Zelenskyj po jednání s Trumpem: Putin mě nenávidí. Vím, čeho Rusko se bojí nejvíce

před 41 minutami
Jednání v Bílém domě skončilo. Podle Volodymyra Zelenského byla schůzka s hlavou USA Donaldem Trumpem produktivní, k otázce amerických ničivých střel Tomahawk se ukrajinský prezident ale nechtěl vyjádřit. Dodal pouze, že jde o zbraň, které se šéf Kremlu Vladimir Putin bojí. Překvapivě souhlasil i s Trumpovým apelem, aby obě strany ukončily „válku tak, jak je, a obě se prohlásily za vítěze".
Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj Zobrazit 8 fotografií

Pro Zelenského bylo získání střel dlouhého doletu Tomahawk jedním z hlavních cílů schůzky. Trump mu sice dodávky ničivé zbraně neslíbil, ve vzduchu ale visí dohoda o spolupráci. Ukrajina by nabídla Spojeným státům své bojové drony výměnou za střely, díky kterým by mohla zasáhnout cíle hluboko na ruském území.

"Nechci k tomu vydávat prohlášení. Rozhodli jsme se, že o tom nebudeme mluvit, protože Spojené státy nechtějí eskalaci," řekl ukrajinský prezident před Bílým domem.

Na otázku novinářů, zda je po schůzce optimističtější ohledně možných amerických dodávek střel s plochou dráhou letu Tomahawk, Zelenskyj odpověděl, že je realista.

"Rusové se bojí raket Tomahawk. Vědí, že jde o silnou zbraň. Vědí také, jaké zbraně vyrábíme, a bojí se jejich kombinace," poznamenal ukrajinský prezident. "Putin mě nenávidí. Já k němu mám stejný postoj," konstatoval s úsměvem po dalším novinářském dotazu.

"Prohlašte se za vítěze," radí Trump

Zelenskyj se vyjádřil také k příspěvku Donalda Trumpa, který napsal na své síti Truth Social. V něm americký prezident uvedl, jak si představuje závěr celého krvavého konfliktu.

"Je čas ukončit zabíjení a uzavřít dohodu. Měli by se zastavit tam, kde jsou. Ať se oba prohlásí za vítěze a nechají historii rozhodnout! Už dost střelby, dost zabíjení, konec obrovského a neudržitelného utrácení peněz," dodal v příspěvku s tím, že by válka nikdy nezačala, kdyby tehdy byl prezidentem.

"Trump má pravdu, obě strany to musí zastavit. Nyní je to ale na Putinovi," poznamenal Zelenskyj v reakci na příspěvek amerického prezidenta.

Opět zdůraznil, že Rusko nevyjádřilo zájem o jakoukoliv formu jednání, třebaže by se sám nebránil setkání mezi dvěma či více stranami, ideálně za účasti USA.

S Putinem americký prezident telefonicky hovořil ve čtvrtek a do dvou týdnů se s ním podle Washingtonu a Moskvy setká v Budapešti, aby projednal ukončení války.

"Věříme tomu, že Trump chce, aby válka skončila," řekl dále Zelenskyj. Podle stanice CNN trvala Zelenského návštěva Bílého domu zhruba dvě a půl hodiny.

 
před 41 minutami
