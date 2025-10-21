Zahraničí

"S Putinem radši přes Polsko nelétejte." Ministr řekl, co by stroji z Kremlu hrozilo

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski vzkázal ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, aby na plánovanou schůzku se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem v Budapešti nelétal přes polské území. Sikorski řekl, že polská vláda není schopna zaručit, že jí nezávislý soud nenařídí, aby nechala Putinův letoun zadržet. Kdy by se Putin s Trumpem mohli v maďarské metropoli sejít, zatím není jasné.
Foto: Presidential Press Service

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu země Evropské unie nepouštějí do svého vzdušného prostoru ruská letadla. Trump minulý týden řekl, že má v plánu se s Putinem sejít v Budapešti, aby jednali o ukončení déle než tři a půl roku trvající války na Ukrajině. Mezinárodní trestní soud (ICC) sídlící v Haagu v roce 2023 na Putina vydal zatykač v souvislosti s ilegálními deportacemi ukrajinských dětí do Ruska. Moskva jurisdikci tohoto soudu neuznává.

"Nemohu zaručit, že nezávislý polský soud nenařídí vládě, aby takové letadlo zadržela, aby podezřelý mohl být předán soudu v Haagu," řekl v úterý Sikorski podle agentury Reuters. Členské země ICC mají povinnost Putina v případě, že vstoupí na jejich území, zatknout.

"Myslím, že ruská strana si je toho vědoma. A proto, pokud se summit uskuteční, a doufejme že s účastí oběti agrese, využije letoun jiné trasy," řekl také Sikorski. Polsko patří mezi největší spojence Ukrajiny v její obraně proti ruské agresi.

Maďarský premiér Viktor Orbán, který navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje s Putinem dobré vztahy, řekl, že úřady v jeho zemi zajistí, aby šéf Kremlu mohl do Maďarska přicestovat na summit a pak z něj zase odletět.

Kritika na adresu Budapešti

Sikorski řekl, že skutečnost, že Maďarsko navzdory zatykači vydanému na Putina ruského prezidenta zve k sobě na návštěvu, vzbuzuje v rámci EU nelibost.

"Ukazuje to také, že se Maďarsko prezentuje ne jako část Západu, ale jako země mezi Západem a Ruskem," uvedl šéf polské diplomacie. O Maďarsku také řekl, že není nápomocné, protože blokuje pomoc pro Ukrajinu a nakupuje ruskou ropu navzdory tomu, že má možnost ji odebírat z jiných zdrojů.

"Přivést Putina k jednacímu stolu neznamená přimět ho vyjednávat," řekl Dmytro Kuleba | Video: Reuters
 
zahraničí Vladimir Putin Ruský útok na Ukrajinu 2022 Ukrajina Viktor Orbán Maďarsko

