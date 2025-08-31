Zahraničí

Kreml objevil "novou ropu". Díry v erární pokladně látá jednoduchou kličkou

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 3 hodinami
Ruské ministerstvo financí už od začátku letoška zvedlo některé daně, kvůli vyšším výdajům a nižší ceně ropy je však rozpočtový deficit stejně větší, než resort plánoval. Od léta se tak úřady rozhodly příjmy do rozpočtu nahradit pomocí jiných metod: zvýšením poplatků nebo zrušením OSVČ.
Jiří Just o ruských daních a poplatcích | Video: Matyáš Zrno

"Ruský státní rozpočet vzhledem k tomu, že nemá dost financí, například kvůli nižšímu exportu nerostných surovin, hledá finanční prostředky jinde," popisuje situaci v Rusku spolupracovník Aktuálně.cz a novinář Jiří Just.

"Od léta letošního roku byly zvýšeny různé poplatky, ať už se jedná o inkaso, poplatky na úřadech, které často vzrostly až dvojnásobně," dodává Just а shrnuje tím, s čím se ekonomika největší země světa potýká.

Související

Odevzdat Donbas by byla sebevražda. Novinář líčí, co se stane, když ho Putin dostane

Donětsk, mural, Rudá armáda

Ruský nezávislý server The Insider píše o tom, že se v důsledku rozsáhlé daňové reformy - která platí od začátku roku a která přinesla pětistupňové progresivní zdanění - daňové zatížení v Rusku zvýšilo. Navzdory očekávanému nárůstu příjmů rozpočtu o biliony rublů ovšem rozpočtový deficit nadále roste. 

Související

"Pro Rusy velký problém." Na vzdálené cíle útočí rakety s československou stopou

Ukrajinská raketa dlouhého doletu Flamingo
0:54

Ruské úřady sice slíbily, že daně zatím znovu zvyšovat nebudou, rozhodly se ovšem peníze získat jinak: masivním zvýšením státních poplatků. To lidem znemožnilo zpochybnit i nesprávné výpočty za služby v oblasti bydlení a komunálních služeb, motoristy ohrožuje nové zvýšení poplatku za likvidaci vozidel a úřady plánují zrušit režim samostatně výdělečně činných osob (tedy ruské obdoby OSVČ).

Insider tak připomíná, že zatímco válka pokračuje, kapsy Rusů se stávají "novou ropou". 

Související

"Učí se, že budou brzy bojovat s NATO". Rusko drsně indoktrinuje i ukradené děti

Letní tábory v ruském stylu - vojenský výcvik pro deportované Ukrajince

Chtějí-li totiž Rusové využít služby soudů, musí se od léta připravit na to, že si za ně připlatí, v průměru 10-15krát, v některých případech více než 50krát. Nárok týkající se majetku dřív stál 400 rublů, teď to budou čtyři tisíce. Podání odvolání nyní bude stát tři tisíce rublů místo 150.

Ministerstvo financí navrhuje účtovat více i za přijetí dokumentů. Od 1. září resort plánuje zdvojnásobit poplatky za získání řidičského průkazu, z dvou až tří tisíc rublů (v závislosti na tom, zda se jedná o starý, nebo nový průkaz) na čtyři až šest tisíc rublů.

Zvýší se také cena za vydání mezinárodního řidičského oprávnění, recyklační poplatek za dovoz automobilů či poplatek za registraci a vydání registrační značky. 

Od roku 2028 pak podle Insideru nejspíš skončí samostatně výdělečně činné osoby. Náměstek ruského ministra financí Alexej Sazanov sice tvrdí, že bude pouze upraven daňový režim, v každém případě pak ruská obdoba OSVČ přestane být výhodná.

Související

Tričko s nápisem SSSR. Rusové dorazili na Aljašku, Putin se zdržel v "městě gulagu"

lavrov
0:30

Už od začátku roku se zvýšily daně podniků. Sazba daně ze zisku byla zvýšena z 20 procent na 25 procent, sazba daně z těžby nerostů byla zvýšena pro hutníky a výrobce hnojiv, firmy a individuální podnikatelé pracující v rámci zjednodušeného daňového systému musí nyní platit DPH. Pro Rusy a hosty země byla zavedena turistická daň.

Kvůli nízké ceně ropy ovšem klesly příjmy z těžby nerostných surovin. To v kombinaci s růstem rozpočtových výdajů a také s předčasným splácením vládních zakázek vedlo k tomu, že deficit se stal větším, než byly původní plány.

Teď budou důležité čtyři věci. Expert shrnuje "velmi dobrou" schůzku Trump-Zelenskyj. Celý text k přečtení zde

Spotlight News - Filip Scherf | Video: Jaroslav Synčák
 
Mohlo by vás zajímat

Hon na kurýra s elektrokolem. Ve Lvově zavraždili exšéfa ukrajinského parlamentu

Hon na kurýra s elektrokolem. Ve Lvově zavraždili exšéfa ukrajinského parlamentu

Červený koberec pro Putina. V Číně ladí strategii s protiváhou Západu

Červený koberec pro Putina. V Číně ladí strategii s protiváhou Západu

Stal se z toho kult. Ukrajince kosí zbytečná chyba na vlastní straně, píše Telegraph

Stal se z toho kult. Ukrajince kosí zbytečná chyba na vlastní straně, píše Telegraph
2:43

Trump chce nařídit voličské průkazy a znemožnit korespondenční hlasování

Trump chce nařídit voličské průkazy a znemožnit korespondenční hlasování
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko Vladimir Putin Přehled zpráv

Právě se děje

před 34 minutami
Radeckého pochod se stal hitem. Strauss ho vyšperkoval motivem z odrhovačky

Radeckého pochod se stal hitem. Strauss ho vyšperkoval motivem z odrhovačky

Před 177 lety, přesně 31. srpna, měla premiéru slavná hudební pocta maršálovi Radeckému a jeho válečným úspěchům. Autor oprášil už existující melodii.
před 34 minutami
Malé chyby, velké následky. Jak jídlo a správné načasování ovlivňuje účinek léků

Malé chyby, velké následky. Jak jídlo a správné načasování ovlivňuje účinek léků

Podle špičkových farmaceutických i nutričních odborníků je čas přestat podceňovat, kdy, jak a s čím léky bereme. Co všechno byste měli vědět?
před 35 minutami
Po drsné kritice od šéfa gól a podpora. Trpišovský popsal, jak pracoval s Chytilem

Po drsné kritice od šéfa gól a podpora. Trpišovský popsal, jak pracoval s Chytilem

Fanoušci Slavie se útočníka v zápase s Mladou Boleslaví hlasitě zastali.
Aktualizováno před 36 minutami
Hon na kurýra s elektrokolem. Ve Lvově zavraždili exšéfa ukrajinského parlamentu

ŽIVĚ
Hon na kurýra s elektrokolem. Ve Lvově zavraždili exšéfa ukrajinského parlamentu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 45 minutami
Červený koberec pro Putina. V Číně ladí strategii s protiváhou Západu

Červený koberec pro Putina. V Číně ladí strategii s protiváhou Západu

Na letošním summitu SCO, který čínští představitelé označují jako dosud největší a jehož cílem je předvést Peking jako globálního lídra.
před 56 minutami
Češi při blackoutu nejvíc postrádali internet, připravenost je slabá, zjistil průzkum

Češi při blackoutu nejvíc postrádali internet, připravenost je slabá, zjistil průzkum

Většina obyvatel očekává, že se blackouty budou opakovat. Připravenost veřejnosti na ně je ovšem nízká.
před 1 hodinou
Psycholog o ráji úchylů: Roblox hrají i moje dcery, ale věřím jim. Důležitý je dialog
8:05

Psycholog o ráji úchylů: Roblox hrají i moje dcery, ale věřím jim. Důležitý je dialog

Roblox je hit mezi dětmi i dospělými, kde mohou upustit otěže své fantazie. Bezbřehá kreativita ale může skrývat temné nástrahy.
Další zprávy