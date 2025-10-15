Zahraničí

"O Rusku a Putinovi neměl ani ponětí." Trump odzbrojil svět výroky o Witkoffovi

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 2 hodinami
Americký prezident Donald Trump překvapil svým vyprávěním o pětihodinovém setkání mezi jeho zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle pozorovatelů to leccos prozrazuje o skutečných vyjednávacích schopnostech Trumpova klíčového muže pro jednání s šéfem Kremlu.
"O čem jsme sakra mluvili pět hodin?" Trump promluvil o Witkoffovi a jeho schůzce s Putinem | Video: YT/CNBC-TV18

"Když začal poprvé vyjednávat s Kremlem o potenciální mírové dohodě pro Ukrajinu, neměl Witkoff o Rusku či Putinovi ani ponětí a nejevil o něj příliš zájem," pronesl Trump v pondělí během svého hodinového projevu k izraelskému parlamentu u příležitosti propuštění dvaceti přeživších rukojmích v rámci dohody o příměří s Hamásem. 

Související

Válka v Gaze skončila, řekl Trump na palubě Air Force One. Zamířil do Tel Avivu

USA, Donald Trump

První projev úřadujícího amerického prezidenta v Knesetu od roku 2008 vyvolal dlouhé ovace ve stoje - někteří zákonodárci si dokonce nasadili i charakteristické červené MAGA čepice s nápisem "Trump, mírový prezident". Ohlas po celém světě ale vyvolala také Trumpova slova o Witkoffovi.

Witkoffa, který hrál zásadní roli při jednáních o příměří v Gaze, Trump ve svém projevu popsal jako skvělého vyjednavače. Co se týče jeho role v jednáních s Ruskem, byl už Trump ale střídmější, informuje web Kyiv Post. "Domluvil jsem mu schůzku s Putinem v domnění, že to bude na 15 nebo 20 minut," zavzpomínal. "Byl opravdu dobrý v nemovitostech a měl vlastnosti, které jsem hledal," pokračoval.

Trumpa podle jeho slov ohromilo, že Witkoff, v politice do té doby nezkušený, s Putinem nakonec mluvil necelých pět hodin. "Řekl jsem mu: O čem jste sakra mluvili pět hodin? A on reagoval: Jen o spoustě zajímavých věcí… Mluvili jsme o spoustě zajímavých věcí."

Údajný úspěch Witkoffa jako vyjednavače si vysvětluje dvěma faktory. "Většinu lidí, které bych tam poslal, by za prvé (Rusové) nepřijali. Za druhé, kdyby tam šli, schůzka by trvala jen pět minut," vysvětlil. "To se Stevovi stává. Všichni ho milují."

Tyto nové podrobnosti o schůzce podle webu do jisté míry vysvětlují smířlivý postoj USA vůči Rusku v prvních měsících Trumpova druhého prezidentského období. V březnovém rozhovoru Witkoff dokonce Putina nazval skvělým chlapem, čestným a chytrým. "Nepovažuji ho za špatného člověka," dodal tehdy. 

Herec darebák

Směrem k Witkoffovi se ale snáší i spousta kritiky, zejména ohledně jeho osamělého přístupu k jednáním. V srpnu server Politico na základě rozhovorů se 13 zdroji informoval, že někteří američtí, ukrajinští a evropští představitelé mají hluboké obavy ze stylu jednání, který zaujal. Mimo jiné dle Politica odmítal konzultovat s odborníky i spojenci, čímž působil nepřipraveně.

"Je to tak trochu herec darebák," řekl serveru jeden americký úředník. "Mluví se všemi těmi lidmi, ale nikdo neví, co na každé z těchto schůzek říká. Říká věci veřejně, ale pak si to rozmyslí". Podle informací webu si Witkoff při cestě do Moskvy na setkání s Putinem ani nebere politické experty a spoléhá se na tlumočníky poskytnuté Kremlem - namísto, aby si přivedl vlastní.

Po dohodě o příměří mezi Izraelem a Hamásem se chce Trump zaměřit právě na Rusko a Ukrajinu. Za dohodu Trumpa pochválila i ukrajinská hlava státu Volodymyr Zelenskyj. "Ruská agrese zůstává posledním globálním zdrojem destabilizace. Pokud se dosáhne příměří a míru na Blízkém východě, odhodlání globálních aktérů může jistě fungovat i pro nás, na Ukrajině a v Evropě," napsal na síti X.

Putin naznačil odhalení "superzbraní." Může jít o dvě velmi nebezpečné jaderné hrozby (Celý článek i s videem zde)

"Pokud některé země budou testovat jaderné zbraně, uděláme totéž," řekl Vladimir Putin | Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Moskva ostře proti Trumpovi. "Nejsme zemí na pokraji kolapsu," opáčil vicepremiér

Moskva ostře proti Trumpovi. "Nejsme zemí na pokraji kolapsu," opáčil vicepremiér

"Miluju Hitlera." Republikánskou stranou otřásla její vlastní "turkovská" aféra

"Miluju Hitlera." Republikánskou stranou otřásla její vlastní "turkovská" aféra

Rakušan nabízel odposlechy mobilů i sledování. Stopa vede na pražský "ples slídilů"

Rakušan nabízel odposlechy mobilů i sledování. Stopa vede na pražský "ples slídilů"

Narozeniny jsem si představoval jinak, vzkázal Turek. Zmínil svou "multikulti" rodinu

Narozeniny jsem si představoval jinak, vzkázal Turek. Zmínil svou "multikulti" rodinu
zahraničí Aktuálně.cz Obsah video Video Aktuálně.cz Donald Trump Steve Witkoff Vladimir Putin Rusko USA Gaza Izrael

Právě se děje

Aktualizováno před 6 minutami
Moskva ostře proti Trumpovi. "Nejsme zemí na pokraji kolapsu," opáčil vicepremiér

ŽIVĚ
Moskva ostře proti Trumpovi. "Nejsme zemí na pokraji kolapsu," opáčil vicepremiér

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 36 minutami

Jágrovo požehnání funguje. Kia EV4 ochrání i zapomenuté cestující v zamčeném autě

Jágrovo požehnání funguje. Kia EV4 ochrání i zapomenuté cestující v zamčeném autě
Prohlédnout si 21 fotografií
před 36 minutami
"Nekončí, projevil dost sebekritiky." Angažmá Haška jako symbol fotbalového alibismu

"Nekončí, projevil dost sebekritiky." Angažmá Haška jako symbol fotbalového alibismu

Už od začátku svého angažmá Ivan Hašek bojoval s vysokými nároky i nedůvěrou veřejnosti.
před 43 minutami
"Vrchnostenský" verdikt. Miliardář od Motoristů napadl ministerstvo, soud byl rychlý

"Vrchnostenský" verdikt. Miliardář od Motoristů napadl ministerstvo, soud byl rychlý

Jihomoravský podnikatel František Fabičovic se svou žalobou neuspěl. Vadí mu, že se v území CHKO Soutok ocitly i jeho pozemky.
Aktualizováno před 52 minutami
Babiš: Vláda poruší zákon a způsobí škody, pokud nepředloží rozpočet

Babiš: Vláda poruší zákon a způsobí škody, pokud nepředloží rozpočet

Končící vláda Petra Fialy (ODS) poruší zákon a může způsobit škody, pokud opakovaně nepředloží návrh státního rozpočtu na příští rok.
před 55 minutami
Šok v sídle Schumacherových. Soud začne rozplétat kauzu znásilnění ošetřovatelky

Šok v sídle Schumacherových. Soud začne rozplétat kauzu znásilnění ošetřovatelky

V sídle rodiny sedminásobného mistra světa formule 1 Michaela Schumachera ve švýcarském Glandu mělo dojít k vážnému činu.
před 1 hodinou
Šance, která se nebude opakovat. Jak a kdy na obloze najít kometu Lemmon

Šance, která se nebude opakovat. Jak a kdy na obloze najít kometu Lemmon

Na večerní obloze bude v následujících dnech možné spatřit kometu Lemmon
Další zprávy