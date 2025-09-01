Zahraničí

Fico řekl, že se v pátek sejde se Zelenským. Potvrdil i schůzku s Putinem

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Slovenský premiér Robert Fico se v pátek sejde s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ještě předtím se během své návštěvy Pekingu setká s prezidenty Ruska Vladimirem Putinem a Číny Si Ťin-pchingem. Fico to řekl v nahrávce na sociální síti.
Archivní fotografie slovenského prezidenta Roberta Fica.
Archivní fotografie slovenského prezidenta Roberta Fica. | Foto: Reuters

Fico, jehož nynější vláda po předloňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob, Zelenského dříve opakovaně kritizoval. Učinil tak například na začátku letošního roku, a to po zastavení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu poté, co na konci loňska vypršela platnost příslušné smlouvy mezi Kyjevem a Moskvou.

Fico rovněž v minulosti tvrdil, že strategie západních zemí v souvislosti s válkou na Ukrajině selhala a že Ukrajina byla zneužita s cílem oslabit Rusko. To vojensky napadlo sousední zemi v únoru 2022.

Předseda slovenské vlády současně kritizoval evropskou sedmadvacítku za to, že na čínských oslavách 80. výročí konce druhé války bude z EU podle něj zastoupeno jen Slovensko.

Související

Konec přetvářky. Putinův nejvyšší velitel veřejně rozmetal Trumpovy naděje na mír

Vladimir Putin třese rukou Valeriji Gerasimovi.
0:59

"Vytváří se nový světový řád, nová pravidla multipolárního světa, nová rovnováha sil, což je pro mezinárodní stabilitu mimořádně důležité. Být součástí těchto diskusí znamená podporovat dialog a nehrát si na uražené malé dítě. Tak nějak se chová Evropská unie a její představitelé," uvedl Fico. Dodal, že do Číny odjede v noci na úterý.

Detaily k plánovaným jednáním s prezidenty Ukrajiny, Ruska a Číny Fico nesdělil. Z jeho vyjádření vyplynulo, že se Zelenským se sejde na východním Slovensku.

Plánovanou schůzku Fica s Putinem v Číně potvrdil minulý týden poradce Kremlu Jurij Ušakov. Fico se s Putinem sešel už loni v prosinci; tato jeho návštěva Moskvy vyvolala na Slovensku mohutné protivládní demonstrace. V době konání těchto občanských protestů Fico tvrdil, že jejich organizátoři a slovenská opozice usilují o státní převrat.

 
Mohlo by vás zajímat

Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

Nové vrásky na Trumpově tváři. Putin, Módi a Si Ťin-pching přenastavují světový řád

Nové vrásky na Trumpově tváři. Putin, Módi a Si Ťin-pching přenastavují světový řád
11 fotografií

"Ukrajina v NATO? Katastrofa." Z ruského exilu se ozval exprezident

"Ukrajina v NATO? Katastrofa." Z ruského exilu se ozval exprezident

Aktivisty v čele s Gretou plující ke Gaze chce izraelský ministr označit za teroristy

Aktivisty v čele s Gretou plující ke Gaze chce izraelský ministr označit za teroristy
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Robert Fico Volodymyr Zelenskyj Ukrajina Slovensko válka

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Muchová - Kosťuková. Češka servíruje na vítězství v prvním dějství

ŽIVĚ
Muchová - Kosťuková. Češka servíruje na vítězství v prvním dějství

Sledujte online přenos z osmifinále tenisového US Open mezi Karolínou Muchovou a Martou Kosťukovou z Ukrajiny.
Aktualizováno před 5 minutami
Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

ŽIVĚ
Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 6 minutami

Nové vrásky na Trumpově tváři. Putin, Módi a Si Ťin-pching přenastavují světový řád

Nové vrásky na Trumpově tváři. Putin, Módi a Si Ťin-pching přenastavují světový řád
Prohlédnout si 11 fotografií
Novinářka si pořizuje selfie na mediálním centru, zatímco na obrazovce probíhá přímý přenos projevu prezidenta Putina ze summitu v Tchien-ťinu.
Kolona vozidel zahraničních delegací přijíždí na místo konání summitu Šanghajské organizace pro spolupráci v Tchien-ťinu.
před 17 minutami
"Přeji Babišovi, ať nejde o vážné zranění." Reakce na útok, ANO viní kampaň vlády

"Přeji Babišovi, ať nejde o vážné zranění." Reakce na útok, ANO viní kampaň vlády

Zatímco vládní politici zdůrazňují, že násilí do politiky nepatří, představitelé hnutí ANO viní z incidentu kampaň vedenou vládními stranami.
před 31 minutami
"Ukrajina v NATO? Katastrofa." Z ruského exilu se ozval exprezident

"Ukrajina v NATO? Katastrofa." Z ruského exilu se ozval exprezident

Někdejší proruský ukrajinský prezident Viktor Janukovyč, který žije od roku 2014 v ruském exilu, kritizoval úsilí Kyjeva o vstup do NATO.
před 33 minutami
Aktivisty v čele s Gretou plující ke Gaze chce izraelský ministr označit za teroristy

Aktivisty v čele s Gretou plující ke Gaze chce izraelský ministr označit za teroristy

Flotila čítá na 50 lodí s aktivisty ze 44 zemí a je největší, jaká kdy vyrazila k Pásmu Gazy, které je vystaveno izraelské námořní blokádě.
před 41 minutami
Politici terčem násilí: Babiš není jediný, Paroubka trefovali vejci, ministra řezali

Politici terčem násilí: Babiš není jediný, Paroubka trefovali vejci, ministra řezali

Přinášíme přehled nejdramatičtějších incidentů na politiky v Česku od roku 1996.
Další zprávy