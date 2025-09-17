Ruské drony v posledních týdnech opakovaně pronikly do vzdušného prostoru Severoatlantické aliance. Polsko sestřelilo nejméně tři drony Geran, Rumunsko potvrdilo vpád stroje poblíž vesnice Chilia Veche. "Nejedná se o náhodu, jde o jasné rozšíření války," varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Polsko nařídilo nejvyšší pohotovost pozemní protivzdušné obraně. Spojenci z NATO vyslali stíhačky F-16, F-35 a průzkumná letadla AWACS. "Jaký typ střel použijí k likvidaci (dronů), je jejich věc. Ale nemají tolik zkušeností jako Ukrajina," prohlásil mluvčí ukrajinských vzdušných sil Jurij Ihnat.
Navrhl uspořádat společný výcvik ve Lvově nebo polském Krakově. Podle Ihnata měly polské a rumunské letouny s likvidací ruských kamikadze dronů Geran potíže. "Po více než 40 minutách nemohly dvě stíhačky nic dělat. Snažily se, ale ztratily spoustu času," řekl Ihnat a připomněl incident v Rumunsku.
Ukrajina si během ruské agrese podle serveru Euromaidan Press vytvořila jedinečný ekosystém pro válčení s drony. Jde o mix vojenských inovací, civilních odborných znalostí a produkce soukromého sektoru. Od garážových dílen po startupy v oblasti obranných technologií vyvinula více než 200 typů bezpilotních strojů, z nichž nyní zefektivňuje až třicet modelů.
Země navrhuje, testuje a nasazuje nové varianty dronů během několika týdnů, někdy i dnů, což je mnohem rychlejší než zadávání zakázek v rámci NATO, tvrdí server. Ignorování ukrajinských zkušeností by podle něj mohlo být strategickou chybou. Vpády dronů do zemí NATO ukazují, že je evropská protivzdušná obrana zranitelná.
Kultura inovací, kdy operátoři na frontě, instruktoři a dobrovolníci z řad civilistů neustále zdokonalují taktiku, nabízí model, který by spojenci měli přijmout. Ukrajina již vede jednání s Dánskem, Norskem a Německem o sdílení znalostí. Zelenskyj by rád vyměnil ukrajinské pokročilé drony za americké zbraně.
Zelenskyj navrhl prezidentu Donaldu Trumpovi "mega-dohodu" v hodnotě 50 miliard dolarů na dodávku a společnou výrobu dronů. Pokud se tento program schválí, během pěti let by měl zajistit dodávku 10 milionů bezpilotních systémů ročně.