Kreml objevil "novou ropu". Díry v erární pokladně látá jednoduchou kličkou

"Ruský státní rozpočet vzhledem k tomu, že nemá dost financí, například kvůli nižšímu exportu nerostných surovin, hledá finanční prostředky jinde," popisuje situaci v Rusku spolupracovník Aktuálně.cz a novinář Jiří Just.
"Od léta letošního roku byly zvýšeny různé poplatky, ať už se jedná o inkaso, poplatky na úřadech, které často vzrostly až dvojnásobně," dodává Just а shrnuje tím, s čím se ekonomika největší země světa potýká.
Ruský nezávislý server The Insider píše o tom, že se v důsledku rozsáhlé daňové reformy - která platí od začátku roku a která přinesla pětistupňové progresivní zdanění - daňové zatížení v Rusku zvýšilo. Navzdory očekávanému nárůstu příjmů rozpočtu o biliony rublů ovšem rozpočtový deficit nadále roste.
Ruské úřady sice slíbily, že daně zatím znovu zvyšovat nebudou, rozhodly se ovšem peníze získat jinak: masivním zvýšením státních poplatků. To lidem znemožnilo zpochybnit i nesprávné výpočty za služby v oblasti bydlení a komunálních služeb, motoristy ohrožuje nové zvýšení poplatku za likvidaci vozidel a úřady plánují zrušit režim samostatně výdělečně činných osob (tedy ruské obdoby OSVČ).
Insider tak připomíná, že zatímco válka pokračuje, kapsy Rusů se stávají "novou ropou".
Chtějí-li totiž Rusové využít služby soudů, musí se od léta připravit na to, že si za ně připlatí, v průměru 10-15krát, v některých případech více než 50krát. Nárok týkající se majetku dřív stál 400 rublů, teď to budou čtyři tisíce. Podání odvolání nyní bude stát tři tisíce rublů místo 150.
Ministerstvo financí navrhuje účtovat více i za přijetí dokumentů. Od 1. září resort plánuje zdvojnásobit poplatky za získání řidičského průkazu, z dvou až tří tisíc rublů (v závislosti na tom, zda se jedná o starý, nebo nový průkaz) na čtyři až šest tisíc rublů.
Zvýší se také cena za vydání mezinárodního řidičského oprávnění, recyklační poplatek za dovoz automobilů či poplatek za registraci a vydání registrační značky.
Od roku 2028 pak podle Insideru nejspíš skončí samostatně výdělečně činné osoby. Náměstek ruského ministra financí Alexej Sazanov sice tvrdí, že bude pouze upraven daňový režim, v každém případě pak ruská obdoba OSVČ přestane být výhodná.
Už od začátku roku se zvýšily daně podniků. Sazba daně ze zisku byla zvýšena z 20 procent na 25 procent, sazba daně z těžby nerostů byla zvýšena pro hutníky a výrobce hnojiv, firmy a individuální podnikatelé pracující v rámci zjednodušeného daňového systému musí nyní platit DPH. Pro Rusy a hosty země byla zavedena turistická daň.
Kvůli nízké ceně ropy ovšem klesly příjmy z těžby nerostných surovin. To v kombinaci s růstem rozpočtových výdajů a také s předčasným splácením vládních zakázek vedlo k tomu, že deficit se stal větším, než byly původní plány.