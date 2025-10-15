Zahraničí

Hegsethovo letadlo nouzově přistálo v Británii, oznámil Pentagon

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Letadlo s americkým ministrem obrany Petem Hegsethem ve středu večer neplánovaně přistálo v Británii kvůli prasklině na čelním skle, uvedl mluvčí Pentagonu. Všichni na palubě jsou podle něj v bezpečí.
Americký ministr obrany Pete Hegseth se vracel do USA ze středečního jednání ministrů obrany NATO v Bruselu, když jeho letadlo muselo nouzově přistát v Londýně.
Americký ministr obrany Pete Hegseth se vracel do USA ze středečního jednání ministrů obrany NATO v Bruselu, když jeho letadlo muselo nouzově přistát v Londýně.

"Letadlo přistálo podle standardních postupů a všichni na palubě, včetně ministra Hegsetha, jsou v bezpečí," napsal mluvčí Sean Parnell v příspěvku na síti X.

Americký ministr obrany Pete Hegseth se vracel do Spojených států ze středečního jednání ministrů obrany NATO, které se konalo v Bruselu. Hegseth na něm prohlásil, že Spojené státy očekávají, že spojenci z NATO budou více investovat do iniciativy, jejímž prostřednictvím je dodáváno americké vojenské vybavení pro Ukrajinu, které platí země NATO.

 
