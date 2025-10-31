Zahraničí

"Čas mladých hrdinů." Děti z okupované Ukrajiny vozí na "sportovní" vojenské tábory

před 39 minutami
Vysoce postavení ruští důstojníci provozují vojenské výcvikové programy zaměřující se na ukrajinské děti a dospívající z okupovaných území a zároveň dohlížejí na systém militarizace mládeže, odhaluje investigace ukrajinského online deníku Kyiv Independent. 
Děti z okupovaných částí Ukrajiny se musí zúčastnit speciálních táborů v Rusku na militarizaci | Video: X/SaveukraineUs

V roce 2022 vzniklo na přímý rozkaz Vladimira Putina Centrum bojovníků pro vojenskou a vlasteneckou výchovu a právě zde absolvuje ukrajinská mládež z okupovaných částí Chersonské, Záporožské, Luhanské a Doněcké oblasti vojenský výcvik.

Výcvikové tábory nesou název "Čas mladých hrdinů", z nichž jeden, konkrétně tábor Avangard v ruském Volgogradě, si vysloveně klade za cíl připravit mládež na službu v ruských ozbrojených silách. Jen v roce 2024 prošlo militarizačními programy Centra bojovníků v tomto místě 1290 ukrajinských teenagerů z okupovaných území.

Ukrajinci podstupují v táborech různá bojová cvičení a musí dodržovat tvrdou disciplínu. Učí se operovat s drony, používat miny, granáty i střelné zbraně. Čelí ale také drsnému zacházení jak od místních pracovníků, tak ruských vrstevníků, kteří se táborů rovněž zúčastňují. Pro deník Kyiv Independent o své zkušenosti promluvila dívka Oksana z jižní Ukrajiny, která výcvik absolvovala v roce 2024, kdy jí bylo 16 let. Její jméno z důvodu ochrany web pozměnil. "Už na škole k nám chodili do tříd vojáci a učili nás, jak si nasadit helmy a jak používat zbraně," vzpomínala Oksana v rozhovoru. "Stráže mlátili mladší děti, znásilňovali dívky… Ostatní se nám smáli jak mluvíme, museli jsme mluvit jen rusky."

Za centrem stojí vysocí politici

V čele dozorčí rady centra bojovníků stojí podle Kyiv Independent Viktor Vodolackij, poslanec ruské Státní dumy, který je držitelem medaile za to, co Rusko nazývá "osvobozením" okupovaného Krymu a Sevastopolu. Vodolackij od začátku totální ruské invaze navštívil okupovanou východní Ukrajinu několikrát - prováděl zde inspekci rusky dosazených administrativ a veřejně vyzval ke zničení ukrajinských ozbrojených sil.

Velitelem centra je pak Andranik Gasparjan, plukovník ruských ozbrojených sil a veterán válek v Čečensku, Sýrii a na Krymu - dříve velel ruské 126. brigádě pobřežní obrany. Od prvních dnů invaze se jeho jednotka účastnila okupace jižní Ukrajiny. Proti jeho podřízeným vznesli v nepřítomnosti obžaloby ukrajinští prokurátoři, a to za válečné zločiny, včetně bití, únosů, zabíjení civilistů či znásilnění nezletilé osoby. 

Kyiv Independent identifikoval nejméně 25 instruktorů v táborech, kteří přímo cvičili ukrajinské děti ve Volgogradu. Většina z nich se zúčastnila ruské války proti Ukrajině. Přímo volgogradskou pobočku vede například Igor Vorobjov, bývalý podplukovník ruské Federální vězeňské služby, který se k bojům dobrovolně přihlásil v roce 2022. Do Volgogradu se vrátil kvůli zranění a později převzal vedení místní pobočky Centra válečníků. 

Mezi instruktory působí i Jegor Sokov, bývalý bojovník Wagnerovy skupiny, který byl součástí bojů o nyní okupovaná města Soledar a Popasnaja v Doněcké oblasti. Účastníky tábora z okupovaných oblastí nyní učí radiokomunikaci. Jedním takovým je například Anatolij Juško z Doněcku. Když Rusko napadlo Ukrajinu v roce 2014, chodil ještě do školy - prošel ale ruskými indoktrinačními programy a připojil se k Mladé armádě (Junarmija), tedy ruskému vojensko-vlasteneckému hnutí pro děti a mládež. V devatenácti letech se dobrovolně přihlásil do bojů a zúčastnil se okupace částí Záporožské oblasti. Nyní i on cvičí v centru bojovníků.

