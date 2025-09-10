Zahraničí

Rada z Ukrajiny do Polska - co dělat, když slyším dron Šahíd?

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 1 hodinou
"Drazí Poláci, vzpomínám si, že se to kdysi šířilo mezi Ukrajinci. Myslím, že to teď potřebujete vy," píše na svém účtu na sociální síti X Ukrajinka Oksana. A nabízí devět rad, jak minimalizovat riziko, že při dronovém útoku přijdete o zdraví nebo i o život. Příspěvek zveřejnila poté, co v noci na středu polská a spojenecká letadla vzlétla a nakonec i zničila ruské drony, které vlétly do Polska.
Ukrajinští civilisté si už na každodenní útoky ruských dronů a raket zvykli, každý ví, jak si má při náletu počínat. Ilustrační snímek byl pořízen po ruském útoku na Kyjev 1. září 2025.
Ukrajinští civilisté si už na každodenní útoky ruských dronů a raket zvykli, každý ví, jak si má při náletu počínat. Ilustrační snímek byl pořízen po ruském útoku na Kyjev 1. září 2025. | Foto: Reuters

1. Slyšíte ten zvuk? Jednejte okamžitě.

Pokud uslyšíte tichý, bzučivý zvuk, jednejte rychle. Za 30 sekund může být nad vaší střechou.

2. Nahráváte útok na mobil? Nestojí to za to!

Související

Jestli to byl ruský test, tak známe výsledek. Analytik popisuje reakci NATO na drony

Polsko, Ukrajina, Rusko, válka, útok, dron, NATO, Czosnówka, Wyryki
1:11

Žádné video nestojí za váš život. Schovejte telefon. Šrapnel nevaruje, zabíjí.

3. Odstupte od okna.

Rozbité sklo létá vzduchem jako ostré čepele nože. Okno je nejnebezpečnější místo. Přesuňte se co nejdál, ideálně do středu bytu.

4. Najděte dvě pevné stěny mezi vámi a ulicí.

Kuchyně s okny není bezpečná. Koupelna bez oken je lepší. Chodba je ideální.

5. Lehněte si na podlahu.

Zakryjte si hlavu rukama. Šrapnel létá po oblouku, takže musíte zůstat pod jeho trajektorií.

6. Jste venku? Zůstaňte nízko a za pevnou překážkou.

Ploty a keře vás neochrání. Nejlepší je lehnout si za betonovou zeď nebo se schovat do jakékoli prohlubně. Pokud nic takového není k dispozici, prostě si lehněte na zem.

7. Jste v autě?

Související

Expert vysvětluje, co hrozí a co se má stát po ruských útočných dronech v Polsku

Polsko, Ukrajina, Rusko, válka, útok, dron, NATO, Czosnówka, Wyryki
1:11

Vypněte motor a světla. Světlo a pohyb přitahují drony. Opusťte auto a najděte úkryt - chodbu, podkroví, lehněte si poblíž parapetu, obrubníku, na asfalt poblíž auta nebo pod auto.

8. Zakryjte si uši a otevřete ústa.

Ochrání vás to před tlakovou vlnou. Může to zachránit váš sluch. Je to maličkost, ale funguje to.

9. Nehýbejte se, dokud nebude alespoň 10 minut klid.

Druhý úder je často nejnebezpečnější. Ticho po prvním výbuchu může být pastí. Raději vydržte!

 
Mohlo by vás zajímat

Polský vicepremiér označil průnik ruských dronů na území země za cílený krok

Polský vicepremiér označil průnik ruských dronů na území země za cílený krok

Jasná a chladná reakce Polska. Tohle Kreml asi nečekal, popisuje analytik

Jasná a chladná reakce Polska. Tohle Kreml asi nečekal, popisuje analytik
10:25

Nálet izraelské armády na Jemen: hořící Saná, devět mrtvých, přes sto raněných

Nálet izraelské armády na Jemen: hořící Saná, devět mrtvých, přes sto raněných

Na Kubě došlo již k pátému celostátnímu výpadku elektřiny za dva roky

Na Kubě došlo již k pátému celostátnímu výpadku elektřiny za dva roky
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Polsko Rusko dron

Právě se děje

Aktualizováno teď
Polský vicepremiér označil průnik ruských dronů na území země za cílený krok

ŽIVĚ
Polský vicepremiér označil průnik ruských dronů na území země za cílený krok

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 3 minutami
Neměňte projekt náplavek, žádá Prahu 250 architektů i politická opozice

Neměňte projekt náplavek, žádá Prahu 250 architektů i politická opozice

Spor týká rekonstrukce toalet, které by podle původního projektu vyšly na 36 milionů korun a firma je chce vybudovat levněji.
před 7 minutami
Jasná a chladná reakce Polska. Tohle Kreml asi nečekal, popisuje analytik
10:25

Jasná a chladná reakce Polska. Tohle Kreml asi nečekal, popisuje analytik

Jan Lupoměský: Polské elity napříč politickým spektrem chválí reakci země na noční incident, kdy ruské drony narušily polský vzdušný prostor.
před 9 minutami
Třinec na úvod předvedl demolici Olomouce

Třinec na úvod předvedl demolici Olomouce

Třinečtí hokejisté vstoupili do nového ročníku extraligy domácí výhrou 8:2 nad Olomoucí.
před 1 hodinou
Nálet izraelské armády na Jemen: hořící Saná, devět mrtvých, přes sto raněných

Nálet izraelské armády na Jemen: hořící Saná, devět mrtvých, přes sto raněných

Na záběrech pořízených svědky po leteckém útoku jsou zachyceny hořící budovy.
před 1 hodinou
Rada z Ukrajiny do Polska - co dělat, když slyším dron Šahíd?

Rada z Ukrajiny do Polska - co dělat, když slyším dron Šahíd?

Ukrajinka Oksana nabízí Polákům na síti X devět rad, jak minimalizovat riziko, že při dronovém útoku přijdete o zdraví nebo i o život.
před 1 hodinou
Itálie má maskovaného hrdinu. Videa tajemného malíře sledují lidé po celém světě

Itálie má maskovaného hrdinu. Videa tajemného malíře sledují lidé po celém světě

Maskovaný malíř Ghost Pitùr v italské Brescii v noci přetírá graffiti a z lásky vrací městu jeho krásu.
Další zprávy