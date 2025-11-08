Domácí

Jednonohý dobrodruh a "mozek operace". Kdo jsou Putinovi teroristé z Česka?

Vojtěch Štěpán Vojtěch Štěpán
před 3 hodinami
Na Donbase začali proti Ukrajině bojovat už před deseti lety. Na začátku plnohodnotné invaze pak spolu s ruskou armádou zaútočili na zbytek země. Nyní jejich jména v Česku vyplavala na povrch v kauze proruského spolku, který jim posílal peníze. Deník Aktuálně.cz popisuje, kdo je dvojice Čechů bojujících v řadách proruských separatistů a jejich roli v aktuální kauze "vojáků za mír".
Pavel Botka v roce 2015. V Česku byl v nepřítomnosti odsouzen ze terorismus - stejně jako jeho spolubojovník Jiří Urbánek.
Pavel Botka v roce 2015. V Česku byl v nepřítomnosti odsouzen ze terorismus - stejně jako jeho spolubojovník Jiří Urbánek. | Foto: Jiří Just

"Je to bývalý zápasník MMA, sloužil jako bodyguard a se vší pravděpodobností byl zapletený do nějakých temnějších věcí. On sám tvrdil, že se na Donbas vydal z ideologických důvodů," říká spolupracovník Aktuálně.cz žijící v Moskvě Jiří Just. Řeč je o Čechovi Pavlu Botkovi alias Kavkazovi.

Související

Odposlech: "Baťuška Ivánek" volal teroristům. Zmínil i známého českého politika

Miloš Ouřecký v Donbasu

Muž před deseti lety začal bojovat v řadách proruských separatistů na východě Ukrajiny. Právě zde se s ním také na Donbasu v roce 2015 setkal i Just. A nejen s ním - poznal zde i Botkova kamaráda Jiřího Urbánka alias Begemota.

Není jediný novinář, který zde později odsouzené teroristy potkal. V dalších letech s nimi na Donbase mluvil i slovenský novinář Tomáš Forró.

"Kavkaz je nejlepší přítel Begemota, který je v jejich dvojici mozkem: hovorný a domýšlivý. Mlčenlivý, podezřívavý Kavkaz je výkonná složka. Jejich cesty se spojily dost dávno a od té doby procestovali kus světa. Většinou jako ochranka mafiánských rodin z Kypru, překupníků diamantů v Africe nebo kohokoli, kdo byl ochoten platit za jejich služby," popsal muže Forró.

Jak dodává Just, Botkovi, kterého později česká justice v nepřítomnosti odsoudila na 20 let vězení za terorismus, idealismus příliš nevěřil. "Myslím, že to byl dobrodruh, že mu třeba skončila nějaká práce a prostě si to chtěl vyzkoušet. Hodně lidí totiž jezdilo na Donbas za nějakými emocemi," říká.

Soud v Praze

Jméno českého teroristy ale nedávno zaznělo i u pražského městského soudu. Ten nyní rozplétá případ proruského spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír.

Spolek v roce 2017 vyslal Čecha válčit na Ukrajinu, kde se setkal i s Botkou a jeho spolubojovníkem Urbánkem, který byl v Česku taktéž odsouzen za terorismus. Tři členové spolku jsou nyní taktéž souzeni za financování terorismu. Podle státního zástupce totiž Botkovi a Urbánkovi posílali peníze.

"Vypadalo to, že byl šéf jejich dvojice. Byl nadanější, schopnější z hlediska podnikatelského umu. Zdálo se mi, že je do toho uvrtal právě Urbánek," popisuje Just druhého z českých teroristů, Urbánka.

Reportér tehdy s dvojicí mluvil a s Botkou pak pořídil rozhovor. Důvod, proč mu muž tehdy dal rozhovor, vidí Just pragmaticky. Botka sháněl "stoupence", kteří mu budou posílat peníze.

Oba muži taktéž pravděpodobně nepočítali s tím, že by se do Česka vrátili. "Nemyslím, že by byli tak hloupí, že by si nedokázali spočítat, že by měli problém," říká Just.

Přátelé z bojiště

Mezi oběma muži prý panuje silný přátelský vztah. "Když Botka v roce 2019 šlápl na minu, tak mu Urbánek pomáhal a nenechal ho ve srabu," říká Just. Muži tehdy výbuch utrhl část nohy.

Související

Kalašnikov z Ukrajiny za 30 tisíc. Mám člověka, který to doveze do Česka, tvrdí muž

Kalašnikov, Telegram, prodej
0:36

Zde pak celý obraz doplňují policejní odposlechy. Kriminalisté totiž tehdy v Česku napíchli telefon knězi Přemyslu Hadravovi, který byl s proruským spolkem spojený a českým teroristům na Donbas posílal peníze.

"Slyšel jsi, co se stalo?" ptá se tak v jednom z napíchnutých telefonátů Urbánek kněze. Poté mu říká o Botkově zranění. "Jednu nohu mu to urazilo pod kolenem, druhou zachránili," říká. Kněz pak volá dalšímu člověku s tím, že jeho "kamarád" skončil v nemocnici.

Hadrava následně pro Botku sháněl peníze. "Kamarád v Doněcku šlápl na minu, má to urvaný od kolene. Byla to skákavka, kdyby zafungovala, tak ho přetrhne v půlce," říká v jiném telefonátu. Nemocnice se na místě prý platí.

"Všichni se snažíme, abychom zaplatili své dluhy, a potom přijde tohle," dodává obžalovaný kněz. Nyní se hájí tím, že peníze šly jen na léčbu. Obžaloba ale předložila i transakce, které se odehrály před Botkovým zraněním.

Oba teroristé ale pravděpodobně měli k dispozici i svoje finance. Jak vysvětluje Just, dobrovolníci, kteří za separatisty na Donbase bojovali, se časem stali součástí armády separatistické republiky a pobírali žold.

Související

O pravoslavný klášter u Berouna se zajímá kriminálka. Vyhození duchovní šli k soudu

monastýr, loděnice

Muži z Česka tak nebyli na místě jediní. Zahraničních dobrovolníků bylo na Donbase víc. Jejich šance na přežití byla tehdy v porovnání se současnou válkou podle Justa relativně vysoká. Od roku 2015 totiž docházelo spíše k sporadickým konfliktům.

"Vlastně se mi zdá, že si tehdy ani Botka s Urbánkem moc nezabojovali. Hodně lidí, kteří přijeli až v té pozdější fázi prvního konfliktu, mělo třeba osmdesátiprocentní šanci, že přežije," říká Just.

Minimálně Botka pak i bez nohy začal bojovat v průběhu plnohodnotné ruské invaze. "Hodně nás umírá," uvedl tehdy v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Podle serveru HlídacíPes.org pak muži ještě před válkou konvertovali k islámu a na separatistickém území provozovali pravděpodobně prodejnu nábytku.

 
Mohlo by vás zajímat

Lidovecký europoslanec vyhrál v loterii skoro milion korun, peníze dá na charitu

Lidovecký europoslanec vyhrál v loterii skoro milion korun, peníze dá na charitu

České zbrojení: vyvolávač deště z Kunovic. I takové letadlo umí na Slovácku

České zbrojení: vyvolávač deště z Kunovic. I takové letadlo umí na Slovácku

TOP 09 si zvolila nové vedení, dojatá Markéta Pekarová Adamová se rozloučila

TOP 09 si zvolila nové vedení, dojatá Markéta Pekarová Adamová se rozloučila

Slzy v očích Markéty Pekarové Adamové a odchod z politiky za velkého potlesku

Slzy v očích Markéty Pekarové Adamové a odchod z politiky za velkého potlesku
domácí Aktuálně.cz Obsah Ukrajina Rusko Ruský útok na Ukrajinu 2022 zahraničí

Právě se děje

Aktualizováno před 23 minutami
Česko má zlato z cyklokrosu. Bukovská byla suverénní mezi juniorkami

Česko má zlato z cyklokrosu. Bukovská byla suverénní mezi juniorkami

Barbora Bukovská vybojovala mezi juniorkami zlatou medaili na mistrovství Evropy v cyklokrosu.
před 27 minutami
Přemožitelky Siniakové slaví. Kuděrmetovová s Mertensovou ovládly Turnaj mistryň

Přemožitelky Siniakové slaví. Kuděrmetovová s Mertensovou ovládly Turnaj mistryň

Tenistky Elise Mertensová z Belgie a Veronika Kuděrmětovová z Ruska po třech letech opět vyhrály čtyřhru na Turnaji mistryň.
Aktualizováno před 38 minutami
Další Piastriho katastrofa v boji o titul. Norris vyhrál sprint, Australan boural

Další Piastriho katastrofa v boji o titul. Norris vyhrál sprint, Australan boural

Lando Norris v McLarenu vyhrál dnešní sprint v rámci Velké ceny Brazílie formule 1 a navýšil své vedení v šampionátu na devět bodů.
před 49 minutami
Schick si otevřel v bundeslize střelnici. Podívejte se, jak likviduje Heidenheim

Schick si otevřel v bundeslize střelnici. Podívejte se, jak likviduje Heidenheim

Patrik Schick se po svalovém zranění ve velkém stylu vrátil do nejvyšší německé soutěže.
před 54 minutami
Americký letecký úřad začal kvůli vládnímu shutdownu rušit tisíce letů po celých USA

Americký letecký úřad začal kvůli vládnímu shutdownu rušit tisíce letů po celých USA

Cestující se podle stanice ABC News přesto kvůli nedostatku personálu v řadách letových dispečerů potýkají s velkými zpožděními letů.
před 1 hodinou
Lidovecký europoslanec vyhrál v loterii skoro milion korun, peníze dá na charitu

Lidovecký europoslanec vyhrál v loterii skoro milion korun, peníze dá na charitu

Půl milionu dám na opravu kostelů na Broumovsku, Kraboši a svaté Anny v Libavé, zbytek rozdělím konkrétním lidem, uvedl Tomáš Zdechovský.
před 1 hodinou
České zbrojení: vyvolávač deště z Kunovic. I takové letadlo umí na Slovácku

České zbrojení: vyvolávač deště z Kunovic. I takové letadlo umí na Slovácku

Podniků s dlouhou historií má republika hned několik. Jen jeden z nich se ale může pochlubit vlastním vývojem a výrobou transportního letounu.
Další zprávy