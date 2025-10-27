Zahraničí

Němci chválí Česko, označují ho za vzor integrace ukrajinských uprchlíků

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Česko by mohlo Německu posloužit jako vzor, jak dobře integrovat ukrajinské uprchlíky. Výzvu, kterou příchod statisíců Ukrajinců představoval, zvládla země bravurně, napsal v pondělí přední německý list Die Welt.
Foto: Reuters

"Vzhledem k počtu obyvatel Česko po invazi Ruska na Ukrajinu přijalo více ukrajinských uprchlíků než kterákoli jiná země EU," napsal v pondělí Die Welt. Podle něj výzvu spojenou s jejich integrací Česko zvládlo s bravurou a mistrně. "Převážná část práceschopných příchozích našla pracovní místo, bydlí v běžných nájemních bytech a jejich děti chodí do školy," uvedl list. Zároveň dodává, že dosavadní úspěch s integrací Ukrajinců je jen "etapovým vítězstvím".

Příčiny úspěšné integrace Ukrajinců v Česku vidí Die Welt mimo jiné v blízkosti češtiny a ukrajinštiny a také v tom, že už před invazí ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 žilo v Česku mnoho Ukrajinců. K dispozici tak byla síť, která uprchlíky zachytila. Roli sehrála i relativně nízká finanční podpora českého státu a zároveň vysoké životní náklady srovnatelné s Německem, které podpořily rychlou integraci uprchlíků na pracovním trhu.

Související

Třetina obyvatel je chudá. Přesto může malá země udělit světu mistrovskou lekci

Moldavsko Volby 2025 Kreml Rusko Sanduová Sandu Dodon Moskva

"A pracovní trh nově příchozí vděčně přijal," doplnil Die Welt. Upozornil ale také na to, že většina Ukrajinců přijala v Česku práci hluboko pod svou kvalifikací.

Podle Die Welt by se Německu vyplatilo podívat se na české úspěchy s integrací Ukrajinců v době, kdy rétorika německé vlády vůči ukrajinským uprchlíkům začíná přitvrzovat. "Tuto debatu přitom pohání vlekoucí se integrace," napsal německý list. V článku rovněž upozornil, že téma ukrajinských uprchlíků se v Česku objevilo i před nedávnými sněmovními volbami, mnoho bodů se jím ale stranám získat nepodařilo.

"Silný nárůst životních nákladů a energetická politika byly jako témata pro voliče daleko důležitější. Obecně platí, že integrace je velkým úspěchem," napsal Tobias Kaiser, který se v listu Die Welt věnuje evropskému hospodářství.

 
Mohlo by vás zajímat

Izrael tlačí na Hamás k okamžitému vydání těl rukojmích, zná polohu devíti z nich

Izrael tlačí na Hamás k okamžitému vydání těl rukojmích, zná polohu devíti z nich

Orbán žádá papeže o podporu své protiválečné mise, chce udržet Maďarsko mimo konflikt

Orbán žádá papeže o podporu své protiválečné mise, chce udržet Maďarsko mimo konflikt

Rusko hlásí masivní útok ukrajinských dronů, tvrdí, že jich sestřelilo 193

Rusko hlásí masivní útok ukrajinských dronů, tvrdí, že jich sestřelilo 193

Rusko mobilizuje tisíce záložníků. Na Ukrajině ale bojovat nemají

Rusko mobilizuje tisíce záložníků. Na Ukrajině ale bojovat nemají
1:21
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Německo Česko Ukrajina migrace Ruský útok na Ukrajinu 2022

Právě se děje

před 11 minutami
Izrael tlačí na Hamás k okamžitému vydání těl rukojmích, zná polohu devíti z nich

Izrael tlačí na Hamás k okamžitému vydání těl rukojmích, zná polohu devíti z nich

Rodiny rukojmích dnes opět vyzvaly izraelskou vládu, aby nepřistupovala k dalším fázím mírového plánu.
před 13 minutami
Orbán žádá papeže o podporu své protiválečné mise, chce udržet Maďarsko mimo konflikt

Orbán žádá papeže o podporu své protiválečné mise, chce udržet Maďarsko mimo konflikt

Orbán, který udržuje dobré vztahy s Moskvou, a naopak je má napjaté s Kyjevem, označuje Maďarsko za "ostrov míru" v Evropě.
před 27 minutami
Komise rozhodčích chválí Starého, penaltu v Olomouci správně odvolal

Komise rozhodčích chválí Starého, penaltu v Olomouci správně odvolal

Sudí v duelu fotbalové ligy Olomouc - Slavia správně posoudili střet Mosese se Slámou i penaltovou situaci v závěru. Uvedla to komise rozhodčích.
Aktualizováno před 34 minutami
"Seznámili jsme se při pálení Koránu." Čech, který bojoval za separatisty, promluvil

"Seznámili jsme se při pálení Koránu." Čech, který bojoval za separatisty, promluvil

Součástí obžaloby je i obvinění z pornografie. Policie ji našla u jednoho z obžalovaných.
Aktualizováno před 38 minutami
Rusko hlásí masivní útok ukrajinských dronů, tvrdí, že jich sestřelilo 193

ŽIVĚ
Rusko hlásí masivní útok ukrajinských dronů, tvrdí, že jich sestřelilo 193

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 39 minutami
Pavel pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády, oznámil Hrad

ŽIVĚ
Pavel pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády, oznámil Hrad

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
V Itálii padne rekord, Česko vyšle na zimní hry víc sportovců než do Paříže

V Itálii padne rekord, Česko vyšle na zimní hry víc sportovců než do Paříže

Česko má aktuálně pro ZOH 2026 jistých 80 míst, hlavně díky hokejovým týmům. Šéf mise Martin Doktor očekává, že nakonec pojede 115 až 120 sportovců.
Další zprávy