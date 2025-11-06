Ruská válka na Ukrajině postavila Polsko před zásadní dilema: investovat do obrany, nebo do životní úrovně svých obyvatel. Podle Sikorského ale není pochyb o tom, co má přednost.
"Vždycky je to volba mezi obranou a prosperitou. To nám Ruská federace vnutila," řekl v rozhovoru pro stanici TVP World. "Polsko zaplatí cokoli, co bude potřeba, aby se ubránilo."
Podle šéfa polské diplomacie Moskva donutila evropské země ke kompromisům například v oblasti životního prostředí - země teď své priority přesunuly z boje proti klimatické změně ke zvyšování výdajů na obranu. "To je cena, kterou platíme za ruskou agresi," dodal.
Dvaašedesátiletý Sikorski, kterého ruské ministerstvo zahraničí minulý měsíc označilo jako "Usámu bin Sikorského", zároveň tvrdí, že ruský prezident Vladimir Putin nemá zájem o ukončení války, protože by to ohrozilo jeho moc.
"Pro vůdce, který rozpoutal agresivní, ilegální válku, je nesmírně těžké přiznat chybu a změnit kurz - a přitom zůstat u moci," řekl. "Můžeme tedy říct, že pro Vladimira Putina je špatná válka lepší než špatný mír."
Rusko jako poslední evropská říše
Podle Sikorského si Kreml neuvědomuje, že pokračování konfliktu na Ukrajině není dlouhodobě udržitelné, což se začíná projevovat ekonomickými trhlinami, které vylézají na povrch.
Sikorski obvinil Moskvu z neoimperiální politiky a tvrdí, že jediný způsob, jak může Evropa dosáhnout stability, je ruská porážka. "Rusko je poslední evropskou říší. Musí projít procesem deradikalizace a prohrát válku na Ukrajině, aby konečně skončilo s ruským imperialismem," uvedl.
Situace na Ukrajině připomíná Afghánistán
Současnou situaci přirovnal k sovětskému tažení do Afghánistánu v roce 1979. "Nikdo tehdy nevěřil, že afghánský odpor může uspět proti Sovětskému svazu. A přesto SSSR válku nejen prohrál, ale v jejím důsledku se zhroutil," připomněl krach sovětské armády.
Šance Ukrajiny jsou dle něj v porovnání s Afghánistánem výrazně vyšší. "Rozdíl sil mezi Ruskem a Ukrajinou je menší než tehdy mezi Sovětským svazem a Afghánistánem - a naše pomoc Ukrajině je mnohem větší než ta, kterou dostávali Afgánci v 80. letech."
Připomněl také historickou zkušenost Polska s ruskou nadvládou: "Sto let měl v tomto městě sídlo ruský guvernér. Nechceme, aby se to někdy opakovalo."
Sikorski míní, že osud války rozhodne průmyslová kapacita a ekonomická odolnost. "Ukrajina se chystá vzdorovat další tři roky. Naším úkolem je zajistit jí prostředky k pokračování. Válka skončí tehdy, až jedna strana ztratí sílu bojovat, podobně jako tomu bylo u první světové války," zakončuje polský ministr.