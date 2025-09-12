Zahraničí

"Jsou bod zlomu. Musíme po nich jít." Tito Rusové se vymykají normálu a děsí Ukrajinu

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 40 minutami
Ruská dronová formace Rubikon se rychle stala jednou z nejefektivnějších sil na frontě. Rozšiřuje zónu smrti a výrazně ztěžuje Ukrajincům logistiku.
Příklady úspěšných útoků Rubikonu na ukrajinskou pozemní techniku, komunikační zařízení, drony či úkryty vojáků. | Video: Aktuálně.cz/ruské ministertsvo obrany

Kam přijde, tam ruská elitní jednotka působí nepříteli těžké ztráty. Loni se vydatně podílela na vytlačení Ukrajinců z Kurské oblasti. Momentálně je nasazena třeba na frontě u Kostjantynivky, píše americký server Forbes.

Rubikon, který jako první začal útočit s drony řízenými optickými vlákny, likviduje nákladní vozy, pick-upy, transportéry přímo při evakuačních a zásobovacích jízdách.

Související

Elita Rusů se sebevědomě hrnula k Pokrovsku. Nejspíš vůbec netušili, do čeho jdou

Večerní obrněný útok ruských mariňáků po silnicích u Pokrovska pro ně skončil krvavou lázní.
1:31

Deník New York Times v červenci uvedl, že ukrajinští vojáci označili Rubikon za bod zlomu ve stále se lepšící ruské dronové kampani. "Hra se změnila, když sem přišli," řekla americká dobrovolnice Rebekah Maciorowskiová z ukrajinské 53. mechanizované brigády.

Podle Forbesu se zdá, že Kreml vsadil na masovou výrobu dronů s optickými vlákny, které se nedají eliminovat rádiovými rušičkami. Integruje inovace start-upů do výroby, což zrychluje jejich nasazení v boji. Stručně řečeno: Moskva se rychle učí.

Rubicon nyní disponuje 12 oddíly, které zahrnují FPV drony, průzkumné drony, drony s pevnými křídly, Lancety (stroje z kategorie vyčkávací munice) a nově vytvořenou divizi USV (hladinová plavidla bez posádky) s integrovanými zásobovacími a evakuačními jednotkami.

Související

Rusové se dostávají do přestřelek s roboty. Ukrajinci s nimi chtějí obsadit frontu

Trénink ukrajinských operátorů s pozemním robotem.
2:00

"Jednotka Rubikon je obzvlášť nebezpečná kvůli své koncentraci nejzkušenějších ruských operátorů FPV dronů s optickými vlákny," poznamenal kanadský zbraňový analytik Roy Gardiner.

"Na podzim uvidíme nejméně 5 až 6 tisíc specialistů v dobře koordinovaných a vybavených jednotkách. Kdo zná Rubikon, shoduje se na jedné věci - je velmi efektivní a chce působit po celé frontě," varuje Marija Berlinskaja z ukrajinského projektu Victory Drones.

Podle jejího názoru je nyní nejvyšší prioritou, aby se Ukrajinci specializovali na efektivnější pronásledování posádek této jednotky.

"O tom jsme ani nesnili." Agresivita a pasti, elitní ruští dronaři deptají Ukrajince. (Celý článek s videem zde)

Útoky elitní jednotky Rubicon se chlubí i ruské ministerstvo obrany. | Video: Aktuálně.cz/Ruské ministerstvo obrany
 
Mohlo by vás zajímat

Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

Íránský obohacený uran je zavalený v troskách, přiznal ministr zahraničí

Íránský obohacený uran je zavalený v troskách, přiznal ministr zahraničí

"Pokusil se o převrat." Exprezidenta Bolsonara odsoudili, výše trestu v mlze

"Pokusil se o převrat." Exprezidenta Bolsonara odsoudili, výše trestu v mlze

Zveřejnili fotky podezřelého z vraždy Kirka. Za info o něm vypsali tučnou odměnu

Zveřejnili fotky podezřelého z vraždy Kirka. Za info o něm vypsali tučnou odměnu
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Rusko Ukrajina dron

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

ŽIVĚ
Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 24 minutami

Úcta k valašské architektuře i krajině. Chalupa na Kohútce rozjasnila horskou oblast

Úcta k valašské architektuře i krajině. Chalupa na Kohútce rozjasnila horskou oblast
Prohlédnout si 18 fotografií
V malebné horské oblasti Kohútka vytvořil architektonický ateliér SENAA srub, který v sobě citlivě propojuje tradici a současnost. Detailně propracovaná chata respektuje charakter krajiny i valašskou architekturu, využívá moderní technologie a na první pohled zaujme proskleným i laťkovým štítem.
Vstup do domu se nachází z východní strany a je chráněný před nepřízní počasí. Hned za zádveřím se pak otevírá hlavní obytný prostor - otevřený a vzdušný, s přímým napojením na venkovní terasu. Ve velkorysém přízemí nechybí také pracovna a koupelna s toaletou.
před 35 minutami
Ničeho se nebojí, diví se v Mexiku. Bartůňková sprintuje za tenisovou elitou

Ničeho se nebojí, diví se v Mexiku. Bartůňková sprintuje za tenisovou elitou

Česká tenistka Nikola Bartůňková skáče žebříčkem nevídaným tempem. V Guadalajaře si na lukrativní "pětistovce" zahraje životní čtvrtfinále.
před 40 minutami
"Jsou bod zlomu. Musíme po nich jít." Tito Rusové se vymykají normálu a děsí Ukrajinu
1:34

"Jsou bod zlomu. Musíme po nich jít." Tito Rusové se vymykají normálu a děsí Ukrajinu

Dronová formace Rubikon se rychle stala jednou z nejefektivnějších sil na frontě. Rozšiřuje zónu smrti a výrazně ztěžuje Ukrajincům logistiku.
před 50 minutami
Jak zdravé jsou vaše plíce? Jednoduché domácí testy odhalí víc, než si myslíte

Jak zdravé jsou vaše plíce? Jednoduché domácí testy odhalí víc, než si myslíte

Vaše plíce o vás vědí víc, než si možná myslíte. Jak odolné jsou, jak zjistíte jejich stav a jak je můžete posílit?
před 58 minutami

Jak to bude s Octavií? Šéf Škody se rozpovídal o spalovácích i nové baterii pro Epiq

Jak to bude s Octavií? Šéf Škody se rozpovídal o spalovácích i nové baterii pro Epiq
Prohlédnout si 9 fotografií
Škoda Epiq se v konečné podobě představí v první polovině příštího roku.
Cena auta bude začínat kolem částky 600 tisíc korun.
před 1 hodinou
Hluboký omyl. Ukrajinou to neskončí, varuje Ovčáček. V zemi byl s Pavlem Novotným
34:56

Hluboký omyl. Ukrajinou to neskončí, varuje Ovčáček. V zemi byl s Pavlem Novotným

Lidem, kteří třeba nemají úplně vyhraněné názory na Ukrajinu, se snažím vysvětlovat, proč je i pro Česko důležité ji podporovat, říká Jiří Ovčáček.
Další zprávy