíčovou součástí ruského vojenského průmyslu. Vyrábí střelný prach, výbušniny a komponenty raketového paliva používané ve střelivu a raketách, kterými Moskva útočí na ukrajinském území, píše BBC.
Co je Storm Shadow?
Storm Shadow, francouzským označením SCALP, je britsko-francouzská střela s plochou dráhou letu s maximálním doletem přibližně 250 kilometrů. Střela je ideální pro proražení opevněných bunkrů či muničních skladů. Jedna raketa však stojí téměř jeden milion dolarů.
Po odpalu z letadla střela klesne až těsně nad zem, což ji činí obtížně odhalitelnou. Jakmile se přiblíží k cíli, infračidlo na palubě porovná obraz zamýšleného cíle se snímky uloženými v palubním počítači, aby zajistilo přesný zásah.
První nálož hlavice prorazí stěny bunkru nebo odstraní vrstvu zeminy a následně zpožděný zápalník odpálí hlavní nálož.
"Storm Shadow je něco jako německý Taurus - takové jeho alter ego. Ukrajinci jich mají málo, takže je musí používat střídmě. Sice disponují vlastními drony a střelami s plochou dráhou letu, například Flamingo, ale co se týče senzorů a navádění, Storm Shadow je na úplně jiné úrovni," říká pro Aktuálně.cz Jan Grohmann, šéfredaktor Armádních novin.
Střely Storm Shadow se používají už od roku 2003 a francouzské a italské letectvo jimi udeřilo například během války v Zálivu, v Iráku či Libyi. Na Ukrajinu začala Velká Británie dodávat rakety na začátku roku 2023, což zemi umožnilo zasahovat cíle na mnohem delší vzdálenosti, než tomu bylo dříve.
Vytoužené Tomahawky nebudou
K útoku došlo krátce po schůzce Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským, která proběhla v Bílém domě minulý týden. Americký prezident během ní naznačil, že není připraven dodat Kyjevu střely Tomahawk, které by umožnily ukrajinské armádě operovat hluboko na ruském území.
Trump se minulý týden také dohodl s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na mírových jednáních v maďarské Budapešti. Plánování summitu však bylo v úterý pozastaveno, pravděpodobně kvůli neochotě Moskvy ustoupit ze svých požadavků.