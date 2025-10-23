Zahraničí

Ukrajinci udeřili obávanou zbraní. Britský "stín" operuje s chirurgickou přesností

Ukrajina v úterý zasáhla klíčový chemický závod v Brjansku na západě Ruska. K útoku použila střely Storm Shadow, které dokážou pronikat do pevně opevněných bunkrů a muničních skladů. Britsko-francouzské střely jsou díky vysoké přesnosti a nízké dráze letu obtížně odhalitelné a umožňují Ukrajině zasahovat cíle na velké vzdálenosti.
Podívejte se, na která místa útočili Ukrajinci střelami Storm Shadow | Video: Reuters

Podle ukrajinského generálního štábu šlo o úspěšný úder, který dokázal proniknout ruskou protivzdušnou obranou. Armáda ale zatím zkoumá, jaké škody masivní zásah skutečně způsobil.

Chemický závod v Brjansku je podle ukrajinské armády klíčovou součástí ruského vojenského průmyslu. Vyrábí střelný prach, výbušniny a komponenty raketového paliva používané ve střelivu a raketách, kterými Moskva útočí na ukrajinském území, píše BBC.

Co je Storm Shadow?

Storm Shadow, francouzským označením SCALP, je britsko-francouzská střela s plochou dráhou letu s maximálním doletem přibližně 250 kilometrů. Střela je ideální pro proražení opevněných bunkrů či muničních skladů. Jedna raketa však stojí téměř jeden milion dolarů.

Po odpalu z letadla střela klesne až těsně nad zem, což ji činí obtížně odhalitelnou. Jakmile se přiblíží k cíli, infračidlo na palubě porovná obraz zamýšleného cíle se snímky uloženými v palubním počítači, aby zajistilo přesný zásah.

Střela s plochou dráhou letu SCALP/Storm Shadow.
Střela s plochou dráhou letu SCALP/Storm Shadow. | Foto: Rept0n1x / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

První nálož hlavice prorazí stěny bunkru nebo odstraní vrstvu zeminy a následně zpožděný zápalník odpálí hlavní nálož.

"Storm Shadow je něco jako německý Taurus - takové jeho alter ego. Ukrajinci jich mají málo, takže je musí používat střídmě. Sice disponují vlastními drony a střelami s plochou dráhou letu, například Flamingo, ale co se týče senzorů a navádění, Storm Shadow je na úplně jiné úrovni," říká pro Aktuálně.cz Jan Grohmann, šéfredaktor Armádních novin.

Střely Storm Shadow se používají už od roku 2003 a francouzské a italské letectvo jimi udeřilo například během války v Zálivu, v Iráku či Libyi. Na Ukrajinu začala Velká Británie dodávat rakety na začátku roku 2023, což zemi umožnilo zasahovat cíle na mnohem delší vzdálenosti, než tomu bylo dříve.

Vytoužené Tomahawky nebudou

K útoku došlo krátce po schůzce Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským, která proběhla v Bílém domě minulý týden. Americký prezident během ní naznačil, že není připraven dodat Kyjevu střely Tomahawk, které by umožnily ukrajinské armádě operovat hluboko na ruském území.

Summit Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským.
Summit Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským. | Foto: Reuters

Trump se minulý týden také dohodl s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na mírových jednáních v maďarské Budapešti. Plánování summitu však bylo v úterý pozastaveno, pravděpodobně kvůli neochotě Moskvy ustoupit ze svých požadavků.

 
