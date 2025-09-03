Zahraničí

Fico se v Pekingu setkal s Lukašenkem, chce jet na návštěvu Běloruska

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Slovenský premiér Robert Fico by mohl navštívit Bělorusko. Uvedla to běloruská média poté, co se šéf slovenské vlády v Pekingu sešel s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem. Bělorusko je nejbližším spojencem Moskvy. Také z jeho území ruská vojska vpadla v únoru 2022 na Ukrajinu.
Robert Fico a Alexandr Lukašenko.
Robert Fico a Alexandr Lukašenko. | Foto: Profimedia.cz

"Premiér Slovenska požádal o stanovení termínu návštěvy Běloruska, aby projednal možné varianty spolupráce," napsal telegramový kanál Pul Pervogo, který má blízko k Lukašenkově kanceláři.

Připojené fotografie zachycují Fica v rozhovoru s běloruským vůdcem na oslavách konce druhé světové války v Pekingu.

Již v úterý se Fico v Pekingu setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, kterému poděkoval za dodávky ruského zemního plynu, a vyslovil pro standardizaci vztahů mezi oběma zeměmi. Slovenská opozice schůzku kritizovala.

Související

"Lidstvo mezi válkou a mírem." Přehlídku v Pekingu Trump bedlivě sledoval aspoň v TV

Čína, vojenská přehlídka, Peking. 80. let, 2. světová válka, Putin, Xi, Kim
48 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Prokuratura žádá doživotí pro Syřana, který loni útočil v německém Solingenu

Prokuratura žádá doživotí pro Syřana, který loni útočil v německém Solingenu

Putin pozval Kima na návštěvu do Ruska, vůdce KLDR přijal. Rozloučili se objetím

Putin pozval Kima na návštěvu do Ruska, vůdce KLDR přijal. Rozloučili se objetím

Disney zaplatí deset milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí

Disney zaplatí deset milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí

V Afghánistánu třetí den po zemětřesení pátrají po přeživších, naděje slábne

V Afghánistánu třetí den po zemětřesení pátrají po přeživších, naděje slábne
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Slovensko Bělorusko Robert Fico Alexandr Lukašenko setkání Čína

Právě se děje

před 2 minutami
Amerika bystří. Macháč plní českému kamarádovi sen a ničí deblové hvězdy US Open

Amerika bystří. Macháč plní českému kamarádovi sen a ničí deblové hvězdy US Open

Mezi nejlepších osm deblových párů US Open pronikla i česká dvojice Tomáš Macháč a Matěj Vocel.
před 2 minutami
Prokuratura žádá doživotí pro Syřana, který loni útočil v německém Solingenu

Prokuratura žádá doživotí pro Syřana, který loni útočil v německém Solingenu

Sedmadvacetiletý Ísa H. podle obžaloby zavraždil na městských slavnostech tři lidi a osm dalších zranil.
před 5 minutami
Putin pozval Kima na návštěvu do Ruska, vůdce KLDR přijal. Rozloučili se objetím

Putin pozval Kima na návštěvu do Ruska, vůdce KLDR přijal. Rozloučili se objetím

Oba lídři si na konci asi 2,5 hodiny trvající schůzky popřáli pevné zdraví. Putin Kima objal, potřásl mu rukou a pozval jej do Ruska.
před 8 minutami
Disney zaplatí deset milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí

Disney zaplatí deset milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí

Americká Federální obchodní komise tvrdí, že společnost Disney porušovala americký zákon o ochraně soukromí dětí na internetu.
před 13 minutami
V Afghánistánu třetí den po zemětřesení pátrají po přeživších, naděje slábne

V Afghánistánu třetí den po zemětřesení pátrají po přeživších, naděje slábne

Otřesy o síle šest stupňů si podle poslední bilance vyžádaly 1411 mrtvých a 3124 zraněných.
před 16 minutami
Mladíci plánovali terorismus i vraždu, pokus skončil neúspěchem

Mladíci plánovali terorismus i vraždu, pokus skončil neúspěchem

Útok, který loni připravoval jeden z obviněných společně s chlapcem mladším 15 let, skončil neúspěchem jen díky šťastné náhodě
před 20 minutami
"Hledáš něco, soudruhu?" Útok holí na Babiše rozpoutal lidovou tvořivost

"Hledáš něco, soudruhu?" Útok holí na Babiše rozpoutal lidovou tvořivost

Jak už to u podobných událostí bývá, lidová tvořivost na sebe nenechala dlouho čekat a lidé na sociálních sítích na incident reagovali záplavou vtipů.
Další zprávy