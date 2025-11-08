Jednonohý dobrodruh a "mozek operace". Kdo jsou Putinovi teroristé z Česka?

"Je to bývalý zápasník MMA, sloužil jako bodyguard a se vší pravděpodobností byl zapletený do nějakých temnějších věcí. On sám tvrdil, že se na Donbas vydal z ideologických důvodů," říká spolupracovník Aktuálně.cz žijící v Moskvě Jiří Just. Řeč je o Čechovi Pavlu Botkovi alias Kavkazovi.
Muž před deseti lety začal bojovat v řadách proruských separatistů na východě Ukrajiny. Právě zde se s ním také na Donbasu v roce 2015 setkal i Just. A nejen s ním - poznal zde i Botkova kamaráda Jiřího Urbánka alias Begemota.
Není jediný novinář, který zde později odsouzené teroristy potkal. V dalších letech s nimi na Donbase mluvil i slovenský novinář Tomáš Forró.
"Kavkaz je nejlepší přítel Begemota, který je v jejich dvojici mozkem: hovorný a domýšlivý. Mlčenlivý, podezřívavý Kavkaz je výkonná složka. Jejich cesty se spojily dost dávno a od té doby procestovali kus světa. Většinou jako ochranka mafiánských rodin z Kypru, překupníků diamantů v Africe nebo kohokoli, kdo byl ochoten platit za jejich služby," popsal muže Forró.
Jak dodává Just, Botkovi, kterého později česká justice v nepřítomnosti odsoudila na 20 let vězení za terorismus, idealismus příliš nevěřil. "Myslím, že to byl dobrodruh, že mu třeba skončila nějaká práce a prostě si to chtěl vyzkoušet. Hodně lidí totiž jezdilo na Donbas za nějakými emocemi," říká.
Soud v Praze
Jméno českého teroristy ale nedávno zaznělo i u pražského městského soudu. Ten nyní rozplétá případ proruského spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír.
Spolek v roce 2017 vyslal Čecha válčit na Ukrajinu, kde se setkal i s Botkou a jeho spolubojovníkem Urbánkem, který byl v Česku taktéž odsouzen za terorismus. Tři členové spolku jsou nyní taktéž souzeni za financování terorismu. Podle státního zástupce totiž Botkovi a Urbánkovi posílali peníze.
"Vypadalo to, že byl šéf jejich dvojice. Byl nadanější, schopnější z hlediska podnikatelského umu. Zdálo se mi, že je do toho uvrtal právě Urbánek," popisuje Just druhého z českých teroristů, Urbánka.
Reportér tehdy s dvojicí mluvil a s Botkou pak pořídil rozhovor. Důvod, proč mu muž tehdy dal rozhovor, vidí Just pragmaticky. Botka sháněl "stoupence", kteří mu budou posílat peníze.
Oba muži taktéž pravděpodobně nepočítali s tím, že by se do Česka vrátili. "Nemyslím, že by byli tak hloupí, že by si nedokázali spočítat, že by měli problém," říká Just.
Přátelé z bojiště
Mezi oběma muži prý panuje silný přátelský vztah. "Když Botka v roce 2019 šlápl na minu, tak mu Urbánek pomáhal a nenechal ho ve srabu," říká Just. Muži tehdy výbuch utrhl část nohy.
Zde pak celý obraz doplňují policejní odposlechy. Kriminalisté totiž tehdy v Česku napíchli telefon knězi Přemyslu Hadravovi, který byl s proruským spolkem spojený a českým teroristům na Donbas posílal peníze.
"Slyšel jsi, co se stalo?" ptá se tak v jednom z napíchnutých telefonátů Urbánek kněze. Poté mu říká o Botkově zranění. "Jednu nohu mu to urazilo pod kolenem, druhou zachránili," říká. Kněz pak volá dalšímu člověku s tím, že jeho "kamarád" skončil v nemocnici.
Hadrava následně pro Botku sháněl peníze. "Kamarád v Doněcku šlápl na minu, má to urvaný od kolene. Byla to skákavka, kdyby zafungovala, tak ho přetrhne v půlce," říká v jiném telefonátu. Nemocnice se na místě prý platí.
"Všichni se snažíme, abychom zaplatili své dluhy, a potom přijde tohle," dodává obžalovaný kněz. Nyní se hájí tím, že peníze šly jen na léčbu. Obžaloba ale předložila i transakce, které se odehrály před Botkovým zraněním.
Oba teroristé ale pravděpodobně měli k dispozici i svoje finance. Jak vysvětluje Just, dobrovolníci, kteří za separatisty na Donbase bojovali, se časem stali součástí armády separatistické republiky a pobírali žold.
Muži z Česka tak nebyli na místě jediní. Zahraničních dobrovolníků bylo na Donbase víc. Jejich šance na přežití byla tehdy v porovnání se současnou válkou podle Justa relativně vysoká. Od roku 2015 totiž docházelo spíše k sporadickým konfliktům.
"Vlastně se mi zdá, že si tehdy ani Botka s Urbánkem moc nezabojovali. Hodně lidí, kteří přijeli až v té pozdější fázi prvního konfliktu, mělo třeba osmdesátiprocentní šanci, že přežije," říká Just.
Minimálně Botka pak i bez nohy začal bojovat v průběhu plnohodnotné ruské invaze. "Hodně nás umírá," uvedl tehdy v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Podle serveru HlídacíPes.org pak muži ještě před válkou konvertovali k islámu a na separatistickém území provozovali pravděpodobně prodejnu nábytku.