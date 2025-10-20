Zahraničí

Minimální postup za cenu ohromných ztrát. Rusko přišlo ve válce o milion lidí

Fabian Blažek Fabian Blažek
před 1 hodinou
Ruské ztráty v invazi na Ukrajinu, včetně mrtvých a raněných, překročily letos v létě hranici milionu obětí. Vychází to z odhadů britského listu The Economist. Ačkoli Kreml oficiální čísla tají, je zřejmé, že Rusko za svoji útočnou válku proti Ukrajině platí obrovskou cenu. Nepatrný postup Moskvy je tak vykoupen desítkami tisíc mrtvých a ještě větším počtem zraněných.
Ukrajinští vojáci ostřelují ruské pozice nedaleko frontové linie u Pokrovsku. 15.10. 2025 / Reuters
Ukrajinští vojáci ostřelují ruské pozice nedaleko frontové linie u Pokrovsku. 15.10. 2025 / Reuters | Foto: Reuters

Měl to být bleskový útok s cílem dostat Ukrajinu do područí Ruska. O téměř čtyři roky později se imperiální sen Vladimira Putina zdá stále v nedohlednu. Rusko postupuje na Ukrajině jen minimálně a přitom vykazuje podle nezávislých odhadů velmi vysoké ztráty. Pro Putina to do budoucna může znamenat zásadní problém, píše The Economist.

Foto: Aktuálně.cz

Promarněná ofenziva

Začátkem května spustila ruská armáda rozsáhlou ofenzivu s cílem dobýt další území na Ukrajině. Podle odhadů The Economist od té doby Moskva získala pouze 0,4 procenta z celkové rozlohy Ukrajiny. Navíc se jí nepodařilo obsadit žádné strategicky významnější cíle. Odhad naznačuje, že od začátku plnohodnotné invaze do ledna letošního roku dosahovaly ruské ztráty 640 tisíc až 877 tisíc vojáků, z nichž 137 tisíc až 228 tisíc zemřelo.

Související

Co přesně nárokuje Putin po Zelenském. Nejde mu zdaleka jen o Donbas

Trump, Putin-ukrajina - ikona, poutaci foto

Do 13. října letošního roku se tyto počty zvýšily téměř o 60 procent. Rusové měli něco mezi 984 tisíci až skoro milionem a půl obětí, z toho se předpokládá dvě stě tisíc až skoro půl milionu mrtvých. Takové odhady částečně potvrzuje i ruský server Mediazona, který ve spolupráci s BBC dokumentuje reálná úmrtí na základě veřejně dostupných zdrojů. Těmi jsou například příspěvky na sociálních sítích, parte, fotografie pomníků či náhrobků. K 10. říjnu uvádí web 135 tisíc zdokumentovaných ruských úmrtí s tím, že reálné číslo je pravděpodobně kolem 219 tisíc padlých. 

Vezmeme-li v potaz, že Moskva získala od začátku jarní ofenzivy necelé půl procento z celkové rozlohy Ukrajiny, musela za něj zaplatit velmi vysokou cenu. Navíc pokud by ruská armáda získávala území rychlostí, kterou postupovala za posledních třicet dní, tak by pouze obsazení zbytku Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti trvalo do roku 2030. Dobýt celé území Ukrajiny by pak zabralo dalších 103 let. 

Patová situace na bojišti

Podle současné situace na bojišti se dá předpokládat, že k většímu prolomení fronty nedojde. Obě strany používají obrovské množství dronů, které ve dne v noci monitorují jakýkoliv pohyb nepřítele. V případě odhalení protivníka je pak použita přesně naváděná munice, která má velmi spolehlivé výsledky.

Nasazení většího počtu vojáků blízko frontové linie je tak velmi riskantní, protože je lze poměrně lehce a efektivně zlikvidovat. Územní postup je tak možný pouze po jednotlivcích nebo v malých skupinách. Rusko takovou taktiku používá opakovaně, nicméně i tak za ni platí obrovským počtem mrtvých.

Související

Umírá muž, který „naočkoval“ Putina k válce. Měl být jeho nástupcem

Alexander Bortnikov

Nekonečná zásoba ruských branců by mohla dojít

Moskva má demograficky sice mnohem větší zásobu potenciálních vojáků než Kyjev, nicméně při tak rychlém tempu růstu čísel mrtvých a zraněných se může doplňování nových sil stát výrazným problémem i pro Putina.

Když ostatně ofenziva začala, nabízela Moskva štědré bonusy a Putinova náborová kampaň nalákala o 10 až 15 tisíc lidí měsíčně více než Ukrajina. Ale těžké ztráty, které Rusko utrpělo letos v létě, tuto výhodu pravděpodobně vynulovaly. Pokud bude ruská armáda vrhat do boje i nadále takové množství lidské síly, tak se může Moskva dostat do ještě větších problémů. Putin sice může vyhlásit všeobecnou mobilizaci, nicméně to by bylo značně nepopulární. 

Hrubé výpočty The Economist naznačují, že počet ruských vojáků zabitých ve válce činí 0,5 procenta až 1,2 procenta předválečného počtu mužů ve věku do 60 let, zatímco na Ukrajině je to 0,6 procenta až 1,3 procenta, pokud vycházíme z čísel databáze UAlosses. Tyto odhady tak naznačují, že ztráty jsou demograficky víceméně srovnatelné. 

 
Mohlo by vás zajímat

Lano, které způsobilo tragédii lanovky v Lisabonu, nesplňovalo normu

Lano, které způsobilo tragédii lanovky v Lisabonu, nesplňovalo normu

Do Izraele přiletěla americká delegace. Snad tam bude trochu méně násilí, doufá Trump

Do Izraele přiletěla americká delegace. Snad tam bude trochu méně násilí, doufá Trump

Lavrov s Rubiem jednali o krocích k chystanému summitu Putina a Trumpa

Lavrov s Rubiem jednali o krocích k chystanému summitu Putina a Trumpa

Obrazem: Ráj lemurů ovládla nespokojená generace Z. Madagaskar prožívá renesanci

Obrazem: Ráj lemurů ovládla nespokojená generace Z. Madagaskar prožívá renesanci
38 fotografií
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko Ukrajina Ruský útok na Ukrajinu 2022 Vladimir Putin Volodymyr Zelenskyj Donald Trump válka konflikt Moskva Kyjev Washington Evropa Evropská unie (EU)

Právě se děje

před 28 minutami
Lano, které způsobilo tragédii lanovky v Lisabonu, nesplňovalo normu

Lano, které způsobilo tragédii lanovky v Lisabonu, nesplňovalo normu

Lano spojující kabiny lanovky Elevador da Glória v Lisabonu, které se odpojilo a stálo za vykolejením, neodpovídalo bezpečnostním standardům.
Aktualizováno před 50 minutami
Do Izraele přiletěla americká delegace. Snad tam bude trochu méně násilí, doufá Trump

ŽIVĚ
Do Izraele přiletěla americká delegace. Snad tam bude trochu méně násilí, doufá Trump

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Hlas sněmu, hlas boží. Marka Bendu nahradila v čele pražské ODS Udženija

Hlas sněmu, hlas boží. Marka Bendu nahradila v čele pražské ODS Udženija

Primátorova náměstkyně Alexandra Udženija nahradila v čele pražské ODS po čtyřech letech dlouholetého poslance strany Marka Bendu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Lavrov s Rubiem jednali o krocích k chystanému summitu Putina a Trumpa

ŽIVĚ
Lavrov s Rubiem jednali o krocích k chystanému summitu Putina a Trumpa

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Minimální postup za cenu ohromných ztrát. Rusko přišlo ve válce o milion lidí

Minimální postup za cenu ohromných ztrát. Rusko přišlo ve válce o milion lidí

Pokud by ruská armáda postupovala podobným tempem jako za poslední měsíc, trvalo by jí obsadit celé území Ukrajiny 103 let, odhaduje The Economist.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Chovají se jak uražené děti." Kuba tepe tanečky Fialovy vlády kolem rozpočtu

ŽIVĚ
"Chovají se jak uražené děti." Kuba tepe tanečky Fialovy vlády kolem rozpočtu

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou

Obrazem: Ráj lemurů ovládla nespokojená generace Z. Madagaskar prožívá renesanci

Obrazem: Ráj lemurů ovládla nespokojená generace Z. Madagaskar prožívá renesanci
Prohlédnout si 38 fotografií
Tváří nedávných protestů na Madagaskaru se stali především mladí lidé.
Politická krize vypukla 25. září, kdy se konaly první protesty proti častým výpadkům proudu a nedostatku pitné vody. S tím se nejvíce potýká zejména jihozápadní část ostrova, kde leží i hlavní město Antananarivo.
Další zprávy