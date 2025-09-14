Zahraničí

Ukrajinské útoky na rafinerie bolí. Rusy ale zachraňuje stará sovětská norma

před 42 minutami
Srpnové ukrajinské útoky na ruské rafinerie vyřadily podle agentury Reuters přibližně 17 procent ruských rafinérských kapacit, což představuje 1,2 milionu barelů ropy denně. Kvůli nim, ale i kvůli zvýšené poptávce zemědělců v Rusku benzin podražil a v některých regionech jsou na něj fronty. Vláda pak dočasně zakázala jeho vývoz.
V pořadu Spotlight News popisuje situaci kolem benzinu v Rusku expert z berlínského centra Carnegie Sergej Vakulenko, který má více než pětadvacet let zkušeností v ropném a plynárenském průmyslu jako ekonom, manažer či konzultant.

"Rafinační kolona má impozantní konstrukci, ale ve skutečnosti je poměrně jednoduchá, takže ji lze opravit pomocí svařování a plechu, poté uděláte několik tlakových zkoušek," vysvětluje Vakulenko, jak Rusové rafinerie opravují, s tím, že to sice není dokonalý způsob, ale funguje.

Rusy tak ukrajinské útoky citelně bolí. Rafinerie ale kromě vyhoření části zpracovávaného materiálu většinou útoky přežijí a Rusové je jsou schopni v řádu dnů, týdnů či maximálně tří měsíců opravit. A to i díky starým sovětským normám, podle nichž jsou rafinerie stavěny tak, aby odolaly bombardování až tunovou leteckou pumou - respektive aby takové bombardování poškodilo vždy maximálně jednu část. Více už naleznete ve videu.

 
