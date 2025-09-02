Zahraničí

Mrazivý vzkaz Západu. Video s Janukovyčem obnažuje Putinův záměr se Zelenským

Michaela Lišková Michaela Lišková
před 3 hodinami
Kreml podle analytiků Institutu pro studium vály využil projev někdejšího ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče k posílení výzev Vladimira Putina ke změně režimu v Kyjevě. Janukovyčovo vystoupení, které časově zapadlo do Putinova projevu na summitu v Číně, je podle ISW součástí širší informační operace zaměřené na zpochybnění legitimity současného ukrajinského vedení.
"Vladimir Vladimirovič má naprostou pravdu," říká na videu bývalý prezident Ukrajiny Janukovyč | Video: Telegram/Ria novosti

Na videu uprchlý Janukovyč tvrdí, že v době svého prezidentství usiloval o sblížení Ukrajiny s Evropskou unií a že jeho cílem bylo, aby se země k uskupení přidala. Bývalý ukrajinský prezident ve svém projevu také obvinil země EU, které jsou partnery Ukrajiny, z "nesprávného" chování při jednání mezi Ukrajinou a EU.

Ukrajinci zveřejnili video z vraždy: střílel osmkrát a zezadu. Stopy vedou do Ruska

Bývalý předseda ukrajinského parlamentu Parubij zastřelen ve Lvově
1:00

Janukovyč také zkritizoval unii za to, že nechápe ekonomické potíže Ukrajiny. Zmínil také, že byl vždy proti členství Ukrajiny v NATO - organizaci, kterou označil za "katastrofu" a "přímou cestu k občanské válce".

Institut pro studium války poznamenal, že Janukovyč se naposledy na veřejnosti objevil v červenci 2022, kdy vyzval Ukrajince, aby se vzdali Rusku. Není tedy jasné, ze kdy aktuálně zveřejněný projev bývalého prezidenta pochází. 

Janukovyč video zahájil slovy, že Putin měl "naprostou pravdu", což podle analytiků ISW mělo odkazovat na Putinovy výroky na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) v Číně. Institut tak tvrdí, že byl projev pravděpodobně záměrně zinscenován Kremlem a načasovaný tak, aby podpořil Putina. 

"Kreml si může připravovat půdu pro tvrzení, že legitimním vůdcem Ukrajiny je Janukovyč, nikoli Volodymyr Zelenskyj," myslí si analytici, kteří zároveň připomněli, že takový výrok je nesmyslný, protože Janukovyč po Euromajdanu z Ukrajiny uprchl a země od té doby uspořádala několik demokratických voleb.

Americký think-thank také upozornil na to, že na summitu Putin opět prokázal svou neochotu ke kompromisu ohledně svých maximalistických požadavků na kapitulaci Ukrajiny. Tvrdil, že "krizi" na Ukrajině nezpůsobila ruská invaze, ale "puč" z roku 2014, který údajně zorganizoval Západ - tak nazývá demokratickou revoluci na Ukrajině. 

"Zopakoval také, že válku způsobily pokusy Západu 'vtáhnout Ukrajinu do NATO' a že 'puč' z roku 2014 odstranil ukrajinské vůdce, kteří se stavěli proti členství v NATO, čímž narážel na Janukovyče," popisují analytici.

Putin dále argumentoval, že mír na Ukrajině může být trvalý pouze tehdy, pokud se vyřeší prvotní příčiny války. "Tuto rétoriku Kreml dlouhodobě používá k prosazování nahrazení ukrajinské vlády proruským loutkovým režimem, prosazování neutrality a blokování členství v NATO. Jeho označení revoluce Euromajdan za 'puč' posílilo narativ Kremlu, že současné vedení Ukrajiny je nelegitimní," hodnotí ISW s tím, že opakování těchto tvrzení ukazuje to, že se Putin drží svých původních válečných cílů.

Dvořák: Putin je diktátor Hitlerova typu. Zpráskanému Rusku může vládnout až do 90 (celý článek s videem zde)

Spotlight Aktuálně.cz - Libor Dvořák | Video: Tým Spotlight
 
"Bod zlomu se blíží." Západ je ve střehu, Čína odhalí utajovanou bombastickou zbraň

1:06

Autora seriálu Ajťáci zadrželi v Londýně kvůli příspěvkům na sociálních sítích

"Teprve se ve funkci učí." Polský prezident nevzal do USA nikoho z diplomacie

Prezident Pavel: Jako "parta chlapečků" neuspějeme. Zmínil, co Evropě chybí nejvíce

