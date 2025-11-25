Zahraničí

Válka vysává ruský erár. Putinovi bankéři musí prodávat zlatý poklad

Vojtěch Štěpán Vojtěch Štěpán
před 1 hodinou
Rusko začalo prodávat své zlaté rezervy. Dosud se tak dělo především "na papíře". Nyní drahý kov začne mizet z trezorů ruské centrální banky. Země tak chce podpořit místní ekonomiku poznamenanou vleklou invazí na Ukrajinu.
Zlato. Ilustrační foto.
Zlato. Ilustrační foto. | Foto: Reuters

"Vzhledem k tomu, že likvidita domácího trhu se zlatem se v posledních letech zvýšila, nyní Ruská centrální banka provádí ekvivalentní operace na domácím trhu nejen prostřednictvím transakcí v juanech, ale částečně i se zlatem," uvedl pro agenturu Interfax mluvčí ruské centrální banky.

Související

Tajemná ruská "pevnost" uprostřed Prahy. Nikoho tam nepouští, Češi chystají šťáru

Ruské středisk vědy a kultury skrývá na zahradě obří nepovolenou stavbu - velkou plechovou halu (červenec 2025).
0:49

Složitě znějící vyjádření znamená jediné. Rusko prodává zlato, které slouží jako rezerva na horší časy. Ruské ministerstvo financí se tak rozhodlo financovat státní rozpočet. Země má přitom pátou největší zlatou rezervu na světě, vlastnila dosud přes 2300 tun drahého kovu. 

Není to ale poprvé, co se podobné prodeje dějí. Dosud ovšem šlo o transakce "na papíře".  Zjednodušeně řečeno, ruská vláda dříve prodala zlato bance. Šlo jen o účetní přesun, zlato fyzicky zůstalo v trezoru. Stát tak ale získal peníze. 

Nyní Rusko na své zlaté rezervy sahá doopravdy. Jak pak připomíná agentura Reuters, centrální banka už dříve čelila problémům, když její aktiva v amerických dolarech, eurech a dalších hlavních západních měnách byla zmrazena v rámci západních sankcí uvalených na Rusko kvůli invazi na Ukrajinu.

Prodej ruského zlata zarezonoval i na Ukrajině. "Rusko poprvé začalo prodávat své zlaté rezervy, aby zaplatilo válku," uvedl například na sociálních sítích bývalý náměstek ukrajinského ministerstva vnitra Anton Geraščenko.

 
Mohlo by vás zajímat

"Nechceme mír, který by byl kapitulací Ukrajiny," prohlásil k Trumpovu plánu Macron

"Nechceme mír, který by byl kapitulací Ukrajiny," prohlásil k Trumpovu plánu Macron

"Witkoff potřebuje psychiatra." V Evropě zuří kvůli méně známému bodu Trumpova míru

"Witkoff potřebuje psychiatra." V Evropě zuří kvůli méně známému bodu Trumpova míru
1:12

Obrazem: V Etiopii vybuchl dlouho spící vulkán, sopečný popel se dostane až do Indie

Obrazem: V Etiopii vybuchl dlouho spící vulkán, sopečný popel se dostane až do Indie
11 fotografií

Si Ťin-pching v telefonátu s Trumpem řešil připojení Tchaj-wanu

Si Ťin-pching v telefonátu s Trumpem řešil připojení Tchaj-wanu
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko zlato ekonomika Rubl juan banka finance

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
"Nechceme mír, který by byl kapitulací Ukrajiny," prohlásil k Trumpovu plánu Macron

ŽIVĚ
"Nechceme mír, který by byl kapitulací Ukrajiny," prohlásil k Trumpovu plánu Macron

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 6 minutami
České zbrojení: tady se zrodila "naše" nebezpečná trhavina. Co skrývá hala B68?

České zbrojení: tady se zrodila "naše" nebezpečná trhavina. Co skrývá hala B68?

Před několika měsíci prošla Explosia, která dala světu nebezpečnou trhavinu, tvrdým restartem. A zdá se, že ten šok pardubickým pomohl.
před 9 minutami
Louvre znovu v ohrožení. Neznámý obraz se objevil jen kousek od Mony Lisy

Louvre znovu v ohrožení. Neznámý obraz se objevil jen kousek od Mony Lisy

Dva belgičtí influenceři pronikli do Louvru a krátce vystavili vlastní obraz jen pár kroků od Mony Lisy. Jak se jim to podařilo?
Aktualizováno před 15 minutami
Babiš dostal od SPD a Motoristů nominace do vlády, tento týden je předá Pavlovi

ŽIVĚ
Babiš dostal od SPD a Motoristů nominace do vlády, tento týden je předá Pavlovi

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 24 minutami
Obří omyl ve vesmíru? Podle nové studie letí sluneční soustava třikrát rychleji

Obří omyl ve vesmíru? Podle nové studie letí sluneční soustava třikrát rychleji

Naše sluneční soustava se řítí vesmírem rychlostí třikrát větší, než se původně myslelo. Aspoň to tvrdí nová studie týmu z Univerzity v Bielefeldu.
Aktualizováno před 37 minutami
Jako dabérka propůjčila hlas majorce "Šťabajzně" Houlihanové v seriálu M.A.S.H.

Jako dabérka propůjčila hlas majorce "Šťabajzně" Houlihanové v seriálu M.A.S.H.

Jako dabérka propůjčila hlas například majorce Margaret "Šťabajzně" Houlihanové v seriálu M.A.S.H.
před 50 minutami
Povinná četba pro matky a otce. Vycházejí vtipné povídky na téma rodičovství

Povinná četba pro matky a otce. Vycházejí vtipné povídky na téma rodičovství

V knize Rodičovské historky (Cosmopolis) se o zábavných i dojemných rodičovských chvílích rozepsalo hned 16 autorů. Přečtěte si ukázky.
Další zprávy