Válka vysává ruský erár. Putinovi bankéři musí prodávat zlatý poklad

"Vzhledem k tomu, že likvidita domácího trhu se zlatem se v posledních letech zvýšila, nyní Ruská centrální banka provádí ekvivalentní operace na domácím trhu nejen prostřednictvím transakcí v juanech, ale částečně i se zlatem," uvedl pro agenturu Interfax mluvčí ruské centrální banky.
Složitě znějící vyjádření znamená jediné. Rusko prodává zlato, které slouží jako rezerva na horší časy. Ruské ministerstvo financí se tak rozhodlo financovat státní rozpočet. Země má přitom pátou největší zlatou rezervu na světě, vlastnila dosud přes 2300 tun drahého kovu.
Není to ale poprvé, co se podobné prodeje dějí. Dosud ovšem šlo o transakce "na papíře". Zjednodušeně řečeno, ruská vláda dříve prodala zlato bance. Šlo jen o účetní přesun, zlato fyzicky zůstalo v trezoru. Stát tak ale získal peníze.
Nyní Rusko na své zlaté rezervy sahá doopravdy. Jak pak připomíná agentura Reuters, centrální banka už dříve čelila problémům, když její aktiva v amerických dolarech, eurech a dalších hlavních západních měnách byla zmrazena v rámci západních sankcí uvalených na Rusko kvůli invazi na Ukrajinu.
Prodej ruského zlata zarezonoval i na Ukrajině. "Rusko poprvé začalo prodávat své zlaté rezervy, aby zaplatilo válku," uvedl například na sociálních sítích bývalý náměstek ukrajinského ministerstva vnitra Anton Geraščenko.