Ukrajinské útoky na rafinerie bolí. Rusy ale zachraňuje stará sovětská norma

V pořadu Spotlight News popisuje situaci kolem benzinu v Rusku expert z berlínského centra Carnegie Sergej Vakulenko, který má více než pětadvacet let zkušeností v ropném a plynárenském průmyslu jako ekonom, manažer či konzultant.
"Rafinační kolona má impozantní konstrukci, ale ve skutečnosti je poměrně jednoduchá, takže ji lze opravit pomocí svařování a plechu, poté uděláte několik tlakových zkoušek," vysvětluje Vakulenko, jak Rusové rafinerie opravují, s tím, že to sice není dokonalý způsob, ale funguje.
Rusy tak ukrajinské útoky citelně bolí. Rafinerie ale kromě vyhoření části zpracovávaného materiálu většinou útoky přežijí a Rusové je jsou schopni v řádu dnů, týdnů či maximálně tří měsíců opravit. A to i díky starým sovětským normám, podle nichž jsou rafinerie stavěny tak, aby odolaly bombardování až tunovou leteckou pumou - respektive aby takové bombardování poškodilo vždy maximálně jednu část. Více už naleznete ve videu.