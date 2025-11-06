Zahraničí

„Špatná válka je pro Putina lepší než špatný mír." Jestřáb Sikorski vysvětlil proč

Martin Sluka Martin Sluka
před 6 minutami
Polsko je připraveno „zaplatit cokoli“, aby pomohlo Ukrajině odolat ruské agresi, uvedl v rozhovoru pro TVP World polský ministr zahraničí Radosław Sikorski, který je známý svým tvrdým protiruským postojem. Dodal, že ruský prezident Vladimir Putin se dostal do situace, kdy nemůže válku ukončit, a přirovnal současnou situaci k historickému selhání Sovětského svazu v Afghánistánu.
"Proces utrpení ruské ekonomiky, si myslím, že už začal," řekl polský ministr Sikorski | Video: X/Mylovanov

Ruská válka na Ukrajině postavila Polsko před zásadní dilema: investovat do obrany, nebo do životní úrovně svých obyvatel. Podle Sikorského ale není pochyb o tom, co má přednost.

"Vždycky je to volba mezi obranou a prosperitou. To nám Ruská federace vnutila," řekl v rozhovoru pro stanici TVP World. "Polsko zaplatí cokoli, co bude potřeba, aby se ubránilo."

Související

Ukrajina je v kritickém bodě. Evropa může pomoct, chybí ale klíčová věc

Ukrajina - voják

Podle šéfa polské diplomacie Moskva donutila evropské země ke kompromisům například v oblasti životního prostředí - země teď své priority přesunuly z boje proti klimatické změně ke zvyšování výdajů na obranu. "To je cena, kterou platíme za ruskou agresi," dodal.

Dvaašedesátiletý Sikorski, kterého ruské ministerstvo zahraničí minulý měsíc označilo jako "Usámu bin Sikorského", zároveň tvrdí, že ruský prezident Vladimir Putin nemá zájem o ukončení války, protože by to ohrozilo jeho moc. 

"Pro vůdce, který rozpoutal agresivní, ilegální válku, je nesmírně těžké přiznat chybu a změnit kurz - a přitom zůstat u moci," řekl. "Můžeme tedy říct, že pro Vladimira Putina je špatná válka lepší než špatný mír."

Rusko jako poslední evropská říše

Podle Sikorského si Kreml neuvědomuje, že pokračování konfliktu na Ukrajině není dlouhodobě udržitelné, což se začíná projevovat ekonomickými trhlinami, které vylézají na povrch.

Sikorski obvinil Moskvu z neoimperiální politiky a tvrdí, že jediný způsob, jak může Evropa dosáhnout stability, je ruská porážka. "Rusko je poslední evropskou říší. Musí projít procesem deradikalizace a prohrát válku na Ukrajině, aby konečně skončilo s ruským imperialismem," uvedl.

Situace na Ukrajině připomíná Afghánistán

Současnou situaci přirovnal k sovětskému tažení do Afghánistánu v roce 1979. "Nikdo tehdy nevěřil, že afghánský odpor může uspět proti Sovětskému svazu. A přesto SSSR válku nejen prohrál, ale v jejím důsledku se zhroutil," připomněl krach sovětské armády.

Šance Ukrajiny jsou dle něj v porovnání s Afghánistánem výrazně vyšší. "Rozdíl sil mezi Ruskem a Ukrajinou je menší než tehdy mezi Sovětským svazem a Afghánistánem - a naše pomoc Ukrajině je mnohem větší než ta, kterou dostávali Afgánci v 80. letech."

Související

Schyluje se v Rusku k průšvihu? Letecká katastrofa vyvolala obavy, situace je vážná

Hořící letadlo Aeroflotu
0:53

Připomněl také historickou zkušenost Polska s ruskou nadvládou: "Sto let měl v tomto městě sídlo ruský guvernér. Nechceme, aby se to někdy opakovalo."

Sikorski míní, že osud války rozhodne průmyslová kapacita a ekonomická odolnost. "Ukrajina se chystá vzdorovat další tři roky. Naším úkolem je zajistit jí prostředky k pokračování. Válka skončí tehdy, až jedna strana ztratí sílu bojovat, podobně jako tomu bylo u první světové války," zakončuje polský ministr.

 
Mohlo by vás zajímat

Přestaňte hrozit použitím jaderných zbraní, apeluje EU na Putina

Přestaňte hrozit použitím jaderných zbraní, apeluje EU na Putina

Pelosiová oznámila, že nebude kandidovat v příštích volbách do Kongresu

Pelosiová oznámila, že nebude kandidovat v příštích volbách do Kongresu

Dril ať začne hned. Kyjev má prosbu ke klíčové posile ve válce

Dril ať začne hned. Kyjev má prosbu ke klíčové posile ve válce

Z hlubin oceánu vstává Poseidon, nová jaderná zbraň Moskvy je realitou

Z hlubin oceánu vstává Poseidon, nová jaderná zbraň Moskvy je realitou
10 fotografií
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Polsko Rusko Ukrajina Radoslaw Sikorski Vladimir Putin válka Afghánistán SSSR Ruský útok na Ukrajinu 2022 Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 46 minutami
Sparta - Raków 0:0. Haraslín po příchodu řádí, gól mu neuznali, gólman kouzlí

ŽIVĚ
Sparta - Raków 0:0. Haraslín po příchodu řádí, gól mu neuznali, gólman kouzlí

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Konferenční ligy mezi Spartou Praha a Rakówem Čenstochová.
před 6 minutami
„Špatná válka je pro Putina lepší než špatný mír." Jestřáb Sikorski vysvětlil proč
0:18

„Špatná válka je pro Putina lepší než špatný mír." Jestřáb Sikorski vysvětlil proč

Podle Sikorského se Putin se dostal do situace, kdy nemůže válku ukončit, a přirovnal současnou situaci k historickému selhání SSSR v Afghánistánu.
Aktualizováno před 8 minutami
Přestaňte hrozit použitím jaderných zbraní, apeluje EU na Putina

ŽIVĚ
Přestaňte hrozit použitím jaderných zbraní, apeluje EU na Putina

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 9 minutami
Pelosiová oznámila, že nebude kandidovat v příštích volbách do Kongresu

Pelosiová oznámila, že nebude kandidovat v příštích volbách do Kongresu

Bývalá předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová ve čtvrtek oznámila, že příští rok nebude kandidovat ve volbách do Kongresu.
Aktualizováno před 15 minutami
K nezastavení. Siniaková s Američankou porazily i Rusky. Obhájkyně jsou ze hry

K nezastavení. Siniaková s Američankou porazily i Rusky. Obhájkyně jsou ze hry

Obhájkyně titulu Gabriela Dabrowská a Erin Routliffeová dohrály na Turnaji mistryň ve skupině. Dvojici Babosová, Stefaniová podlehly 6:2. 5:7, 5:10.
před 21 minutami
Dril ať začne hned. Kyjev má prosbu ke klíčové posile ve válce

Dril ať začne hned. Kyjev má prosbu ke klíčové posile ve válce

Kyjev je připraven vyslat personál do severské země okamžitě. Ukrajina se v říjnu předběžně dohodla se Švédskem, že nakoupí 100 až 150 gripenů.
před 51 minutami
První velká bitva: Babišova muže volil i Fialův tábor, debakl Pirátů a volná místa

První velká bitva: Babišova muže volil i Fialův tábor, debakl Pirátů a volná místa

Především Piráti se v příštím volebním období v mnoha situacích ocitnou v mimořádně složité pozici. Boj na dvou frontách není nikdy snadný.
Další zprávy