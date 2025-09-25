Nejjasnější důkaz o stavu Ruska. Sen o supervelmoci je v prachu, píše The Atlantic

Jeremy Shapiro, šéf amerického programu v Evropské radě pro zahraniční vztahy, tvrdí, že dosáhnout pozice všemi respektované velmoci lze pouze věrohodnou demonstrací síly. "Válka na Ukrajině měla být prostředkem k dosažení tohoto cíle, ale místo toho se stala pomalou ukázkou úpadku Ruska. Je příkladem národního sebepoškozování," píše Shapiro.
Putin věnoval invazi do sousední země značné prostředky, lidské zdroje a politickou vůli. Z čistě vojenského hlediska se mu podařilo neprohrát a možná se v opotřebovávací válce dokonce propracovává k jakémusi vítězství na Donbase. "Rusko ve skutečnosti válku prohrává - ne s Ukrajinou, ale se všemi ostatními," tvrdí pro The Atlantic Shapiro.
Zatímco Rusko je posedlé Ukrajinou, jeho někdejší přátelé a klienti tiše mizí. V Africe ho přeplácejí Čína a státy Perského zálivu. "Na Blízkém východě se tvrzení Moskvy, že je nepostradatelným zprostředkovatelem, jeví jako zcela vyprázdněné. Nejvíc je to zřejmé v Sýrii, která se stala symbolem přecenění Putinových sil," je přesvědčený Shapiro.
Dalším důkazem má být Kavkaz, kde Ázerbájdžán a Arménie byly dlouho závislé na Rusku ohledně bezpečnostních záruk, dodávek zbraní a urovnávání jejich vzájemných konfliktů. Nyní mír vyjednávají Spojené státy, což je něco, co bylo ještě před čtyřmi lety nepředstavitelné.
Jediným místem, kde Rusko situaci výrazně ovlivnilo, je Evropa. NATO se zde rozšířilo o Finsko a Švédsko, státy zvýšily své vojenské výdaje v důsledku ruské agresivity. "Putin zřejmě uzavřel podivnou geopolitickou dohodu: Moskva obětuje své demograficky vzácné mladé muže na Donbase, aby Evropané konečně zakoupili protivzdušnou obranu," sarkasticky popisuje situaci Shapiro.
Kremlu se podařilo vybudovat ekonomiku, která je opevněna spíš proti budoucnosti než proti nepříteli. "To by bylo k smíchu, kdyby to nebylo tak tragické pro vyhlídky Ruska: ropný stát, který uprostřed technologické revoluce sází na ropu a dělostřelectvo. Kreml tvrdí, že vede osudovou válku; ve skutečnosti mu však uniká 21. století," píše šéf amerického programu v Evropské radě pro zahraniční vztahy.
Nejjasnější důkaz, že Rusko nevyhrává, podle Shapira leží v Pekingu. Aby udrželo svůj vojenský stroj v chodu, stalo se více závislým na dovozu z Číny. "Je to podpora, kterou Čína důsledně poskytuje Rusku, jak diplomaticky, tak i prostřednictvím zboží dvojího užití - v Číně vyrobené chemikálie, které končí v jejich granátech, elektronické součástky, které končí v jejich střelách -, co zabránilo Putinovi dospět k závěru, že mír je pro něj tou nejlepší volbou… Jak Rusko upadá, tak Čína stoupá," řekl k tématu šéf britské rozvědky MI6 Richard Moore.
"Válka zdaleka neudělala z Ruska supervelmoc, ale odsunula ho z pozice potenciálního impéria do role nespokojeného mladšího partnera Číny. Pro (čínského prezidenta) Si Ťin-pchinga je tato válka darem. Odčerpává zdroje Západu a nechává Rusko krvácet, a to vše za výhodné ceny. Pro Putina je to past," myslí si Shapiro.
Mnozí se snaží naznačit, že úspěch na Ukrajině nějakým způsobem vytvoří silnější Rusko, které se stane aktuální hrozbou nejen pro Evropu. "Ale co přesně by tím Moskva získala? Rozzlobeného, revanšistického souseda; jednotnější, nepřátelštější Evropu; zničenou ekonomiku; zdecimovanou armádu; nižší mezinárodní vliv; a šéfa v Pekingu. To není vítězství, ale vlastní vinou způsobený úpadek," nesouhlasí Shapiro.