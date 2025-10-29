Zahraničí

Rusko mění rytmus povolávání branců. Odměna dobrovolníků v armádě se tenčí

před 1 hodinou
Obě komory ruského parlamentu schválily návrh zákona, který umožní povolávání branců k povinné vojenské službě během celého roku. V současné době ruské úřady odvádějí Rusy do základní služby v armádě dvakrát do roka: na podzim a na jaře.
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek. | Foto: Profimedia.cz

Normu v úterý schválila Státní duma, tedy dolní komora parlamentu, dnes tak učinila i horní komora, čili Rada federace. Vyplývá to ze zpráv ruské agentury Interfax nebo serverů Meduza a The Moscow Times. Zapotřebí je ještě podpis prezidenta Vladimira Putina.

Návrh zákona počítá s tím, že branci budou dostávat předvolání po celý rok a stejně tak odvodové komise budou moci provádět jejich lékařské prohlídky od začátku ledna do konce prosince. Na místa výkonu vojenské služby ale budou Rusové vysílání stejně jako dosud - dvakrát ročně, píše Meduza. Autoři iniciativy podle ní uvedli, že cílem změny je odlehčit vojenským odvodovým úřadům a rovnoměrně rozdělit jejich pracovní zátěž.

Odvodům se vyhýbají

Vojenská služba je v Rusku už dlouho citlivou záležitostí. V současné době jsou povinni odsloužit v armádě jeden rok ruští muži ve věku od 18 do 30 let. Agentura AP přitom upozorňuje, že mnozí Rusové se odvodu vyhýbají například pomocí odkladů pro studenty nebo lidi s chronickými nemocemi. Mnozí také raději odcházejí do zahraničí.

Ve snaze omezit vyhýbání se odvodům úřady od letošního roku spustily v některých regionech elektronický registr branců, který umožňuje doručovat předvolání on-line, podotkla AP s tím, že začala platit také určitá právní omezení pro ty, kdo povolání do armády ignorují. Jde například o zákaz bankovních převodů, pozastavení platnosti řidičských průkazů nebo zákaz cestování do zahraničí.

Rusko v současné době povolává brance k základní službě dvakrát ročně - na podzim a na jaře. Na konci září ruský prezident Putin podle Meduzy podepsal výnos, podle kterého má být během letošního podzimního odvodu povoláno do armády k povinné vojenské službě 135 tisíc mužů, tedy o 2000 více než loni touto dobou. Na jaře Rusko povolalo 160 tisíc mužů.

Rusko už čtvrtým rokem vede válku proti sousední Ukrajině, která si podle dostupných informací vyžádala životy desítek tisíc vojáků na obou stranách, množství dalších jich utrpělo zranění nebo skončilo v nepřátelském zajetí.

Putin od rozpoutání války proti Ukrajině ujišťoval, že do bojů nasadí pouze profesionální vojáky a že povolanci k povinné vojenské službě se do války nedostanou. Ale v médiích se od začátku invaze objevovaly zprávy o zapojení branců do bojů.

Kreml od invaze na Ukrajinu v roce 2022 třikrát nařídil rozšířit řady armády, připomněla před časem agentura DPA. Šéf Kremlu naposledy loni v září výnosem navýšil počet příslušníků ozbrojených sil o asi 180 tisíc na 1,5 milionu. Prezidentský dekret tehdy zmiňoval celkem 2,38 milionu lidí v ozbrojených silách, v případě 1,5 milionu lidí se jedná o aktivní vojáky.

Úprk za hranice

Kromě toho Rusko v září 2022 oznámilo takzvanou částečnou mobilizaci asi 300 tisíc záložníků k doplnění ztrát, které utrpěly ruské jednotky válčící na Ukrajině. To podle médií přimělo desítky tisíc mužů v branném věku k útěku ze země. Kreml mezitím změnil kurz a zaměřil se na posílení ozbrojených sil dobrovolníky, kterým se nabízejí relativně vysoké mzdy a další výhody, píše AP a dodává, že podle úřadů loni podepsalo smlouvu s armádou 440 tisíc dobrovolníků a letos dalších 336 tisíc lidí.

The Moscow Times nicméně v úterý napsal, že ruská Orenburská oblast nyní snížila jednorázové vstupní bonusy pro muže upisující se k službě v armádě na minimální hranici stanovenou Putinem. Dobrovolníkům nově nabízí 400 tisíc rublů (104 tisíc korun) namísto dřívějších dvou milionů rublů. Finanční pobídky pro dobrovolníky podle webu snížily tento měsíc i další čtyři ruské regiony, konkrétně Samarská oblast a tři autonomní republiky: Tatarská, Čuvašská a Marijská. Dalších několik regionů bonusy snížilo už dříve.

 
