Viktor Orbán v pátek v rozhovoru pro maďarský státní rozhlas Kossuth uvedl, že Maďarsko hledá způsob, jak obejít americké sankce vůči ruským ropným společnostem.
Jde o reakci na krok Donalda Trumpa, který ve středu oznámil uvalení sankcí na dvě největší ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Ty jsou významným zdrojem financí pro ruskou válečnou mašinerii.
Americký prezident termín uvalení sankcí po měsíce odkládal - předpokládal totiž, že Vladimira Putina přesvědčí k míru s Ukrajinou, aniž by je použil. Frustrace z nepostupu jednání a tlak Republikánů i Demokratů ho však nakonec přiměly k jejich zavedení.
Pro Maďarsko jde o zásadní problém. Spolu se Slovenskem si Budapešť vyjednala výjimky z evropského ropného embarga, aby získala čas na diverzifikaci dodávek "černého zlata". Přesto však ruská ropa proudící ropovodem Družba stále tvoří 80 až 90 procent jejich importu.
Podle maďarského ministra zahraničí Petera Szijjártóa by do konce roku mělo do Maďarska dotéct pět až 5,5 milionu tun ropy, informovala ruská agentura Interfax.
Trumpův "skvělý přítel"
Orbán dlouhodobě udržuje s Trumpem blízký vztah. Americký prezident ho oslovuje jako "skvělého přítele" a Orbán jej na oplátku podporoval - jako jediný evropský lídr - v prezidentské kampani.
Oba se navíc shodují v konzervativním pohledu na svět, na protiimigrační politiku i v nadřazenosti národních zájmů nade vše ostatní. Přesto, když jde o klíčové energetické zájmy Maďarska, dává Orbán přednost pragmatismu před politickým přátelstvím.
Ekonom Petr Bartoň z Datarunu pro Aktuálně.cz vysvětluje, že Maďarsko nemá jinou možnost, než dál odebírat ruskou ropu. "Není to otázka politického vzdoru vůči Evropě či Spojeným státům. Orbán si jednoduše uvědomuje, že nemůže porušit fyzikální zákony - ropu prostě musí někudy do své země dostat," říká Bartoň.
Existují sice alternativní trasy, například ropovod Adria z Chorvatska, jejich kapacita je však omezená. Rozšíření infrastruktury by vyžadovalo značné investice a také čas. Maďarsko a Slovensko se navíc s Chorvatskem nedohodly na instalaci silnějších čerpadel a na kýženém zvýšení průchodnosti.
Orbán hledá skulinky, kudy poteče ruská ropa
"To, co Orbán nazývá hledáním cesty, jak sankce obejít, může znamenat snahu najít právní způsob, jak ropu dál nakupovat - například prostřednictvím několikanásobného přeprodeje mezi firmami. Formálně by tak Maďarsko kupovalo ropu, která už pětkrát změnila majitele a na papíře by nepocházela od sankcionované společnosti," vysvětluje Bartoň.
Podobný postup se používal už i dříve - Maďarsko ropu koupilo už v Rusku, takže z právního hlediska šlo o "maďarskou ropu", která mohla legálně téct ropovodem přes Ukrajinu.
Orbán by však svým případným obcházením sankcí mohl komplikovat Trumpův plán omezit příjmy do ruské pokladny. Podle Bartoňových odhadů je však množství ropy, které Maďarsko se Slovenskem odebírá, pro ruský rozpočet natolik zanedbatelné, že to Trumpa pravděpodobně nebude nijak zásadně trápit.
Maďarsko se v posledních dnech objevuje v centru pozornosti i v souvislosti s plánovaným summitem Trump-Putin o ukončení války na Ukrajině. Trump však v minulých dnech oznámil odklad avizovaného setkání v Budapešti.
Orbán ve středu v projevu k výročí protisovětského povstání z roku 1956 prohlásil, že Maďarsko je jedinou zemí, kde lze uzavřít mír mezi Ruskem a Ukrajinou.