Rada z Ukrajiny do Polska - co dělat, když slyším dron Šahíd?

1. Slyšíte ten zvuk? Jednejte okamžitě.
Pokud uslyšíte tichý, bzučivý zvuk, jednejte rychle. Za 30 sekund může být nad vaší střechou.
2. Nahráváte útok na mobil? Nestojí to za to!
Žádné video nestojí za váš život. Schovejte telefon. Šrapnel nevaruje, zabíjí.
3. Odstupte od okna.
Rozbité sklo létá vzduchem jako ostré čepele nože. Okno je nejnebezpečnější místo. Přesuňte se co nejdál, ideálně do středu bytu.
4. Najděte dvě pevné stěny mezi vámi a ulicí.
Kuchyně s okny není bezpečná. Koupelna bez oken je lepší. Chodba je ideální.
5. Lehněte si na podlahu.
Zakryjte si hlavu rukama. Šrapnel létá po oblouku, takže musíte zůstat pod jeho trajektorií.
6. Jste venku? Zůstaňte nízko a za pevnou překážkou.
Ploty a keře vás neochrání. Nejlepší je lehnout si za betonovou zeď nebo se schovat do jakékoli prohlubně. Pokud nic takového není k dispozici, prostě si lehněte na zem.
7. Jste v autě?
Vypněte motor a světla. Světlo a pohyb přitahují drony. Opusťte auto a najděte úkryt - chodbu, podkroví, lehněte si poblíž parapetu, obrubníku, na asfalt poblíž auta nebo pod auto.
8. Zakryjte si uši a otevřete ústa.
Ochrání vás to před tlakovou vlnou. Může to zachránit váš sluch. Je to maličkost, ale funguje to.
9. Nehýbejte se, dokud nebude alespoň 10 minut klid.
Druhý úder je často nejnebezpečnější. Ticho po prvním výbuchu může být pastí. Raději vydržte!
