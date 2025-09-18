Ruští vojáci znovu zkusili fígl s potrubím. Měli k tomu jasný důvod

Nepozorovaný průnik ke Kupjansku má svůj důvod. Ukrajinské nebe je doslova nasyceno všemožnými drony. Ukrajinská armáda chce zdržet pomalou ruskou ofenzivu dronovou hradbou. I Rusové mimořádně aktivně útočí drony na ukrajinské obránce.
Přičemž Rusové neomezují dronové vpády pouze na Ukrajinu. Minulý týden došlo k rozsáhlému průniku ruských dronů do vzdušného prostoru Polska. Zasahovat musely polské a alianční letouny.
V novém díle podcastu Kaviárové tousty si novinář Jiří Just povídal s šéfredaktorem zpravodajského serveru Aktualně.cz Matyášem Zrnem o aktuálním vývoji na ukrajinské frontě. A jako hlavní témata si pánové dali incident s ruskými drony v Polsku a dronovou válku na ukrajinském nebi.
Podcast Kaviárové tousty
O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.
