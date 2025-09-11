Domácí

Zaorálek naskočil na ruskou propagandu. Oháněl se výzkumem, který nepochopil

Bývalý ministr zahraničí a současná "dvojka" kandidátky hnutí Stačilo! v Moravskoslezském kraji Lubomír Zaorálek během debaty na stanici Prima CNN News vytáhl papír a prohlásil, že "38 procent Poláků si myslí, že odpovědnost za incident s drony nese Ukrajina". Polsko včera zaznamenalo bezprecedentní narušení vzdušného prostoru 19 ruskými drony. "My ani nevíme, jaké drony to byly," dodal.
V diskusi, které se účastnili také Renata Vesecká (Motoristé sobě), Vladimír Votápek (Piráti) a Róbert Šlachta (Přísaha), se Lubomír Zaorálek oháněl analýzou polských sociálních médií, kterou zveřejnila nevládní organizace Res Futura. Ta sledovala reakce na vpád přibližně dvaceti ruských dronů z Běloruska do Polska.

Z více než 32 tisíc komentářů o původci útoku 38 procent obviňovalo Ukrajinu, 34 procent Rusko a zbytek rozdělil vinu mezi polskou vládu, média nebo NATO. Jenže právě tyto protiukrajinské narativy, které Zaorálek v debatě citoval, byly podle analytiků součástí ruské psychologické operace.

Zpráva Res Futury vysvětluje, že Moskva využila incident jako příležitost k "informačně-psychologické kampani (PSYOPS)". Analytici prozkoumali 179 tisíc příspěvků na sociálních sítích a identifikovali vzorce koordinované manipulace.

Nejsilnějším narativem bylo, že se jedná o "ukrajinskou provokaci" (32 procent příspěvků), následované tvrzením, že "Rusko testuje NATO" (28 procent). Cílem operace podle zprávy nebylo přesvědčit veřejnost o jediné verzi, ale naopak zasít chaos, polarizaci a nedůvěru vůči Ukrajině, NATO a polské vládě.

Polský premiér Donald Tusk přitom jasně uvedl, že drony přiletěly z Běloruska, spojence Kremlu. Přesto právě čísla z analýzy, která ukazují na sílu dezinformačních narativů, použil Zaorálek jako argument ve veřejné debatě.

Postoj hnutí Stačilo! k zahraniční politice

Hnutí Stačilo!, které Zaorálek reprezentuje, prosazuje v zahraniční politice výrazně odlišný kurz od současné vládní linie. Staví se proti "bezvýhradné" podpoře Ukrajiny, odmítá pokračující dodávky zbraní a prosazuje rychlé mírové jednání s Ruskem.

Zpochybňuje i některé závazky v rámci NATO a vymezuje se vůči sankční politice Evropské unie. Požaduje také referendum o vystoupení z NATO. Jejich zahraničněpolitická rétorika se tak často potkává s narativy šířenými ruskou propagandou - například důrazem na to, že Západ je údajně neochotný či neschopný chránit střední Evropu.

Podle kritiků Stačilo! tímto přístupem podkopává důvěryhodnost České republiky jako spojence v EU a NATO. Naopak hnutí samo argumentuje, že současná politika Prahy "bezhlavě následuje Washington a Brusel", zatímco je potřeba "myslet na české občany" a soustředit se na domácí problémy.

Zaorálkovo vystoupení na CNN Prima News ilustruje, jak se v předvolební kampani do sněmovny začínají prosazovat narativy přímo čerpající z ruských informačních operací. Přestože sám Zaorálek působil roky jako zkušený diplomat a ministr zahraničí, jeho argumentace v debatě ukazuje, že i etablovaní politici mohou - vědomě či nevědomě - přebírat rámce vytvářené cizí mocností.

 
