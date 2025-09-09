Teď jde o všechno, varuje Fiala před Rusy. V zásadní věci fatálně selhal, říká expert

"V kontextu České republiky je nutno říct, že naše vláda - která byla teď čtyři roky u moci - naprosto flagrantně a fatálně selhala v tom, aby je implementovala a přispěla k boji s tou nepřátelskou propagandou," kritizuje host Zuzany Tvarůžkové a spoluautor podcastu Kanárci v síti.
Josef Holý vnímá jako problematickou osobu Tomáše Pojara v roli bezpečnostního poradce. Vytýká mu skutečnost, že ani není schopen dezinformaci definovat. "Ten člověk tomu vůbec nerozumí," konstatuje.
A připomíná také, že v Poslanecké sněmovně už rok leží prováděcí zákon k unijnímu Digital Services Act - regulaci, kterou jsme se zavázali přijmout. "Tahle vláda to nedokázala protlačit a teď už se to nestihne. To znamená - jestli se nepletu -, že po volbách to zřejmě spadne pod stůl."
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:20 Jak rychle se dnes rodí nové dezinformace? Byl klíčovým zlomem v nárůstu dezinformací ruský útok na Ukrajinu? Co znamená, že dezinformační výtlak v Česku odpovídá jednomu velkému mediálnímu domu?
05:20-09:09 Na jaká témata se nyní dezinformační narativy nejčastěji zaměřují? Jak odlišit legitimní kritiku vlády od manipulativní propagandy? Proč se zpochybňuje integrita voleb a co je cílem?
09:09-15:25 Je předběžné zpochybňování výsledků voleb součástí strategie? Jak těžké je pro běžného konzumenta vymanit se ze spirály dezinformací a lží?
15:25-21:12 Do jaké míry mohou být letošní volby v Česku ovlivněny tímto "marketingem"? Jak se šíří vliv kanálu CZ 24 News? V čem jsou nebezpečné tzv. alternativní videokanály?
21:12-27:10 Jak silné jsou vazby některých webů na ruské tajné služby? Mění se metody informační války - používají se sofistikovanější nástroje?
27:10-33:25 Co znamená pojem "algokracie" a proč je důležitý pro informační prostor? Je tlak na sociálních sítích čím dál agresivnější?
33:25-37:07 V čem přístup vlády zlehčuje problém dezinformací? V čem se liší situace v USA a hrozí podobný vývoj i v Česku?