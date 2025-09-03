Fico se v Pekingu setkal s Lukašenkem, chce jet na návštěvu Běloruska

"Premiér Slovenska požádal o stanovení termínu návštěvy Běloruska, aby projednal možné varianty spolupráce," napsal telegramový kanál Pul Pervogo, který má blízko k Lukašenkově kanceláři.
Připojené fotografie zachycují Fica v rozhovoru s běloruským vůdcem na oslavách konce druhé světové války v Pekingu.
Již v úterý se Fico v Pekingu setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, kterému poděkoval za dodávky ruského zemního plynu, a vyslovil pro standardizaci vztahů mezi oběma zeměmi. Slovenská opozice schůzku kritizovala.