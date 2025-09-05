Zahraničí

Zabil čtyři Rusy dronem. Je to strašné, ale necítil jsem nic, popisuje Vladimír

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 2 hodinami
S bratrem na začátku války viděli v televizi záběry z Ukrajiny a bylo jim hned jasné, že se musí přidat. O válčení nevěděl nic, ale vydal se i s ním přes Polsko na Ukrajinu. Po několikadenním symbolickém výcviku se dostal na frontu, kde byl za týden těžce zraněn. Přesto se vrátil zpět.
Rozhovor s Vladimírem, českým bojovníkem na Ukrajině. | Video: Matyáš Zrno, Petr Židek

Dobrovolník Vladimír nyní bojuje v legendární Třetí samostatné útočné brigádě. Nehraje si na hrdinu, přiznává, že měl strach, bez obalu popisuje realitu frontového života.

"Byl jsem hodně motivovaný, ale nic jsem neuměl. Hned při druhém úkolu mě zranili. Měl jsem odkrytou zlomeninu holení kosti, šrapnely v rozkroku, v genitáliích, čůral jsem několika otvory…" Tak popisuje své začátky Vladimír. Bylo to po necelém týdnu na frontě.

Rok se poté dával v Česku dohromady, ale jakmile to šlo, opět se vrátil. A zase prakticky bez výcviku. "Hlídali jsme pozice sto metrů od Rusáků. Byla to malinká díra, stálo to za prd. Zem byla zmrzlá, nikomu se nechtělo kopat. O profesionalitě se nedá mluvit." Po třech měsících na ně Rusové zaútočili. "Měli jsme mrtvé, raněné a měl jsem toho dost. Neměli jsme vybavení, měl jsem strach, že tam zařvu. K tomu cukrovka… Jako cukrovkář si nemůžu dovolit mít mokrý nohy, pořád jsem se o ně musel starat. Bylo to v zimě náročné. Zpětně se na to koukám jako na blbost, vlastně jsem ohrožoval i svoje okolí." 

Od jednotky odešel, dal si dva měsíce doma pauzu a našel nový útvar  - 66. brigádu, kde se přidal k partě cizinců - dronařů. To už bylo dál, asi dva kilometry od první linie, kde měl větší komfort. Jeho práce byla létat s dronem, hledat nepřítele a navádět na něj palbu. "Necítím u toho nic, je to, jako kdybych na joysticku hrál hru. Zní to strašně, ale na tom displeji to fakt vypadá jako hra."

Po půl roce přestoupil do Třetí samostatné útočné brigády. "Je to seriózní brigáda. Příprava je na hodně vysoké úrovni. Není tady alkohol, nejsou tady drogy. To je pro mě důležitý." Jeho bratr bojuje ve stejné jednotce.

Jak to snáší jeho rodina? "My jsme taková extrémní rodina. Rodiče jezdí Afriku, teď jeli na dovolenou autem do Iráku. Ale strach mají. Já jsem měl už jednou namále, brácha má za sebou několik otřesů mozku."

A co plánuje dělat po válce? "Po psychické stránce se cítím normálně, ale jediný, co vím, že neskončím někde ve skladu za 20 tisíc. Chci dělat něco, co má smysl. Možná nějakou živnost s drony nebo něco v zahraničí," uzavírá Vladimír.  

 
Mohlo by vás zajímat

Proč bojovat, když můžete obchodovat? Peskov popsal Trumpův cynický styl vyjednávání

Proč bojovat, když můžete obchodovat? Peskov popsal Trumpův cynický styl vyjednávání

Zemřela vévodkyně z Kentu, předávala trofeje na Wimbledonu. Měla blízko k Češce

Zemřela vévodkyně z Kentu, předávala trofeje na Wimbledonu. Měla blízko k Češce

Přehledně: Na co si dát pozor a čeho se vyvarovat, aby vaše data neskončila v Číně?

Přehledně: Na co si dát pozor a čeho se vyvarovat, aby vaše data neskončila v Číně?

EU nechce žádné plošné sledování, jen cílené proti zneužívání dětí, tvrdí komise

EU nechce žádné plošné sledování, jen cílené proti zneužívání dětí, tvrdí komise
zahraničí Aktuálně.cz Obsah video Video Aktuálně.cz Spotlight Hlasy z fronty

Právě se děje

před 25 minutami

Mobilní STK přímo na silnici: stanice odhalí závady během čtvrthodiny

Mobilní STK přímo na silnici: stanice odhalí závady během čtvrthodiny
Prohlédnout si 19 fotografií
Inspekce silniční dopravy (INSID) začne od listopadu používat dvě mobilní STK.
Jedná se o speciálně upravené modely DAF s vestavbou polské firmy Spyra. Jeden vůz přišel na 12,3 milionu korun.
Aktualizováno před 40 minutami
Proč bojovat, když můžete obchodovat? Peskov popsal Trumpův cynický styl vyjednávání

ŽIVĚ
Proč bojovat, když můžete obchodovat? Peskov popsal Trumpův cynický styl vyjednávání

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 58 minutami
Zemřela vévodkyně z Kentu, předávala trofeje na Wimbledonu. Měla blízko k Češce

Zemřela vévodkyně z Kentu, předávala trofeje na Wimbledonu. Měla blízko k Češce

Po smrti královny Alžběty byla nejstarší žijící členkou britské královské rodiny.
před 1 hodinou
Přehledně: Na co si dát pozor a čeho se vyvarovat, aby vaše data neskončila v Číně?

Přehledně: Na co si dát pozor a čeho se vyvarovat, aby vaše data neskončila v Číně?

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost upozorňuje na rizika předávání systémových a uživatelských dat do Číny.
před 1 hodinou

Biblické proroctví apokalypsy. V neděli nastane krvavé zatmění Měsíce

Biblické proroctví apokalypsy. V neděli nastane krvavé zatmění Měsíce
Prohlédnout si 8 fotografií
Zatmění lidi odjakživa fascinovalo. Díky rudému zbarvení Měsíce ho často chápali jako předzvěst katastrofy.
Červený odstín mají přitom na svědomí dlouhovlnné (červené) paprsky slunečního světla, která během úplného zatmění dopadají na povrch Měsíce.
před 1 hodinou
Češi v zahraničí si už mohou vytisknout volební lístky, dokumenty dostanou poštou

Češi v zahraničí si už mohou vytisknout volební lístky, dokumenty dostanou poštou

Potřebné dokumenty k hlasování poštou zašlou zastupitelské úřady nejpozději v pondělí.
před 1 hodinou
EU nechce žádné plošné sledování, jen cílené proti zneužívání dětí, tvrdí komise

EU nechce žádné plošné sledování, jen cílené proti zneužívání dětí, tvrdí komise

Společnosti budou muset pouze odhalit materiál týkající se sexuálního zneužívání dětí, tvrdí mluvčí Evropské komise.
Další zprávy