Rusko mobilizuje tisíce záložníků. Na Ukrajině ale bojovat nemají

před 2 hodinami
Rusko se chystá povolat tisíce záložníků z civilu do aktivní vojenské služby. Slibuje ale, že nebudou muset bojovat na Ukrajině.
"Je důležité nezaměňovat záložníky se 'smluvními vojáky'," řekl Vladimir Cimljanskij na brífinku | Video: Reuters

Zástupce velitele mobilizačního ředitelství generálního štábu Vladimir Cimljanskij vydal rozkaz, že se muži, kteří byli odvedeni, sloužili v armádě a nyní jsou v civilu, budou povinně účastnit mobilizace. Jejich úkolem má být ochrana strategicky důležitých zařízení.

Cimljanskij řekl, že muži nebudou bojovat na Ukrajině, ale budou součástí bezpečnostních jednotek, které zůstanou na území Ruské federace a zabezpečí týl. Budou chránit některé z oblastí, na které nyní více útočí ukrajinské drony.

Nezávislá ruská média ale poznamenala, že podle ruského práva sice nemohou tito rezervisté jít bojovat na Ukrajinu, přesto se mohou ocitnout na  nebezpečných místech.

Velitelé je mohou poslat do boje v ruské Kurské oblasti, kde Ukrajinci stále drží malou část ruského území. Případně by také mohli bojovat v dalších ruských regionech, Belgorodském a Brjanském, kde nepřítel dlouhodobě podniká přes státní hranici výpady.

To, že záložníci nemusí "jen" ochraňovat strategická zařízení, dokládají zprávy ruských vojáků z minulosti. Několik válečných zajatců pro Kyiv Post uvedlo, že vojáci často čelí silnému tlaku nadřízených, aby s armádou podepsali smlouvu. Poté už je mohou vyslat do bojů na Ukrajině. V některých případech muže nutí k podpisu kontraktu bitím a vězněním.

"Ani ostraha ruských vojenských základen a kritické infrastruktury v žádném případě není automaticky bezpečnou prací," píše server Kyiv Post. Podle informací z otevřených zdrojů a prohlášení ukrajinské armády její jednotky denně provádějí stovky útoků na tyto cíle.

Věznice vybrakoval Prigožin. Novinář v mrazivém rozhovoru odkryl, kdo válčí za Putina (celý článek s videem zde)

Spotlight Aktuálně.cz - Dmytro Karpenko | Video: Matyáš Zrno
 
