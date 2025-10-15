"O Rusku a Putinovi neměl ani ponětí." Trump odzbrojil svět výroky o Witkoffovi

"Když začal poprvé vyjednávat s Kremlem o potenciální mírové dohodě pro Ukrajinu, neměl Witkoff o Rusku či Putinovi ani ponětí a nejevil o něj příliš zájem," pronesl Trump v pondělí během svého hodinového projevu k izraelskému parlamentu u příležitosti propuštění dvaceti přeživších rukojmích v rámci dohody o příměří s Hamásem.
První projev úřadujícího amerického prezidenta v Knesetu od roku 2008 vyvolal dlouhé ovace ve stoje - někteří zákonodárci si dokonce nasadili i charakteristické červené MAGA čepice s nápisem "Trump, mírový prezident". Ohlas po celém světě ale vyvolala také Trumpova slova o Witkoffovi.
Witkoffa, který hrál zásadní roli při jednáních o příměří v Gaze, Trump ve svém projevu popsal jako skvělého vyjednavače. Co se týče jeho role v jednáních s Ruskem, byl už Trump ale střídmější, informuje web Kyiv Post. "Domluvil jsem mu schůzku s Putinem v domnění, že to bude na 15 nebo 20 minut," zavzpomínal. "Byl opravdu dobrý v nemovitostech a měl vlastnosti, které jsem hledal," pokračoval.
Trumpa podle jeho slov ohromilo, že Witkoff, v politice do té doby nezkušený, s Putinem nakonec mluvil necelých pět hodin. "Řekl jsem mu: O čem jste sakra mluvili pět hodin? A on reagoval: Jen o spoustě zajímavých věcí… Mluvili jsme o spoustě zajímavých věcí."
Údajný úspěch Witkoffa jako vyjednavače si vysvětluje dvěma faktory. "Většinu lidí, které bych tam poslal, by za prvé (Rusové) nepřijali. Za druhé, kdyby tam šli, schůzka by trvala jen pět minut," vysvětlil. "To se Stevovi stává. Všichni ho milují."
Tyto nové podrobnosti o schůzce podle webu do jisté míry vysvětlují smířlivý postoj USA vůči Rusku v prvních měsících Trumpova druhého prezidentského období. V březnovém rozhovoru Witkoff dokonce Putina nazval skvělým chlapem, čestným a chytrým. "Nepovažuji ho za špatného člověka," dodal tehdy.
Herec darebák
Směrem k Witkoffovi se ale snáší i spousta kritiky, zejména ohledně jeho osamělého přístupu k jednáním. V srpnu server Politico na základě rozhovorů se 13 zdroji informoval, že někteří američtí, ukrajinští a evropští představitelé mají hluboké obavy ze stylu jednání, který zaujal. Mimo jiné dle Politica odmítal konzultovat s odborníky i spojenci, čímž působil nepřipraveně.
"Je to tak trochu herec darebák," řekl serveru jeden americký úředník. "Mluví se všemi těmi lidmi, ale nikdo neví, co na každé z těchto schůzek říká. Říká věci veřejně, ale pak si to rozmyslí". Podle informací webu si Witkoff při cestě do Moskvy na setkání s Putinem ani nebere politické experty a spoléhá se na tlumočníky poskytnuté Kremlem - namísto, aby si přivedl vlastní.
Po dohodě o příměří mezi Izraelem a Hamásem se chce Trump zaměřit právě na Rusko a Ukrajinu. Za dohodu Trumpa pochválila i ukrajinská hlava státu Volodymyr Zelenskyj. "Ruská agrese zůstává posledním globálním zdrojem destabilizace. Pokud se dosáhne příměří a míru na Blízkém východě, odhodlání globálních aktérů může jistě fungovat i pro nás, na Ukrajině a v Evropě," napsal na síti X.