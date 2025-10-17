Zelenskyj po jednání s Trumpem: Putin mě nenávidí. Vím, čeho Rusko se bojí nejvíce

Pro Zelenského bylo získání střel dlouhého doletu Tomahawk jedním z hlavních cílů schůzky. Trump mu sice dodávky ničivé zbraně neslíbil, ve vzduchu ale visí dohoda o spolupráci. Ukrajina by nabídla Spojeným státům své bojové drony výměnou za střely, díky kterým by mohla zasáhnout cíle hluboko na ruském území.
"Nechci k tomu vydávat prohlášení. Rozhodli jsme se, že o tom nebudeme mluvit, protože Spojené státy nechtějí eskalaci," řekl ukrajinský prezident před Bílým domem.
Na otázku novinářů, zda je po schůzce optimističtější ohledně možných amerických dodávek střel s plochou dráhou letu Tomahawk, Zelenskyj odpověděl, že je realista.
"Rusové se bojí raket Tomahawk. Vědí, že jde o silnou zbraň. Vědí také, jaké zbraně vyrábíme, a bojí se jejich kombinace," poznamenal ukrajinský prezident. "Putin mě nenávidí. Já k němu mám stejný postoj," konstatoval s úsměvem po dalším novinářském dotazu.
"Prohlašte se za vítěze," radí Trump
Zelenskyj se vyjádřil také k příspěvku Donalda Trumpa, který napsal na své síti Truth Social. V něm americký prezident uvedl, jak si představuje závěr celého krvavého konfliktu.
"Je čas ukončit zabíjení a uzavřít dohodu. Měli by se zastavit tam, kde jsou. Ať se oba prohlásí za vítěze a nechají historii rozhodnout! Už dost střelby, dost zabíjení, konec obrovského a neudržitelného utrácení peněz," dodal v příspěvku s tím, že by válka nikdy nezačala, kdyby tehdy byl prezidentem.
"Trump má pravdu, obě strany to musí zastavit. Nyní je to ale na Putinovi," poznamenal Zelenskyj v reakci na příspěvek amerického prezidenta.
Opět zdůraznil, že Rusko nevyjádřilo zájem o jakoukoliv formu jednání, třebaže by se sám nebránil setkání mezi dvěma či více stranami, ideálně za účasti USA.
S Putinem americký prezident telefonicky hovořil ve čtvrtek a do dvou týdnů se s ním podle Washingtonu a Moskvy setká v Budapešti, aby projednal ukončení války.
"Věříme tomu, že Trump chce, aby válka skončila," řekl dále Zelenskyj. Podle stanice CNN trvala Zelenského návštěva Bílého domu zhruba dvě a půl hodiny.