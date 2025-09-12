"Jsou bod zlomu. Musíme po nich jít." Tito Rusové se vymykají normálu a děsí Ukrajinu

Kam přijde, tam ruská elitní jednotka působí nepříteli těžké ztráty. Loni se vydatně podílela na vytlačení Ukrajinců z Kurské oblasti. Momentálně je nasazena třeba na frontě u Kostjantynivky, píše americký server Forbes.
Rubikon, který jako první začal útočit s drony řízenými optickými vlákny, likviduje nákladní vozy, pick-upy, transportéry přímo při evakuačních a zásobovacích jízdách.
Deník New York Times v červenci uvedl, že ukrajinští vojáci označili Rubikon za bod zlomu ve stále se lepšící ruské dronové kampani. "Hra se změnila, když sem přišli," řekla americká dobrovolnice Rebekah Maciorowskiová z ukrajinské 53. mechanizované brigády.
Podle Forbesu se zdá, že Kreml vsadil na masovou výrobu dronů s optickými vlákny, které se nedají eliminovat rádiovými rušičkami. Integruje inovace start-upů do výroby, což zrychluje jejich nasazení v boji. Stručně řečeno: Moskva se rychle učí.
Rubicon nyní disponuje 12 oddíly, které zahrnují FPV drony, průzkumné drony, drony s pevnými křídly, Lancety (stroje z kategorie vyčkávací munice) a nově vytvořenou divizi USV (hladinová plavidla bez posádky) s integrovanými zásobovacími a evakuačními jednotkami.
"Jednotka Rubikon je obzvlášť nebezpečná kvůli své koncentraci nejzkušenějších ruských operátorů FPV dronů s optickými vlákny," poznamenal kanadský zbraňový analytik Roy Gardiner.
"Na podzim uvidíme nejméně 5 až 6 tisíc specialistů v dobře koordinovaných a vybavených jednotkách. Kdo zná Rubikon, shoduje se na jedné věci - je velmi efektivní a chce působit po celé frontě," varuje Marija Berlinskaja z ukrajinského projektu Victory Drones.
Podle jejího názoru je nyní nejvyšší prioritou, aby se Ukrajinci specializovali na efektivnější pronásledování posádek této jednotky.